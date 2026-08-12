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Entrenador del Club Tijuana infantil manda mensaje en Colombia: “Estamos cerca de llegar a nuestro hogar”

El equipo Leyendas Obeliz FC quedó temporalmente varado debido al sismo de magnitud 7.4 que azotó al país de Sudamérica

Un equipo de fútbol juvenil y tres adultos con uniformes de México posan con tres trofeos dorados en una mesa con mantel verde.
El Club Tijuana solicitó ayuda del Gobierno de México para poder regresar sanos y salvos a casa (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Durante este martes 11 de agosto se dio a conocer que un equipo de futbol infantil mexicano, originario de Tijuana, Baja California, solicitó ayuda a través de videos y mensajes de sus jugadores y cuerpo técnico al no poder salir del país de Colombia a causa del terremoto de magnitud 7.4.

Afortunadamente, el llamado de auxilio fue atendido por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y en un nuevo video, publicado por la Embajada de México en Colombia, el entrenador del Club Tijuana, Juan Pérez León, confirmó que todo el equipo está listo para volver a casa.

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“Hola, muy buenas tardes, queremos informarle que nos encontramos aquí en la Embajada de México en Colombia, con un recibimiento muy agradable, muy ameno, en el cual se nos permitió tener la reunión directamente con el canciller Roberto Velasco. platicamos un poco con él y nos reiteró el apoyo que tenemos de su parte, que está enterado de todo lo que está pasando, como la presidenta (Claudia) Sheinbaum”, afirmó el DT.

“Entonces, pues ya ahí tenemos el soporte de que no nos van a dejar solos, nos van a estar apoyando. Y la misión más clara que nos dijo es que esto va a terminar hasta que todos estemos reunidos con nuestros familiares en nuestros hogares, tanto los niños como las personas adultas que estamos aquí”, agregó Juan Pérez León.

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Y para cerrar con su mensaje alentador, el entrenador de las Leyendas Obeliz FC expresó su gratitud a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) porque los niños y los directivos del Club Tijuana “estamos cerca de llegar a nuestro hogar”.

“Se va a gestionar algunos vuelos que tenemos pendientes, también se nos va a ayudar con eso. La verdad, agradecemos mucho a toda la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y, más que nada, agradecer que estamos cerca de llegar a nuestro hogar, es la meta”, concluyó Juan Pérez León, técnico del Club Tijuana

Piden ayuda tras poner en alto el nombre de México

El equipo se encuentra en Armenia, Colombia, donde se reportaron varados tras un sismo de magnitud 7.4 (Obelix FC)

El equipo tijuanense, conformado por 12 niños mexicanos de apenas 11 años de edad, ondearon la bandera nacional en su viaje a Colombia tras ser campeones de un Mundial de Clubes.

Sin embargo, la felicidad de conseguir el título empezó a tener un color distinto cuando los niños y también los directivos no pudieron regresar a México, ya con el trofeo en sus manos, al ser testigos del fuerte sismo que goleó a Colombia muy temprano el lunes 10 de agosto.

Los integrantes del Club Tijuana se encontraban en su hotel de Armenia cuando el suelo comenzó a moverse en Colombia. Los niños y los dirigentes fueron evacuados y todos se encuentran ilesos, pero ante las dificultades de conseguir un vuelo de regreso a casa, solicitaron el apoyo del Gobierno de México por medios de varios videos que se viralizaron por los medios digitales.

“Hola, muy buenas tardes. somos el equipo Leyendas Obeliz, el equipo que vino a competir aquí a Armenia, Colombia. Actualmente, ahorita estamos en una situación complicada debido a un sismo de 7.4 que, pues nos atrapó aquí”, comenzó a decir el entrenador Juan Pérez León.

“Ahorita tenemos una gran incertidumbre por los temas de, de traslados. No sabemos qué es lo que vaya a pasar, si vayamos a poder salir de aquí a Armenia o no. No sabemos si vamos a perder vuelos, no sabemos cuántos días vamos a estar varados acá o no”.

“Realmente, la logística ya estaba por parte de la federación con el apoyo que tuvimos, pero ahora como es este desastre natural, complica toda la situación, porque empiezan a haber tipos de incertidumbre donde no sabemos realmente qué es lo que va a pasar”.

“Entonces, nos reunimos todos aquí para ver si de alguna manera hubiera el apoyo o hubiera alguien que pudiera ayudarnos a tener una situación más ligera y poder salir de aquí y regresarnos nosotros a nuestras casas con nuestros familiares, pues que nos están esperando”, finaliza el mensaje del director técnico del club mexicano.

¿Qué dijeron los niños del Club Tijuana?

Con medallas de oro, tres jugadores buscan apoyo para volver a México desde el país siniestrado (Obeliz FC)

Tavito, Eiden y Chuky, tres de los futbolistas del Club Tijuana, hablaron frente a la cámara para solicitar ayuda al Gobierno Mexicano después del sismo en Colombia que complicó su regreso a nuestra nación.

“Queremos solicitar un apoyo para volver a casa porque hoy en Colombia pasó un terremoto de 7.4, nos asustamos mucho y solicitamos un apoyo, venimos a Colombia por un torneo internacional, representando a México y a Leyendas Obeliz, buscamos apoyo para volver a Tijuana, que es nuestra casa para estar con nuestras familias”. expresó uno de los niños mexicanos.

Cerca de volver a casa

El equipo Leyendas Obeliz, representante de México, resultó campeón en la competencia Internacional Futsal Kids (FB/anareli.granados)
El equipo Leyendas Obeliz, representante de México, resultó campeón en la competencia Internacional Futsal Kids (FB/anareli.granados)

Después de ganar el campeonato en Colombia y estar al tanto de la situación de los niños y encargados del Club Tijuana, sería en los próximos días cuando todos los miembros de las Leyendas Obeliz FC sean recibidos por sus familiares en territorio mexicano, gracias al compromiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Embajada de México en Colombia por “estar cerca de las y los connacionales y brindarles apoyo cuando más lo necesitan”.

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