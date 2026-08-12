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Quién es el primo de Alfredo Olivas que habría muerto en ataque en Zapopan

Sujetos armados dispararon en una taquería en Zapopan, Jalisco; familiares de Alfredo Olivas habrían resultado heridos

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Alfredo Olivas realiza el primer concierto sin apología al narco y la violencia
Sujetos armados dispararon en una taquería en Zapopan, Jalisco; familiares de Alfredo Olivas habrían resultado heridos. (Instagram)

Un ataque armado ocurrido este lunes 10 de agosto en una taquería de Zapopan dejó dos personas fallecidas, entre ellas estaría Jesús Aarón Olivas Cázares, identificado como primo del cantante Alfredo Olivas,

La agresión ocurrió la noche del lunes en la taquería de nombre Fermín, un negocio de tacos ubicado en la colonia La Cima, donde un grupo de sujetos armados irrumpió y disparó contra comensales.

En el mismo hecho también habría muerto un hombre supuestamente identificado como Pedro Fidel Álvarez Sánchez. Además se reporta que otras tres personas resultaron heridas.

El ataque en la taquería de Zapopan y los heridos trasladados

De acuerdo con diferentes medios locales, ocho sujetos llegaron a bordo de tres camionetas al cruce de avenida Federalistas y doctor Ángel Leaño. Entraron al establecimiento y accionaron armas largas.

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Alfredo Olivas realiza el primer concierto sin apología al narco y la violencia
Alfredo Olivas en Ciudad Juárez. (Instagram)

Tras los disparos, empleados y comensales buscaron refugio dentro del local. La agresión fue directa contra los afectados y, después, los responsables abordaron sus vehículos y escaparon.

Paramédicos de la Cruz Verde municipal trasladaron a dos lesionados de aproximadamente 22 y 25 años, identificados como empleados de la taquería, a un puesto de auxilio. Uno presentó una lesión en la espalda y el otro en el antebrazo.

El dueño del negocio llevó a otro herido al hospital privado Real San José en su vehículo particular. Esa persona presentó dos heridas por proyectil de arma de fuego.

Quién es Jesús Aarón Olivas Cázares, el primo de Alfredo Olivas que habría muerto en ataque en Zapopan

alfredo olivas
alfredo olivas

Uno de los dos fallecidos en el ataque del lunes por la noche en Zapopan sería Jesús Aarón Olivas Cázares, identificado como primo del cantante de regional mexicano Alfredo Olivas, aunque de momento el músico no ha confirmado la noticia ni se ha manifestado al respecto.

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No hay información acerca de Jesús Aarón Olivas, el primo del cantante, por lo que se puede deducir que no es una figura pública y aún no se confirma su deceso en el incidente. La zona quedó resguardada por policías de Zapopan, la Policía Estatal y elementos del Ejército Mexicano.

La Fiscalía de Jalisco asumió las indagatorias para determinar el móvil del ataque e identificar a los responsables, con revisión de cámaras de videovigilancia y análisis de los indicios recabados en el establecimiento.

Antecedentes de agresiones contra familiares de Alfredo Olivas en Zapopan

La primera agresión contra el cantante de regional mexicano se presentó en febrero de 2015 en Parral, Chihuahua. Crédito: Youtube/ ozeamusic sahira moreno

Este no es el primer ataque que sufre el l sábado 17 de abril de 2021 sujetos armados asesinaron a Iván Alejandro, hermano de Alfredo Olivas, en la colonia San Juan de Ocotán, en Zapopan. En ese ataque al vehículo en el que viajaban también murieron su pareja y el hijo de ambos, un bebé de un año y ocho meses; una empleada doméstica y una niña de cuatro años resultaron ilesas.

En otro hecho registrado el 14 de diciembre de 2018, el padre del artista, Alfredo Olivas Valenzuela, resultó herido tras una agresión armada en su domicilio de la calle Santa Teresa de Jesús, en la colonia Ciudad de los Niños, de Zapopan. Los agresores huyeron a bordo de una camioneta Toyota Tacoma.

Diez días después, durante la madrugada del lunes 24 de diciembre, un comando armado irrumpió en el hospital Santa María Chapalita, ubicado en Niño Obrero y José María Robles, en la colonia Chapalita Oriente, donde convalecía el padre del cantante, y sus escoltas repelieron la agresión.

Durante esa balacera murieron dos agresores, a la llegada de personal ministerial y forense, no encontraron indicios de las armas utilizadas y que versiones de testigos refirieron que escoltas y familiares recogieron casquillos, rifles y pistolas, además de los vehículos que resguardaban el sitio; en uno de ellos se llevaron al padre del artista y se retiraron.

El famoso mexicano y el cantante también conocido como Alfredito Olivas iniciarán la gira “Prófugos del Anexo Tour″ en febrero de 2024 al norte del país; será una gira nacional. Alfredo Olivas
Alfredo Olivas: cuáles son las canciones que escribió e hicieron brillar a otros cantantes. Crédito: Cuartoscuro

En el 2015 el propio Alfredo Olivas también fue atacado durante un concierto en Chihuahua, en el que recibió varios impactos de bala en el cuerpo.

¿Cuántos balazos le dieron a Alfredo Olivas?

Alfredo Olivas recibió 6 balazos durante el atentado que sufrió el 28 de febrero de 2015, mientras daba un concierto en la discoteca La Hacienda de Hidalgo del Parral, Chihuahua.

Los proyectiles le impactaron en las piernas, el abdomen y la espalda. Cinco de las balas entraron y salieron de su cuerpo sin dañar órganos vitales; la sexta quedó alojada dentro de su organismo y le causó complicaciones médicas.

El ataque ocurrió cuando Olivas, entonces de 20 años, lanzó su saco a una mujer del público. El novio de ella lo interpretó como un coqueteo y, junto con dos acompañantes, disparó 24 veces hacia el escenario. Además del cantante, otros asistentes resultaron heridos; dos de ellos murieron días después en el hospital.

La vez que Alfredo Olivas casi pierde la vida
La vez que Alfredo Olivas casi pierde la vida (Infobae)

Olivas tardó cerca de dos meses en volver a los escenarios. El episodio lo inspiró a componer El Paciente, que se convirtió en uno de sus mayores éxitos.

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