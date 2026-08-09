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Ni una hora en el gimnasio: cuánto hay que caminar al día para bajar el azúcar y el peso, según expertos

El hábito mejora la respuesta a la insulina y favorece el metabolismo sin necesidad de gimnasio, en un país donde 74.9% de los adultos vive con sobrepeso u obesidad

Ilustración de mujer de mediana edad con moño gris, chaqueta azul y pantalones oscuros, caminando en un sendero en un parque colorido con árboles, arbustos y un cielo azul.
La actividad física es la primera línea de intervención para prevenir y revertir la prediabetes, según investigadores del IMSS. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Caminar entre 20 y 30 minutos al día —sin necesidad de ir al gimnasio— reduce los niveles de glucosa en sangre, mejora el control metabólico y contrarresta la obesidad en adultos mexicanos, según evidencia de investigadores del IMSS y estudios publicados en revistas científicas entre 2025 y 2026.

El mecanismo es directo: el músculo consume glucosa durante la caminata, lo que reduce la resistencia a la insulina.

En México, donde casi tres de cada cuatro adultos tienen sobrepeso u obesidad y uno de cada cinco no cumple ninguna recomendación de ejercicio, el hábito de caminar representa una intervención efectiva y de bajo costo.

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Infografía con título "Caminar diario: un hábito que protege la salud", ilustra una persona caminando, íconos de salud y estadísticas sobre obesidad en México.
En México, uno de cada cinco adultos no cumple la recomendación mínima de actividad física de la OMS. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) Continua 2020–2024 documenta que el 74.9% de los adultos mexicanos vive con sobrepeso u obesidad.

Además, el 20.3% no alcanza los 150 minutos semanales de actividad física moderada que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El 10.7% tiene diagnóstico previo de diabetes y el 8.2% de prediabetes, una condición reversible si se interviene a tiempo.

Grupo diverso de personas camina por un sendero soleado en un parque, con árboles y césped a los lados. La luz del sol crea largas sombras en el suelo.
La prediabetes puede revertirse con cambios en el estilo de vida si se detecta a tiempo, de acuerdo con la Gaceta Médica de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de cada seis adultos mexicanos tiene diabetes, aunque muchos no lo saben

La prevalencia total de diabetes tipo 2 en México es del 17%: 11.6% con diagnóstico previo y un 5.4% que no sabe que la padece.

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Estados como Durango y Campeche registran las cifras más altas, con hasta el 16% de adultos diagnosticados. Solo aproximadamente un tercio de ellos logra mantener sus niveles de glucosa bajo control.

El 22.1% de los mexicanos tiene prediabetes, una condición que puede revertirse si se actúa a tiempo.

Existen muchos casos en los que no se presentan los síntomas de la diabetes o se presentan solo alguno de ellos. (YouTube/@dgas_unam)

Realizar al menos cuatro horas de ejercicio a la semana aumenta la probabilidad de volver a niveles normales de glucosa, según investigadores de la Unidad de Investigación Médica en Enfermedades Endocrinas del CMN Siglo XXI del IMSS, publicadas en la Gaceta Médica de México. La actividad física es la primera línea de intervención.

Media hora de caminata diaria reduce a más de la mitad el riesgo de diabetes y mejora el peso

Un estudio del IMSS en Michoacán, publicado en la Revista Médica del Instituto Mexicano del Seguro Social evaluó el programa ‘’Pasos por la Salud’' en pacientes con sobrepeso y obesidad durante seis meses.

Persona caminando de espaldas, con ropa deportiva negra y zapatillas, sobre una superficie de losetas grises en un espacio urbano.
Caminar 10 minutos inmediatamente después de comer reduce el pico de glucosa de forma equivalente a una caminata de 30 minutos, según un ensayo clínico publicado en Scientific Reports. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los resultados mostraron mejora en el control de glucosa, reducción de triglicéridos y aumento del colesterol HDL—el llamado colesterol “bueno”— en quienes participaron en las sesiones de actividad física.

El mismo estudio cita a la American Diabetes Association: lograr una reducción del 7% del peso corporal y hacer ejercicio 30 minutos al día, cinco días a la semana, disminuye en un 58% el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2.

Un hombre con camisa blanca, saco gris y pantalón azul oscuro camina por una acera arbolada en un día soleado, llevando un bolso al hombro.
El 5.4% de los adultos mexicanos tiene diabetes tipo 2 sin saberlo, según la ENSANUT Continua 2021–2024. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diez minutos después de comer bastan para frenar el pico de glucosa

No es necesario destinar media hora seguida. Un ensayo clínico publicado en la revista Scientific Reports demostró que caminar 10 minutos inmediatamente después de una comida reduce el pico de glucosa en sangre de forma equivalente a una caminata de 30 minutos realizada media hora después de comer.

Ilustración 3D de un torso humano, mostrando músculos y una gran acumulación de grasa abdominal de color rojo intenso, sobre un fondo azul claro.
Realizar al menos cuatro horas de ejercicio a la semana aumenta la probabilidad de revertir la prediabetes, según investigadores del CMN Siglo XXI del IMSS. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ambos casos, los niveles de glucosa en sangre fueron menores que los de quienes permanecieron sentados tras comer.

No hacen falta 10,000 pasos: la ciencia dice que con menos es suficiente

Un análisis publicado en la revista científica Clinical Diabetology consolidó la evidencia sobre pasos diarios y metabolismo.

Quienes dan al menos 5,000 pasos al día registran niveles de glucosa en sangre notablemente más bajos al cabo de una semana.

Infografía con personas caminando, iconos de glucómetro, corazón, páncreas, velocímetro, balanza y texto sobre pasos diarios para la salud.
La infografía presenta hallazgos de un análisis sobre los beneficios de caminar entre 4.500 y 8.000 pasos diarios para la salud metabólica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quienes alcanzan 4,500 pasos tienen un 59% menos riesgo de desarrollar diabetes frente a quienes dan menos.

El rango con mayor beneficio metabólico comprobado se ubica entre 4,500 y 8,000 pasos diarios.

Ocho mil pasos producen el mismo efecto sobre el azúcar que 10,000, y fijar una meta demasiado alta puede desanimar a quien apenas comienza, según el análisis.

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