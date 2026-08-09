Ni una hora en el gimnasio: cuánto hay que caminar al día para bajar el azúcar y el peso, según expertos

Caminar entre 20 y 30 minutos al día —sin necesidad de ir al gimnasio— reduce los niveles de glucosa en sangre, mejora el control metabólico y contrarresta la obesidad en adultos mexicanos, según evidencia de investigadores del IMSS y estudios publicados en revistas científicas entre 2025 y 2026.
El mecanismo es directo: el músculo consume glucosa durante la caminata, lo que reduce la resistencia a la insulina.
En México, donde casi tres de cada cuatro adultos tienen sobrepeso u obesidad y uno de cada cinco no cumple ninguna recomendación de ejercicio, el hábito de caminar representa una intervención efectiva y de bajo costo.
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La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) Continua 2020–2024 documenta que el 74.9% de los adultos mexicanos vive con sobrepeso u obesidad.
Además, el 20.3% no alcanza los 150 minutos semanales de actividad física moderada que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS).
El 10.7% tiene diagnóstico previo de diabetes y el 8.2% de prediabetes, una condición reversible si se interviene a tiempo.
Uno de cada seis adultos mexicanos tiene diabetes, aunque muchos no lo saben
La prevalencia total de diabetes tipo 2 en México es del 17%: 11.6% con diagnóstico previo y un 5.4% que no sabe que la padece.
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Estados como Durango y Campeche registran las cifras más altas, con hasta el 16% de adultos diagnosticados. Solo aproximadamente un tercio de ellos logra mantener sus niveles de glucosa bajo control.
El 22.1% de los mexicanos tiene prediabetes, una condición que puede revertirse si se actúa a tiempo.
Realizar al menos cuatro horas de ejercicio a la semana aumenta la probabilidad de volver a niveles normales de glucosa, según investigadores de la Unidad de Investigación Médica en Enfermedades Endocrinas del CMN Siglo XXI del IMSS, publicadas en la Gaceta Médica de México. La actividad física es la primera línea de intervención.
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Media hora de caminata diaria reduce a más de la mitad el riesgo de diabetes y mejora el peso
Un estudio del IMSS en Michoacán, publicado en la Revista Médica del Instituto Mexicano del Seguro Social evaluó el programa ‘’Pasos por la Salud’' en pacientes con sobrepeso y obesidad durante seis meses.
Los resultados mostraron mejora en el control de glucosa, reducción de triglicéridos y aumento del colesterol HDL—el llamado colesterol “bueno”— en quienes participaron en las sesiones de actividad física.
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El mismo estudio cita a la American Diabetes Association: lograr una reducción del 7% del peso corporal y hacer ejercicio 30 minutos al día, cinco días a la semana, disminuye en un 58% el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2.
Diez minutos después de comer bastan para frenar el pico de glucosa
No es necesario destinar media hora seguida. Un ensayo clínico publicado en la revista Scientific Reports demostró que caminar 10 minutos inmediatamente después de una comida reduce el pico de glucosa en sangre de forma equivalente a una caminata de 30 minutos realizada media hora después de comer.
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En ambos casos, los niveles de glucosa en sangre fueron menores que los de quienes permanecieron sentados tras comer.
No hacen falta 10,000 pasos: la ciencia dice que con menos es suficiente
Un análisis publicado en la revista científica Clinical Diabetology consolidó la evidencia sobre pasos diarios y metabolismo.
Quienes dan al menos 5,000 pasos al día registran niveles de glucosa en sangre notablemente más bajos al cabo de una semana.
Quienes alcanzan 4,500 pasos tienen un 59% menos riesgo de desarrollar diabetes frente a quienes dan menos.
El rango con mayor beneficio metabólico comprobado se ubica entre 4,500 y 8,000 pasos diarios.
Ocho mil pasos producen el mismo efecto sobre el azúcar que 10,000, y fijar una meta demasiado alta puede desanimar a quien apenas comienza, según el análisis.
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