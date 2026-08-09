¿Ángela Aguilar está embarazada? Un video en el cumpleaños de su padre desata rumores

Ángela Aguilar canta 'contigo a la distancia' durante cumpleaños de Pepe Aguilar y Nodal la ve mientras tanto

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Ángela Aguilar domina la conversación digital tras su presencia en la fiesta del cumpleaños número 58 de su padre, Pepe Aguilar. La celebración, llevada a cabo el pasado 7 de agosto en un exclusivo restaurante, desató rumores sobre el embarazo de la artista de regional mexicano.

En TikTok, videos del festejo que fueron difundidos por los Aguilar han impulsado una teoría basada en sutiles cambios en el físico de Ángela, así como en su comportamiento durante la reunión, donde evitó consumir alcohol.

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¿Ángela Aguilar está embarazada?

La pregunta se ha repetido en las últimas horas en la red social. Las especulaciones tomaron fuerza por canales enfocados en entretenimiento.

Ángela Aguilar, enfundada en un vestido camisero de color marrón oscuro, elegante y sobrio, aparece cantando los temas “Contigo a la distancia” y “La muerte del palomo”.

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La prenda, que dista del estilo juvenil y sensual que la ha caracterizado en años recientes, no solo acentuó la edad de la cantante. Para muchos usuarios, a pesar de su intento, Ángela no disimuló otro cambio notorio en ella: su vientre. “Parece que está embarazada”, escribió una usuaria en una publicación difundida por una página de fans.

Otras personas incluso lo dieron por un hecho: “Ahí hay un bebé”, “Les apuesto a que ya está esperando su bebé”.

Ángela Aguilar canta acompañada por mariachis en una celebración familiar mientras circulan comentarios sobre un posible embarazo. (TikTok)

¿La postura de Ángela Aguilar ante los rumores?

Desde que Ángela Aguilar y Christian Nodal confirmaron su relación a mediados de 2024, la pareja se ha mantenido bajo el escrutinio público. Los primeros rumores de un embarazo surgieron en julio de 2024, cuando programas de espectáculos informaron que la inesperada boda civil entre los artistas se concretó porque esperaban a su primer hijo.

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En diciembre de 2025 resurgieron las especulaciones. Este año, en febrero y julio, videos de dos presentaciones dieron pie a especulaciones.

En cada situación, Ángela Aguilar ha optado por desacreditar las versiones indirectamente, mostrando su vientre o usando ajustadas prendas.

Hasta el momento, ni Ángela Aguilar ni Christian Nodal han negado o confirmado la versión que cobró fuerza en TikTok.

Un video de Ángela Aguilar durante la celebración del cumpleaños de su padre, Pepe Aguilar, avivó rumores de un embarazo. (TikTok: @ritmoestrella)

¿Christian Nodal quiere tener más hijos?

Christian Nodal ha declarado su deseo de tener tres hijos con Ángela Aguilar. El cantante, quien es padre de una niña, fruto de una efímera relación con la artista argentina Cazzu, abordó sus planes durante una entrevista a finales de 2025.

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No obstante, en distintas ocasiones, tanto Nodal como Ángela Aguilar admitieron no tener prisa por convertirse en padres, debido al momento en el que se encontraban sus carreras.

Christian Nodal: “Ángela me ha enseñado cómo es el amor”

Tras dos publicitadas y caóticas relaciones con las cantantes Belinda y Cazzu, Nodal ha asegurado haber encontrado la estabilidad con Ángela Aguilar. En abril pasado, en diálogo para el medio dominicano Telemicro, elogió a su esposa.

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“Para mí, le hace todo el honor a su nombre. Para mí es un ángel. Siento que me ha salvado en tantos aspectos de la vida. Es la persona que me ha enseñado realmente cómo es el amor, ¿sabes? Y es la única persona que nunca he sentido que ha querido cambiarme y me ha entregado todo”, expresó el cantante.

Nodal presentó el 22 de abril de 2026 una solicitud de registro de marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. (Infobae México especial)

Los rumores de un supuesto embarazo surgen en un momento de emancipación artística de Nodal de su padre y mánager, Jaimez González.

En mayo de 2026, Nodal inició una solicitud para registrar los derechos de uso de marca del nombre El Forajido. Según el periodista Javier Ceriani, la acción respondía a un conflicto legal y familiar entre Nodal y su padre por los derechos comerciales de la marca “Christian Nodal”, el catálogo musical y acusaciones de malos manejos financieros.

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