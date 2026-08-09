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México expulsa a cinco presuntos miembros de la Mara Salvatrucha y Barrio 18: uno pretendía establecer nexos con un cártel

Los hombres fueron detenidos por autoridades de Guatemala y posteriormente serán entregados a El Salvador

Expulsados cinco de la Mara Salvatrucha y M18 de México
Foto: PNC de Guatemala
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Cinco presuntos integrantes de la Mara Salvatrucha y Barrio 18 fueron expulsados de México luego de encontrarse de manera irregular en el país.

La Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala informó este sábado que la acción se llevó a cabo en coordinación con autoridades mexicanas, quienes expulsaron a los cinco hombres, presuntos integrantes de pandillas salvadoreñas, para que fueran detenidos por las autoridades de su país y posteriormente enviados al de su origen, El Salvador.

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Investigadores de la División Policial Antinarcóticos (DIPANDA) recibieron a los cinco individuos en la Frontera El Carmen, Malacatán, en San Marcos. Desde allí, fueron trasladados bajo custodia policial hasta la frontera San Cristóbal, Jutiapa, donde serán entregados a las autoridades de El Salvador para los procedimientos correspondientes.

Identidades y antecedentes de los cinco expulsados

Expulsado de México a El Salvador
Foto: PNC de Guatemala

El primero de los hombres fue identificado como Remberto Ismael “C”, de 37 años, alias “Little Man”, que cuenta con antecedentes por agrupaciones ilícitas y extorsión agravada en grado de tentativa.

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Le sigue Diego Omar “C”, de 27 años, alias “Omar”, señalado como integrante de la Mara Salvatrucha y requerido por autoridades salvadoreñas por agrupaciones ilícitas.

Según las investigaciones, el hombre presuntamente pretendía establecer nexos con un cartel mexicano para la distribución de armas de fuego. El tercer expulsado fue Josué Antonio “A”, de 28 años, también señalado como integrante de la Mara Salvatrucha y requerido por pertenecer a agrupaciones ilícitas.

Carlos “G”, de 48 años, conocido por los alias “Kriky”, “Cachucha” y “Humilde”, es señalado como integrante del Barrio 18. El quinto caso es Roberto “J”, de 30 años, alias “Adobe”, también vinculado a Barrio 18, y quien en El Salvador registra antecedentes por homicidio agravado, privación de libertad, organización terrorista y resistencia.

Expulsado de México a El Salvador
Foto: PNC de Guatemala

“Estas acciones son resultado de la coordinación internacional para fortalecer el control fronterizo y prevenir que personas vinculadas con estructuras criminales ingresen o permanezcan en el territorio nacional”, detalló la Policía Nacional Civil de Guatemala en un comunicado.

Cabe señalar que en junio pasado fue detenido en Chiapas Orlando “N”, alias “El Misterio”, identificado por las autoridades como presunto líder de la Mara Salvatrucha buscado por violación y homicidio.

¿Qué es la Mara Salvatrucha y Barrio 18?

La Mara Salvatrucha, conocida como MS-13, es una organización criminal transnacional que surgió en los años 80 en el barrio Pico-Unión de Los Ángeles, California, formada por inmigrantes salvadoreños que huían de la guerra civil.

El Departamento de Estado de Estados Unidos la designó el pasado 20 de febrero de 2025 como Organización Terrorista Extranjera (FTO, por sus siglas en inglés) y como Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT), junto a otros cárteles mexicanos.

De acuerdo con las autoridades de ese país, la MS-13 opera activamente en El Salvador, Honduras, Guatemala, México y Estados Unidos, y ha ejecutado ataques contra funcionarios y dependencias gubernamentales salvadoreñas, incluido el uso de artefactos explosivos y drones. Asimismo, estima que se conforma de entre 8 mil y 10 mil integrantes solo en territorio estadounidense, y de entre 30 mil y 50 mil a nivel mundial.

Presuntos miembros de la pandilla Mara Salvatrucha, también conocida como MS-13, asisten a una audiencia pública en un juicio masivo —tras la acusación a 486 presuntos pandilleros por más de 47.000 delitos cometidos entre 2012 y 2022, según la fiscalía— en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en Tecoluca, El Salvador, el 23 de abril de 2026. REUTERS/Jose Cabezas
Presuntos miembros de la pandilla Mara Salvatrucha, también conocida como MS-13, asisten a una audiencia pública en un juicio masivo —tras la acusación a 486 presuntos pandilleros por más de 47.000 delitos cometidos entre 2012 y 2022, según la fiscalía— en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en Tecoluca, El Salvador, el 23 de abril de 2026. REUTERS/Jose Cabezas

Por su parte, Barrio 18 es la pandilla rival de la Mara Salvatrucha, la cual surgió en Los Ángeles. Entre sus actividades delictivas se encuentran el tráfico de narcóticos, homicidio, extorsión, tráfico de armas, tráfico de personas y fraude documentario.

El Departamento de Estado de Estados Unidos también afirma que “ha llevado a cabo ataques contra personal de seguridad, funcionarios públicos y civiles” en El Salvador, Guatemala y Honduras.

De acuerdo con Insight Crime, esta pandilla ha quedado muy debilitada en El Salvador luego de las acciones realizadas por el gobierno de ese país en contra de grupos criminales; sin embargo, aún cuenta con operaciones en otros países del Latinoamérica.

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