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Streamer ‘Lonche de Huevito’ revela que tuvo un novio al intentar descubrir su sexualidad: “Me enamoré, pero no me gustó”

El mexicano compartió que hace unos años mantuvo una relación con un hombre como parte de su proceso para entender su sexualidad

El formato sugiere un segmento para plataformas digitales.

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El streamer mexicano Lonche de Huevito, cuyo nombre real es Víctor Ordóñez, reveló este agosto de 2026 que hace unos años mantuvo una relación con un hombre como parte de su proceso para entender su sexualidad.

El creador de contenido, originario de Los Mochis, Sinaloa, compartió en un video publicado en su cuenta de TikTok que la relación duró tres meses y terminó cuando comprendió que no era lo que buscaba. Ordóñez sostuvo en la grabación: “Me enamoré, pero no me gustó”, refiriéndose a esta etapa de su vida.

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Lonche de Huevito revela su experiencia: “No era lo mío lo de los hombres”

Víctor Ordóñez, conocido en redes sociales como Lonche de Huevito, explicó a su audiencia que hace aproximadamente cuatro años y medio decidió tener una pareja del mismo sexo. El streamer relató: “Yo tuve una pareja gay porque yo quería descubrir mi sexualidad, chats. Entonces, dije: ‘¿Sabes qué? Pues ni modo, le voy a calar’”. Según el testimonio publicado en sus redes sociales, Ordóñez estuvo tres meses en esa relación, tiempo durante el cual desarrolló sentimientos por su pareja.

El propio streamer expresó que la relación no prosperó debido a “ciertas cosas del destino”. Finalmente, compartió con sus seguidores: “Descubrí ahí que la verdad no era lo mío lo de los hombres. Entonces, yo como macho bragado les puedo decir que no soy gay, porque yo ya descubrí que no me gustan los hombres, simplemente lo quería y ya. O sea, era como si fuera un amigo y un poco más que quería mucho”.

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Dentro de sus declaraciones, Ordóñez subrayó que su intención era tener claridad sobre su orientación sexual: “Yo tuve una pareja gay porque yo quería descubrir mi sexualidad”.

Streamer 'Lonche de Huevito' revela que tuvo un novio al intentar descubrir su sexualidad: “Me enamoré, pero no me gustó” (RS)
Streamer 'Lonche de Huevito' revela que tuvo un novio al intentar descubrir su sexualidad: “Me enamoré, pero no me gustó” (RS)

Carrera y estilo de Víctor Ordóñez en plataformas digitales

Lonche de Huevito inició su trayectoria como streamer transmitiendo videojuegos como Fortnite en plataformas como YouTube y Twitch. Más adelante, dejó sus estudios de ingeniería civil para dedicarse por completo al contenido digital. Actualmente, realiza transmisiones en vivo de tipo IRL (en la vida real) y de casino en su canal de Kick Stream, además de acumular millones de seguidores en TikTok, Instagram y Kick.

Su comunidad digital, identificada como Grupo F.E.S., sigue de cerca sus actividades, que van desde retos en vivo hasta la exhibición de autos de lujo y viajes. Ordóñez también ha colaborado con otros creadores de contenido, como Jelty, y su presencia en redes sociales lo ha consolidado como una figura relevante entre los jóvenes de México.

Polémicas y colaboraciones recientes

La notoriedad de Lonche de Huevito se ha visto marcada por polémicas y rivalidades públicas. En septiembre de 2025, su nombre se volvió tendencia en redes sociales tras una discusión mediática con la cantante e influencer Yeri Mua. Además, participó en el evento Supernova Génesis, donde sostuvo una pelea pactada con el streamer estadounidense Willito después de una serie de careos y retos en línea.

Estas colaboraciones y polémicas han contribuido a fortalecer su presencia digital y a diversificar el contenido que ofrece a su audiencia. Ordóñez ha demostrado que su carrera va más allá de los videojuegos, abarcando transmisiones en vivo sobre su vida cotidiana y experiencias personales.

Datos clave y reacciones tras la revelación

La confesión de Lonche de Huevito sobre su relación pasada generó reacciones inmediatas entre sus seguidores, quienes debatieron el tema en redes sociales. El streamer, de 23 años, remarcó en su transmisión: “Estaba bien enamorado yo, la neta, pero por ciertas cosas del destino, pues no se dio”.

Dos hombres jóvenes se miran desafiantes con los puños cerrados, uno viste camisa blanca y el otro camiseta negra con micrófono
Lonche de Huevito y Willito, creadores de contenido, se enfrentan durante la conferencia previa a Supernova Génesis 2026 en la Arena Ciudad de México, generando gran expectación. (Supernova Génesis)

A lo largo de su carrera, Ordóñez ha sumado millones de seguidores. Su estilo directo y la apertura con la que aborda temas personales han sido características que lo distinguen dentro del ecosistema de creadores de contenido en México.

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