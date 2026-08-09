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Examen de control de la UNAM: crece el reclamo por sedes asignadas fuera de la región de los aspirantes

Aspirantes reportan sedes lejanas para el examen de control; la universidad defiende la regionalización pero no permitirá cambios

El órgano de revisión anuncia que fijará criterios para alinear la admisión a inclusión, equidad y ética, tras la espera de miles de aspirantes por certidumbre sobre sus resultados del concurso en línea
El órgano de revisión anuncia que fijará criterios para alinear la admisión a inclusión, equidad y ética, tras la espera de miles de aspirantes por certidumbre sobre sus resultados del concurso en línea
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La asignación de sedes para el examen de control presencial de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) generó inconformidad entre aspirantes, quienes señalan en redes sociales —principalmente en grupos de Facebook— que fueron asignados a entidades alejadas de su lugar de residencia, en algunos casos a cientos o miles de kilómetros de distancia, según reportes de La Crónica de Hoy sobre estudiantes que aseguran haber sido colocados en entidades lejanas a su domicilio.

Los amparos fueron tumbados en tres juzgados diferentes. Crédito: X/ @azucenau
Los amparos fueron tumbados en tres juzgados diferentes. Crédito: X/ @azucenau

¿Qué respondió la UNAM?

De acuerdo con la comunicación institucional dirigida a los aspirantes, la universidad indicó que la distribución se realizó bajo criterios de regionalización, con el propósito de reducir, en la medida de lo posible, los tiempos y costos de traslado. Sin embargo, la propia institución reconoció que no será posible realizar cambios de sede, incluso para quienes deban recorrer distancias considerables.

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Entre las recomendaciones que la UNAM compartió a los convocados se encuentran:

  • Revisar con anticipación la ubicación de la sede asignada y planificar el traslado.
  • Llegar con identificación oficial vigente y la cita de examen impresa.
  • Organizar con anticipación transporte, hospedaje y alimentación en caso de traslados de larga distancia.
  • Descansar adecuadamente antes de la evaluación.
La universidad sostiene que la distribución de planteles se define por regionalización para acotar traslados, pero admite que no habrá ajustes aunque haya personas asignadas a estados lejanos, según publicaciones en redes sociales
La universidad sostiene que la distribución de planteles se define por regionalización para acotar traslados, pero admite que no habrá ajustes aunque haya personas asignadas a estados lejanos, según publicaciones en redes sociales

Contexto: por qué existe un examen de control

El examen de control presencial se aplicará del 12 al 19 de agosto en cuatro sedes: León, Guanajuato (12 y 13 de agosto); Oaxaca, Oaxaca (13 de agosto); Tijuana, Baja California (15 y 16 de agosto), y Ciudad de México (17, 18 y 19 de agosto), de acuerdo con el calendario publicado por la UNAM y retomado por Forbes México.

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Un hombre sostiene un portapapeles con un documento mientras está rodeado por personas con cámaras fotográficas y teléfonos móviles frente a la Biblioteca Central de la UNAM
Protesta frente a la Biblioteca Central de la UNAM contra el examen de control a aspirantes seleccionados (Cuartoscuro)

La prueba convocará a alrededor de 58 mil aspirantes, cerca de un tercio de los más de 158,000 aspirantes que presentaron el examen de admisión en línea. La medida surgió luego de que la Comisión Técnica para la Revisión del Proceso de Ingreso a la Licenciatura 2026, presidida por Eduardo Bárzana García, detectara un incremento estadístico atípico en los aciertos obtenidos por los aspirantes: mientras que entre 2021 y 2025 el 3.5% de los sustentantes obtuvo 100 o más aciertos, en 2026 esa proporción subió a 16.3%, según cifras difundidas por la propia UNAM y publicadas por El Financiero.

El rector Leonardo Lomelí Vanegas aceptó la recomendación de la Comisión Técnica de aplicar la prueba de control, luego de que Eduardo Bárzana García señalara que se presentó la denuncia correspondiente ante los cambios sustanciales detectados respecto a años previos.

Sedes para el examen de la UNAM.
Sedes para el examen de la UNAM.

Lo que sigue para los aspirantes

Los aspirantes convocados pueden consultar su sede y horario en el micrositio oficial del Concurso de Selección Licenciatura 2026-2027, mediante su clave personal en “Tu Sitio”. La UNAM habilitó, además, una sección de dudas y aclaraciones, aunque hasta el momento no ha ofrecido más detalles sobre las inconformidades presentadas por los estudiantes ni sobre posibles ajustes al mecanismo de asignación, de acuerdo con lo reportado por El Financiero.

La institución reiteró que todos los trámites del proceso de admisión son gratuitos y se realizan únicamente a través de los portales oficiales autorizados.

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