La Unión Tepito ya opera más allá de CDMX: autoridades detectan células en Edomex

La Unión Tepito, originaria de Ciudad de México, aparece en investigaciones de autoridades mexiquenses por extorsión y distribución de drogas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Unión Tepito, organización criminal originaria de la Ciudad de México, ha extendido su presencia hacia algunos de los principales municipios del Estado de México, donde autoridades estatales y federales han identificado células, presuntos operadores y actividades relacionadas con extorsión, distribución de drogas y otros delitos.

De acuerdo con investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), el nombre de esta organización aparece en expedientes relacionados con Ecatepec, Nezahualcóyotl, Naucalpan y Toluca, aunque ello no significa que todos los delitos registrados en esos municipios sean atribuibles al grupo.

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Los expedientes muestran, sin embargo, que la Unión Tepito dejó de ser investigada únicamente como un fenómeno de la capital del país y que su nombre aparece en distintas indagatorias que cruzan la frontera entre la Ciudad de México y el Estado de México.

El “Sexy” y la célula de Ecatepec

Uno de los casos más recientes es la detención de Alejandro “N”, alias “El Sexy”, señalado por autoridades federales como presunto jefe de una célula de la Unión Tepito que operaría en Ecatepec.

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De acuerdo con la información oficial, el sujeto estaría relacionado con la distribución de narcóticos en distintos domicilios y áreas comunes, además del control de la venta de bebidas alcohólicas y delitos cometidos en bases de transporte público.

En días recientes fue detenido El Sexy, líder de una célula criminal ligada a la Unión Tepito en Ecatepec. (Especial)

También es investigado por su probable participación en robos a usuarios del transporte público sobre la autopista México-Pachuca y robo de vehículos en colonias como Tulpetlac, Santa María Tulpetlac y Hank González, así como en zonas de Coacalco.

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Las autoridades señalan que “El Sexy” y otro individuo estarían al frente de una célula integrada por siete personas operativas, la cual respondería ante un jefe de plaza cuya identidad permanece reservada.

De Ecatepec hasta Toluca

La cercanía territorial entre la Ciudad de México y el Valle de México habría facilitado la expansión de células de la Unión Tepito hacia municipios mexiquenses. Pero las investigaciones también han encontrado referencias al grupo fuera de esa región.

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En el Cuarto Informe de Resultados de la FGJEM, correspondiente al periodo del 1 de abril de 2025 al 31 de marzo de 2026, la Fiscalía reportó acciones contra integrantes de diversos grupos dedicados a la extorsión.

En ese mapa aparecen principalmente organizaciones como la Familia Michoacana y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), pero también se identificó actividad de la Unión Tepito en Ecatepec, Nezahualcóyotl y Naucalpan. Además, existen referencias a su presencia en Soyaniquilpan, aunque la información disponible no permite establecer con precisión el alcance de sus operaciones.

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Toluca también aparece en investigaciones relacionadas con personas presuntamente vinculadas con la organización.

Uno de los expedientes de mayor impacto fue el homicidio de los músicos colombianos B-King y DJ Regio Clown, cuyos cuerpos fueron encontrados en territorio mexiquense en septiembre de 2025.

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La investigación de la Fiscalía estableció una presunta conexión con la Unión Tepito a partir de la distribución de drogas sintéticas como Tusi y Coco Chanel en Ciudad de México y Estado de México.

Uno de los detenidos, Yonier Alexander “N”, alias “Maxi”, fue señalado por un testigo como la persona autorizada por la organización para elaborar Tusi en la capital.

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La hipótesis de la Fiscalía apunta a un conflicto relacionado con la comercialización de drogas y posibles adeudos. No obstante, la dependencia aclaró que esto no significa que la Unión Tepito haya ordenado directamente los asesinatos ni que todos los involucrados pertenezcan a dicha organización.

Una infografía detalla la expansión de La Unión Tepito desde la Ciudad de México hacia municipios clave del Estado de México, así como sus patrones delictivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También apareció en la Operación Enjambre

El nombre de la Unión Tepito ya había aparecido en la Operación Enjambre, desplegada en noviembre de 2024 para investigar una presunta red de apoyo entre funcionarios, policías municipales y organizaciones criminales.

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En aquel operativo, autoridades federales y mexiquenses informaron sobre órdenes de aprehensión contra 24 servidores públicos de 12 municipios, entre ellos Ecatepec y Naucalpan.

Las autoridades mencionaron a la Familia Michoacana, CJNG, Unión Tepito, Nuevo Imperio y Anti-Unión Tepito como organizaciones con presencia en la entidad.

Sin embargo, el comunicado oficial no estableció cuáles de los funcionarios investigados tenían vínculos directos con la Unión Tepito.

Así, los expedientes revisados muestran un patrón: la organización surgida en la capital aparece cada vez con mayor frecuencia en investigaciones que tienen como escenario las grandes ciudades mexiquenses.

Ecatepec, Nezahualcóyotl, Naucalpan y Toluca forman parte de ese mapa, aunque las autoridades advierten que la presencia del grupo en una investigación no implica que pueda atribuírsele toda la actividad criminal de esos municipios.