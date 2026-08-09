Jóvenes Escribiendo el Futuro 2026: todo lo que debes saber antes del registro de septiembre para recibir más de 5 mil pesos

Jóvenes Escribiendo el Futuro es un programa social impulsado por el Gobierno de México dirigido a estudiantes de nivel licenciatura inscritos en instituciones públicas catalogadas como “prioritarias” en el país.

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Jóvenes Escribiendo el Futuro es un programa social impulsado por el Gobierno de México dirigido a estudiantes de nivel licenciatura inscritos en instituciones públicas catalogadas como “prioritarias” en el país.

El programa otorga un respaldo económico de 5,800 pesos cada dos meses, depositado de manera directa en la tarjeta del Banco Bienestar, sin participación de intermediarios. Para este 2026, la cobertura continuará expandiéndose y se prevé la apertura de una nueva convocatoria durante septiembre.

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El objetivo principal del programa es contribuir a la permanencia escolar de las o los estudiantes universitarios, así como a la conclusión de sus carreras profesionales, ya que al pertenecer a hogares y contextos con alta marginación y pobreza, presentan mayores dificultades para terminar sus estudios satisfactoriamente.

La dispersión de la beca continúa para estudiantes universitarios que ya cuentan con su Tarjeta del Bienestar. Crédito: X/@BecasBenito

Requisitos y cómo registrarse

Tomando en cuenta la última convocatoria, el registro será en línea y los aspirantes tendrán que tener preparados los siguientes documentos

Número de celular.

Correo electrónico.

CURP certificada.

Comprobante de estudios digitalizado.

Comprobante de domicilio digitalizado.

CURP certificada de la madre, padre o tutor (en caso de ser menor de edad).

Identificación oficial digitalizada de la madre, padre o tutor (en caso de ser menor de edad).

El programa otorga un respaldo económico de 5,800 pesos cada dos meses, depositado de manera directa en la tarjeta del Banco Bienestar, sin participación de intermediarios (X@BecasBienestar)

El procedimiento comienza con la creación de una cuenta en subes.becasbenitojuarez.gob.mx. Se pide completar los datos personales y de domicilio, verificar que la información sea correcta y activar la Ficha Escolar; si existe algún dato erróneo, debe corregirse directamente en el plantel.

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Después, la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro debe ser seleccionada y se debe hacer clic en “Solicitar beca”. Posteriormente, el solicitante llena un cuestionario y descarga el comprobante de solicitud.

Finalmente, después de que se den a conocer los resultados, se realizará la entrega de las tarjetas del Banco del Bienestar en fechas posteriores. Cada plantel recibirá una convocatoria específica para concretar este proceso y facilitar la distribución organizada de los recursos.

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La imagen muestra a un joven estudiante universitario mexicano con bata de laboratorio junto al logo del programa de becas de educación superior Jóvenes Escribiendo el Futuro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué escuelas participan en el programa?

De acuerdo con la página oficial del programa, La Coordinación aplica los siguientes criterios para clasificar a las escuelas:

Universidades prioritarias

Universidades Interculturales Escuelas Normales Indígenas Escuelas Normales que imparten el modelo de educación intercultural Escuelas Normales Rurales Universidades para el Bienestar Benito Juárez García Universidades de la Salud de la Ciudad de México Universidad de la Salud del estado de Puebla Universidad de Lenguas Indígenas de México Las escuelas clasificadas como escuela de interés Las escuelas de Educación Superior ubicadas en alguna localidad prioritaria

Documentos necesarios para recoger la tarjeta de Jóvenes Escribiendo el Futuro (X@BecasBenito)

Para conocer si tu escuela está ubicada en alguna localidad prioritaria puedes entrar directamente al “Buscador de Escuelas” en la página buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/escuelas.

La beca concede el apoyo por un máximo de45 meses. Este plazo comprende hasta cinco bimestres en cada ciclo escolar, exceptuando el periodo julio-agosto. Tanto los nuevos solicitantes como quienes ya reciben la beca deben realizar de nuevo la solicitud y actualizar sus datos en el sistema.

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