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Centros de rehabilitación en Jalisco: por lo menos 14 han sido clausurados durante 2026

Un cateo en un anexo de Guadalajara dejó al descubierto un revólver, armas blancas, un dispositivo de descargas eléctricas y más de 1.2 millones de pesos; autoridades han intervenido más de 131 establecimientos en el estado en lo que va del año

Un cateo en un anexo de Guadalajara dejó al descubierto un revólver, armas blancas, un dispositivo de descargas eléctricas y más de 1.2 millones de pesos; autoridades han intervenido más de 131 establecimientos en el estado en lo que va del año

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Un cateo en un centro de rehabilitación de la colonia Oblatos, en Guadalajara, terminó con el aseguramiento de un revólver, dos manoplas, un cuchillo, tres navajas, un machete con manchas rojizas, un dispositivo de descargas eléctricas y un millón 220 mil 487 pesos en efectivo.

La operación se realizó el jueves 6 de agosto a partir de una denuncia presentada por un hombre que acudió al establecimiento para visitar a su hermano. El denunciante señaló que su familiar habría sido internado contra su voluntad meses antes, por lo que se inició una investigación para determinar las condiciones en las que permanecía dentro del inmueble.

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Con una orden de cateo, Policías de Investigación ingresaron al centro acompañados por personal de Trabajo Social y de la Dirección de Inspección y Vigilancia de Guadalajara. Además de las armas y el dinero, durante la revisión fueron encontrados teléfonos celulares, un disco duro y diversas herramientas.

Hasta el momento, no se ha informado el origen del millón 220 mil 487 pesos ni se ha establecido públicamente si alguno de los objetos asegurados está relacionado con un delito.

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Jalisco suma al menos 14 centros clausurados

El operativo en Guadalajara ocurre mientras autoridades de Jalisco mantienen revisiones en centros de rehabilitación de la entidad. Hasta el 23 de julio, se habían realizado 131 operativos y por lo menos 14 establecimientos habían sido clausurados durante 2026, de acuerdo con la Vicefiscal Especial en Personas Desaparecidas, Blanca Trujillo.

En nueve de las intervenciones se detectaron casos relacionados con privación ilegal de la libertad o alguna actividad delictiva, mientras que 10 personas fueron detenidas o vinculadas, de acuerdo con el mismo reporte.

Durante el cateo del jueves fueron encontradas 167 personas. El lugar tenía capacidad sólo para 126. (Crédito: Fiscalía de Jalisco)
Durante el cateo del jueves fueron encontradas 167 personas. El lugar tenía capacidad sólo para 126. (Crédito: Fiscalía de Jalisco)

La cifra corresponde al último corte público localizado al 23 de julio, por lo que representa al menos 14 clausuras durante el año y podría haber aumentado después de esa fecha.

Localizan a 167 personas en el inmueble

Durante el cateo del jueves fueron encontradas 167 personas: 150 hombres, tres mujeres trans, nueve adolescentes masculinos y cinco hombres adultos con algún tipo de discapacidad.

Personal ministerial entrevistó a las personas para determinar si alguna se encontraba privada de su libertad o había sido víctima de un delito. Según las entrevistas realizadas durante la diligencia, ninguna manifestó encontrarse en esa situación.

Durante la revisión, se detectó que el establecimiento operaba con sobrepoblación: había camas para 126 personas, aunque en el inmueble se encontraban 167.

Detienen a un hombre buscado por fraude

Los datos de las personas localizadas fueron contrastados con registros de personas desaparecidas y órdenes de aprehensión. En ese proceso fue identificado José de Jesús “N”, quien tenía un mandato judicial vigente por el delito de fraude.

La investigación continúa para determinar si existen responsabilidades relacionadas con el dinero y los objetos encontrados dentro del lugar.

La muerte de una adolescente en un anexo de Tapachula dejó 13 detenidos

Días antes del cateo en Guadalajara, una adolescente de 16 años, identificada como Renata, fue localizada sin vida dentro del centro de rehabilitación Filipenses 4:13, en Tapachula, Chiapas. La joven, presuntamente originaria de Huixtla, permanecía en el inmueble cuando ocurrió su muerte.

12 hombres y una mujer fueron detenidos por la muerte de una adolescente de 16 años en Tapachula, Chiapas. (Crédito: Tapachula)
12 hombres y una mujer fueron detenidos por la muerte de una adolescente de 16 años en Tapachula, Chiapas. (Crédito: Tapachula)

El caso provocó un operativo en el establecimiento, donde fueron detenidas 13 personas: 12 hombres y una mujer. La investigación quedó abierta para establecer qué ocurrió con la adolescente y determinar las responsabilidades de quienes se encontraban a cargo o dentro del centro al momento de los hechos.

El fallecimiento ocurrió en medio de las revisiones a centros de rehabilitación que han expuesto distintos tipos de irregularidades.

La alerta se activó este lunes 3 de agosto de 2026 a las 12:36 horas, cuando se solicitó auxilio médico para atender a la menor en el ejido Álvaro Obregón. Cuando los paramédicos llegaron al inmueble, confirmaron que la joven ya no presentaba signos vitales.

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