¿Cotizaste en IMSS e ISSSTE? Así puedes sumar periodos para obtener una pensión

La Portabilidad de Derechos Pensionarios permite reconocer los periodos cotizados

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A lo largo de su trayectoria laboral, muchas personas pasan del sector privado al servicio público —o viceversa— y acumulan cotizaciones en dos instituciones de seguridad social distintas.

Para estos trabajadores existe la posibilidad de solicitar la Portabilidad de Derechos Pensionarios, un mecanismo mediante el cual pueden reconocerse los periodos registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

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Este procedimiento permite integrar la trayectoria de cotización de una persona para que los periodos reconocidos por ambos institutos sean considerados al momento de solicitar una pensión. De esta manera, los años de servicio registrados en el ISSSTE y las cotizaciones acumuladas ante el IMSS no necesariamente quedan aislados cuando el trabajador cambia de sistema durante su vida laboral.

La portabilidad IMSS-ISSSTE puede ser especialmente relevante para quienes han desarrollado parte de su carrera en empresas privadas y posteriormente ingresaron a una dependencia pública, así como para aquellos que realizaron el recorrido laboral contrario.

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Sin embargo, contar con registros en los dos institutos no significa que la pensión se otorgue automáticamente. La persona interesada debe cumplir los requisitos establecidos para el reconocimiento conjunto de sus periodos y efectuar el trámite correspondiente.

La Portabilidad de Derechos Pensionarios permite reconocer los periodos cotizados en el IMSS y el ISSSTE, siempre que el trabajador cumpla los requisitos establecidos por ambas instituciones

¿Cuáles son los requisitos para solicitar la portabilidad IMSS-ISSSTE?

El primer requisito es haber cotizado tanto en el IMSS como en el ISSSTE. Los registros generados durante la trayectoria laboral serán la base para determinar los periodos que pueden reconocerse mediante este mecanismo.

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Además, la persona solicitante debe pertenecer a la Ley del Seguro Social de 1973 o de 1997 y encontrarse inscrita en el Régimen de Cuentas Individuales del ISSSTE. Este punto es importante, ya que el esquema pensionario al que pertenece cada trabajador influye directamente en la procedencia y las condiciones del trámite.

También se establece una edad mínima de 60 años. No obstante, la gestión puede iniciarse durante el año anterior a aquel en que la persona cumpla esa edad, lo que permite anticipar la revisión de documentos y periodos reconocidos.

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En el caso de quienes busquen pensionarse bajo la Ley del Seguro Social de 1973, es indispensable encontrarse dentro del periodo de Conservación de Derechos del IMSS. Este concepto se refiere al lapso durante el cual una persona que dejó de cotizar conserva la posibilidad de acceder a determinadas prestaciones, siempre que reúna las condiciones aplicables.

Otro documento fundamental es la Constancia de Periodos Reconocidos ISSSTE-IMSS, mediante la cual se identifican y acreditan los periodos aceptados por ambas instituciones. Por ello, antes de comenzar el trámite de pensión resulta conveniente revisar que la información laboral y los registros de cotización sean correctos.

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¿La portabilidad garantiza obtener una pensión?

La Portabilidad de Derechos Pensionarios permite reconocer conjuntamente los periodos cotizados, pero no garantiza por sí sola que cualquier solicitante obtenga una pensión. La procedencia dependerá del régimen aplicable, la edad, los periodos acumulados y el cumplimiento de las demás condiciones establecidas por los institutos.

Tampoco debe interpretarse este mecanismo como una suma automática de cualquier registro. Las autoridades correspondientes deben revisar el historial y determinar cuáles periodos pueden reconocerse para efectos pensionarios.

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Por esa razón, quienes hayan cotizado en el IMSS y el ISSSTE deben consultar su situación particular y solicitar orientación directamente ante las instituciones de seguridad social. Una revisión previa puede ayudar a detectar inconsistencias en nombres, fechas o registros laborales que podrían retrasar el procedimiento.

La Portabilidad de Derechos Pensionarios permite reconocer los periodos cotizados en el IMSS y el ISSSTE, siempre que el trabajador cumpla los requisitos establecidos por ambas instituciones

¿Por qué es importante revisar las cotizaciones antes del retiro?

Conocer el historial de cotización permite planear con mayor claridad el retiro y saber qué requisitos siguen pendientes. Para los trabajadores cuya vida laboral estuvo dividida entre el sector público y el privado, la portabilidad puede convertirse en una herramienta importante para aprovechar los periodos reconocidos en ambos sistemas.

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La información difundida por PENSIONISSSTE destaca que el trámite requiere cotizaciones en los dos institutos, pertenecer a los regímenes señalados, cumplir la edad mínima, conservar los derechos ante el IMSS cuando corresponda y obtener la constancia respectiva.

En conclusión, si una persona cotizó en el IMSS y también cuenta con años de servicio en el ISSSTE, puede explorar la Portabilidad de Derechos Pensionarios para integrar ambos periodos. El paso esencial es revisar su historial, confirmar el régimen al que pertenece y verificar directamente con las instituciones si cumple todas las condiciones antes de iniciar la solicitud de pensión.

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