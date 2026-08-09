En pleno debate por censura, resurge video de hombre expulsado de Palacio Nacional frente a Peña Nieto

Las imágenes del 20 de diciembre de 2013 vuelven a viralizarse mientras el gobierno federal mantiene abierta, hasta el 21 de agosto, la consulta sobre lineamientos de la CRT y organizaciones alertan riesgos editoriales

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Un video que documenta un incidente ocurrido el 20 de diciembre de 2013 en el Palacio Nacional volvió a circular en redes sociales, en medio del actual debate sobre los lineamientos de derechos de las audiencias que impulsa el gobierno de Claudia Sheinbaum. Las imágenes muestran el momento en que un hombre interrumpió un discurso del entonces presidente Enrique Peña Nieto y fue retirado del recinto por elementos del Estado Mayor Presidencial.

¿Qué pasó en el hecho original?

De acuerdo con una nota publicada por Proceso el día del incidente, el episodio ocurrió durante la clausura de la 35 Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, celebrada en el Salón de Tesorería del Palacio Nacional, horas después de que Peña Nieto firmara el decreto de promulgación de la reforma energética.

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Un hombre que se identificó inicialmente como Daniel Vázquez Aguilar —y que después las autoridades identificaron como Daniel Michel Blázquez Aguilar— se levantó desde el área de prensa y cuestionó al mandatario: “¿Por qué no nos pidió la opinión para la reforma energética?”. Según el reporte, el hombre también advirtió: “Voy a derrotar a tu gobierno, voy a ser Presidente”.

Elementos del Estado Mayor Presidencial lo retiraron del salón. La Secretaría de Gobernación confirmó el mismo día, mediante un comunicado oficial, que se activó el protocolo de seguridad, que la persona se identificó con una cartilla del Servicio Militar Nacional y que se le practicó un examen médico que no reportó lesiones. El entonces subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, Ricardo García Cervantes, señaló a la prensa que constató que el joven no fue agredido.

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La reaparición de un episodio en el Palacio Nacional, cuando un asistente interrumpió a Enrique Peña Nieto y fue retirado, se cruza con la consulta abierta sobre reglas mediáticas y el debate por su alcance

¿Qué pasó en el hecho original?

De acuerdo con una nota publicada por Proceso el día del incidente y otra de Sopitas firmada por Francisco Alanís, el episodio ocurrió el 20 de diciembre de 2013 durante la 35 Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, en el Palacio Nacional, horas después de que Peña Nieto firmara el decreto de promulgación de la reforma energética.

Un joven identificado como Daniel Vázquez Aguilar aprovechó una pausa en el discurso del mandatario para ponerse de pie desde la zona de prensa y reclamarle no haber consultado al pueblo sobre la reforma energética. Peña Nieto guardó silencio unos segundos, y los aplausos de integrantes de su gabinete opacaron los gritos del joven, quien insistió en su protesta y sostuvo que estaba ejerciendo su derecho a la libertad de expresión.

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Elementos del Estado Mayor Presidencial lo rodearon y lo sacaron del salón. Al ser retirado, el joven advirtió: “¡Voy a derrotar tu gobierno, voy a ser presidente!”.

La Secretaría de Gobernación confirmó el mismo día, mediante un comunicado oficial, que se activó el protocolo de seguridad y que el hombre se identificó con una cartilla del Servicio Militar Nacional. Según el comunicado, el sujeto declaró que había ingresado al recinto diciendo ser reportero, y posteriormente se le practicó un examen médico que no reportó lesiones. El entonces subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, Ricardo García Cervantes, señaló a la prensa que constató que el joven no fue agredido.

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Aquí tienes el párrafo mucho más nutrido, con las voces de la oposición y la respuesta del gobierno:

El contexto en el que resurge

El video reaparece mientras el gobierno federal mantiene abierta, hasta el 21 de agosto, una consulta pública sobre los lineamientos de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) en materia de derechos de las audiencias. La discusión ha escalado hasta la Comisión Permanente del Congreso, donde legisladores de oposición han endurecido sus señalamientos contra la propuesta. El coordinador de los senadores del PAN, Ricardo Anaya, acusó que los lineamientos buscan “silenciar a los periodistas y silenciar a la oposición”, mientras que el coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, advirtió que “el país se dirige hacia un escenario de censura” y señaló que el rechazo no se limita a los partidos, sino que también involucra a especialistas y representantes de la industria. Por su parte, el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, adelantó que exigirán se incluya un derecho de réplica dentro de “La Mañanera del Pueblo”, al considerarla un espacio desde el que se ataca a la oposición.

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Desde el gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum ha rechazado en reiteradas ocasiones que la regulación implique censura. El 30 de julio, sostuvo en su conferencia matutina: “¿Cómo vamos a querer censurar? Si hubiéramos querido censurar, ya lo hubiéramos hecho, porque están los instrumentos, incluso la interpretación legal”. Días después, acusó a la oposición de sostener una “campaña de mentiras” y defendió que la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) participó en la elaboración de la ley de la que derivan los lineamientos y estuvo de acuerdo con el texto aprobado por el Congreso, aunque la propia CIRT ha señalado que el anteproyecto contiene disposiciones ambiguas que podrían dar margen a la discrecionalidad gubernamental. La mandataria ha insistido en que la consulta pública —abierta a audiencias, concesionarios, academia y organizaciones civiles— permite modificar el proyecto antes de su entrada en vigor, y que el objetivo es que la ciudadanía cuente con mecanismos para inconformarse ante los propios medios, sin que el gobierno pueda sancionar contenidos.