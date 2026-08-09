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Semar despliega mil 700 elementos en Mazatlán por ola de violencia ligada al Cártel de Sinaloa

La Secretaría de Marina puso en marcha la Operación Sable para reforzar la seguridad en Mazatlán, Sinaloa, ante la violencia generada por la disputa entre facciones del Cártel de Sinaloa.

Semar inseguridad Sinaloa
Refuerzan operativos de seguridad en Sinaloa con la llegada de más miembros de la Marina (Semar)
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La Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) desplegó alrededor de mil 700 elementos en Mazatlán, Sinaloa, como parte de un operativo especial para reforzar las acciones de seguridad ante la ola de violencia que se registra en el municipio por la disputa entre facciones del Cártel de Sinaloa.

La institución naval informó que este despliegue forma parte de la denominada Operación Sable, estrategia con la que se busca fortalecer la presencia de las fuerzas federales y brindar condiciones de seguridad tanto a la población como a los turistas que visitan uno de los principales destinos turísticos de Sinaloa.

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Semar implementa Operación Sable en Mazatlán

A través de un comunicado, la Semar explicó que la Operación Sable tiene como propósito salvaguardar a la población de Mazatlán, además de reforzar las tareas encaminadas a recuperar la tranquilidad en las zonas afectadas por hechos de violencia.

La dependencia señaló que el despliegue de los mil 700 elementos responde al compromiso permanente de la Armada de México con el bienestar de la población y de los visitantes.

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De acuerdo con la Secretaría de Marina, las acciones operativas estarán focalizadas en zonas estratégicas de Sinaloa, con el objetivo de restablecer la paz y el orden público, así como debilitar las estructuras que forman parte de las actividades ilícitas relacionadas con la violencia.

La institución destacó que uno de los objetivos prioritarios será afectar la infraestructura criminal que alimenta los esquemas delictivos y que representa un riesgo para la seguridad y la salud de la población.

Buscan garantizar seguridad a habitantes y turistas

Semar inseguridad Sinaloa
Se desplegó alrededor de mil 700 elementos en Mazatlán, Sinaloa (Semar)

Ante el contexto de violencia registrado en Mazatlán, la Semar hizo un llamado a la ciudadanía y a los turistas para que mantengan la confianza en las fuerzas de seguridad desplegadas en el municipio.

La institución aseguró que la presencia de elementos de la Armada de México en calles y costas tiene como finalidad generar un entorno seguro y protegido para las familias y visitantes.

Asimismo, reiteró que las acciones serán realizadas bajo los principios de respeto a los Derechos Humanos, Uso Proporcional de la Fuerza y apego al marco legal vigente.

La Secretaría de Marina subrayó que el operativo forma parte de las acciones implementadas para enfrentar las condiciones de inseguridad y contribuir a recuperar la paz en una zona considerada estratégica para Sinaloa por su actividad turística, comercial y portuaria.

Semar proporciona teléfonos para emergencias y denuncias

Como parte de las medidas de atención a la ciudadanía, la Cuarta Región Naval puso a disposición de la población números telefónicos para solicitar apoyo o realizar denuncias.

Para la atención de emergencias en el mar, la Semar proporcionó el número 669 910 0552, mientras que para presentar denuncias ciudadanas habilitó el 669 330 8826.

La dependencia exhortó a habitantes y turistas a utilizar estos canales en caso de requerir asistencia o contar con información relacionada con hechos que puedan poner en riesgo la seguridad.

Con la Operación Sable y el despliegue de mil 700 elementos, la Secretaría de Marina busca fortalecer la vigilancia en Mazatlán y contribuir al restablecimiento de las condiciones de seguridad, particularmente en las zonas donde la violencia vinculada con la disputa entre grupos criminales ha generado preocupación entre habitantes y visitantes.

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