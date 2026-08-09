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Juegos Centroamericanos 2026: cuántas medallas consiguió México en boxeo

La delegación mexicana brilló y rompió el récord de medallas conseguidas a lo largo de la historia

La delegación mexicana destacó en múltiples disciplinas entre ellas el boxeo, donde se lograron ganar 9 medallas (CONADE)
La delegación mexicana destacó en múltiples disciplinas entre ellas el boxeo, donde se lograron ganar 9 medallas (CONADE)
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México brilló en los Juegos Centroamericanos 2026 y rompió el récord de medallas conseguidas a lo largo de la historia al colgarse 406 preseas en total.

La delegación mexicana destacó en múltiples disciplinas entre ellas el boxeo, donde se lograron ganar 9 medallas, 1 de oro, 6 platas y 2 bronces.

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¿Quiénes ganaron las medallas de boxeo en los Juegos Centroamericanos 2026 para México?

El equipo mexicano estuvo presente en siete peleas por el título, pero solo Valeria Amparan logró subir a lo más alto del podio, tras vencer 3-2 a la venezolana Irismar Cardozo en la categoría de 51 kilos, triunfo con el que inauguró la última jornada de la competencia.

La delegación mexicana destacó en múltiples disciplinas entre ellas el boxeo, donde se lograron ganar 9 medallas, 1 de oro, 6 platas y 2 bronces (CONADE)
La delegación mexicana destacó en múltiples disciplinas entre ellas el boxeo, donde se lograron ganar 9 medallas, 1 de oro, 6 platas y 2 bronces (CONADE)

Por su parte, la selección de República Dominicana cerró el boxeo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 como la delegación más exitosa, al obtener siete medallas de oro y un bronce, resultado que la posicionó en la cima del medallero de la disciplina.

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Oro (1)

  • Valeria Amparan — 51 kilos (femenil)

Plata (6)

  • Guadalupe Torres — 57 kilos (femenil)
  • Paula Hernández — 60 kilos (femenil)
  • Darianne Hernández Olvera — 65 kilos (femenil)
  • Lorien Alonso — 75 kilos (femenil)
  • Hugo Barrón — 65 kilos (varonil)
  • Javier Cruz — +90 kilos (varonil)
La delegación mexicana destacó en múltiples disciplinas entre ellas el boxeo, donde se lograron ganar 9 medallas, 1 de oro, 6 platas y 2 bronces (CONADE)
La delegación mexicana destacó en múltiples disciplinas entre ellas el boxeo, donde se lograron ganar 9 medallas, 1 de oro, 6 platas y 2 bronces (CONADE)
La delegación mexicana destacó en múltiples disciplinas entre ellas el boxeo, donde se lograron ganar 9 medallas, 1 de oro, 6 platas y 2 bronces (CONADE)
La delegación mexicana destacó en múltiples disciplinas entre ellas el boxeo, donde se lograron ganar 9 medallas, 1 de oro, 6 platas y 2 bronces (CONADE)

Bronce (2)

  • Abel Álvarez - 70 kilos (varonil)
  • Hugo Barrón-65 kilos (varonil)
La delegación mexicana destacó en múltiples disciplinas entre ellas el boxeo, donde se lograron ganar 9 medallas, 1 de oro, 6 platas y 2 bronces (CONADE)
La delegación mexicana destacó en múltiples disciplinas entre ellas el boxeo, donde se lograron ganar 9 medallas, 1 de oro, 6 platas y 2 bronces (CONADE)

Finales disputadas y resultados para México

La actuación mexicana incluyó duelos intensos, aunque el desenlace no favoreció a la mayoría de sus representantes. Guadalupe Torres cayó ante la venezolana Omailyn Alcalá en los 57 kilos, con un claro 5-0. En la categoría de los 60 kilos, Paula Hernández fue superada por su compatriota Krisandy Ríos, también con idéntico marcador.

La guatemalteca María Chiroy se impuso 3-2 a Darianne Hernández Olvera en los 65 kilos, mientras que en los 75 kilos, Maryelis Yriza de Venezuela derrotó por 3-2 a Lorien Alonso, relegando a la mexicana a la medalla de plata.

En el sector masculino, el dominicano Miguel Ángel Encarnación superó por 4-1 a Hugo Barrón en los 65 kilos, mientras que en la máxima división de más de 90 kilos, el colombiano Juan Pablo Patiño venció 5-0 a Javier Cruz, dejando nuevamente a México con la presea plateada.

La delegación colombiana de boxeo no ha conseguido medallas para el país en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, en esta foto se enfrentaba al representante de Cuba - crédito Centro Caribe Sports
La delegación colombiana de boxeo no ha conseguido medallas para el país en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, en esta foto se enfrentaba al representante de Cuba - crédito Centro Caribe Sports

Posiciones finales en el medallero y el camino a Los Ángeles 2028

El balance final del boxeo dejó a República Dominicana en la primera posición del medallero, seguida de Venezuela, que sumó diez medallas: tres de oro, cuatro de plata y tres de bronce. México, con nueve preseas en total, quedó por delante de Cuba, que cerró su participación con diez medallas, aunque solo una de oro.

La conclusión de este torneo marca el inicio de una nueva etapa para los pugilistas de la región, quienes ya miran hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 como el objetivo a alcanzar. En los próximos meses, los atletas deberán afrontar selectivos y eventos clasificatorios, incluyendo los Juegos Panamericanos, en busca de asegurar su lugar en la máxima cita olímpica. Aunque no todos podrán llegar a esa meta, el proceso clasificatorio ya está en marcha para la generación que aspira a brillar en Los Ángeles.

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