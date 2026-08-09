¿Quieres estudiar en Japón? Ofrecen becas completas para mexicanos

Jóvenes con mochilas y libros transitan sobre un puente azul, con emblemáticos monumentos y paisajes urbanos de México y Japón de fondo que representan el intercambio cultural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Si tu meta profesional y personal es especializarte en el extranjero, se ha lanzado una de las convocatorias más atractivas del año. El Gobierno de la Ciudad de México, la Universidad de la Salud (UNISA), la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI) y la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) abrieron las Becas para Estancias Técnicas en Japón 2026.

De acuerdo con el documento extendido de la convocatoria, este programa forma parte de la 54.ª edición de la Asociación Estratégica Global México-Japón. El objetivo es que estudiantes y personal académico mexicano profundicen sus conocimientos prácticos en instituciones japonesas de primer nivel.

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¿Qué incluye esta beca?

Se trata de una beca integral en la que JICA y la SECIHTI unen esfuerzos para cubrir los gastos del estudiante, permitiendo que se enfoque únicamente en su desarrollo. Los beneficios confirmados son:

Vuelo redondo: Boleto de avión México-Japón-México (clase turista).

Apoyo económico: Un estipendio o sueldo mensual para gastos personales.

Cursos de Idioma Japonés: Se cubre la matrícula de un curso básico presencial de 9 semanas en la Ciudad de México (tentativamente de enero a marzo de 2027), y un curso intensivo de 4 semanas al llegar a Japón.

Seguro médico, hospedaje y alimentos.

Matrícula y todos los costos del programa académico.

Para detalles, se puede ingresar en la siguiente página: https://goo.su/Ic1cqvH

Una infografía del Gobierno de la Ciudad de México y la Universidad de la Salud detalla la convocatoria de 34 becas para estancias técnicas en Japón para el año 2026. (Universidad de la Salud de la CDMX﻿)

Áreas de especialización y vacantes

Para esta convocatoria existen 34 becas disponibles repartidas en 8 áreas estratégicas. Algunas de las plazas y temáticas destacadas en el documento técnico incluyen:

Control de Calidad y Productividad (10 lugares disponibles).

Ciencias de la Información e Ingeniería (4 lugares).

Diseño Moderno y Artesanía Tradicional (5 lugares).

Creación de Startups y Desarrollo de Ecosistemas de Innovación.

Desarrollo Sostenible (incluyendo técnicas agrícolas sustentables).

Derechos de Propiedad Intelectual.

Es importante destacar que, durante la estancia, los becarios desarrollarán un proyecto colaborativo de investigación pensando en cómo aplicar soluciones viables a problemáticas en México.

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Requisitos generales para postularse

Si deseas participar en el proceso de selección, debes cumplir con lo siguiente:

Nacionalidad: Ser de nacionalidad mexicana. Nivel de estudios: Contar con el título de licenciatura o maestría y el certificado oficial de calificaciones. Dominio del idioma inglés: Presentar un certificado nivel B2 (TOEFL, IELTS, TOEIC o equivalentes). Aunque se darán cursos de japonés, las estancias se imparten completamente en inglés. Compromiso de retorno: Firmar una carta donde manifiestes tu compromiso de reincorporarte a México (en el sector público, social o privado) al término de tus estudios para aplicar lo aprendido.

(Shutterstock)

Fechas clave que debes anotar en tu agenda

Recepción de solicitudes: La convocatoria está abierta desde el 31 de julio y cierra el 25 de septiembre de 2026 . Todo el trámite requiere registro en las plataformas del sistema de becas (Rizoma/Ápeiron).

Publicación de resultados: Conoce si fuiste seleccionado el 15 de diciembre de 2026 .

Inicio del programa: Enero de 2027 (con el curso de japonés en México).

¡No dejes pasar esta oportunidad de crecer profesionalmente y vivir una experiencia internacional! Para postularte y llenar los formatos (como el Formato de Aplicación de JICA en inglés), ingresa al portal oficial de la SECIHTI. Esta convocatoria contiene un reglamento específico; se recomienda leer detalladamente para que no se te escape nada: //unisa.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Convocatoria_BEXT_ET_JICA_2026-20260728T005548.pdf

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