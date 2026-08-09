Filtran nombre del segundo eliminado de La Casa de los Famosos México hoy domingo 9 de agosto, según encuestas finales RS)

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El nombre de la posible segunda eliminada de La Casa de los Famosos México se filtra este domingo 9 de agosto, según los resultados más recientes de encuestas en línea.

Diversas comunidades de fans y espacios de votación como los de Vaya Vaya, Facebook, TikTok y X señalan que la actriz Ximena Herrera sería quien salga esta noche, aunque el resultado se define en la gala de eliminación en vivo y las votaciones pueden cambiar en el último momento.

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Encuestas y tendencias: Ximena Herrera, al borde de la eliminación

Después del proceso de nominación del miércoles 5 de agosto, cuatro habitantes permanecen en riesgo: Ximena Herrera, Memo Schutz, Ernesto Laguardia y Masad Altamimi. El viernes 7 de agosto, el actor Moisés Peñaloza conservó el derecho de salvación y eligió sacar a Gema Garoa de la placa de nominados. Con esto, la lista definitiva quedó conformada por los participantes mencionados, quienes dependen ahora del voto del público.

Las encuestas, particularmente las organizadas por el comunicador Vaya Vaya y replicadas en comunidades de fans en redes sociales, muestran que la famosa concentra la menor intención de votos positivos, lo que la coloca como la candidata más probable para abandonar la competencia este domingo.

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Los datos de intención de voto se actualizan constantemente en plataformas como TikTok y X, antes conocida como Twitter. Hasta la tarde de este 9 de agosto, los resultados favorecen la permanencia de los otros tres nominados, situando a Ximena Herrera como la segunda eliminada, aunque la decisión final depende de la votación en tiempo real durante la gala.

Encuestas y tendencias: Ximena Herrera, al borde de la eliminación

¿Quién es Ximena Herrera? Trayectoria y proyectos destacados

Ximena Herrera es actriz de origen boliviano naturalizada mexicana. Aquí algunos de sus datos más relevantes:

Ha trabajado en telenovelas como La madrastra, Corazones al límite y Hasta el fin del mundo. En la serie mexicana El Pantera, interpretó a Rosaura durante la tercera temporada bajo la producción y dirección de Alexis Ayala. Protagonizó la película Volverte a ver junto a Alfonso Herrera.

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La intérprete ha trabajado tanto en televisión abierta como en proyectos para plataformas de streaming. Su inclusión en La Casa de los Famosos México generó expectativa entre sus seguidores, pero tras las primeras semanas, la falta de alianzas fuertes dentro del reality parece haberle costado apoyo en las votaciones públicas.

Segunda gala de eliminación: horarios y transmisión

La segunda gala de eliminación de La Casa de los Famosos México se realiza este domingo 9 de agosto de 2026. El programa inicia a las 20:30 horas (tiempo del centro de México) y puede verse en televisión abierta por Las Estrellas o vía streaming mediante la plataforma ViX, donde la pregala arranca desde las 20:00 horas.

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La conducción principal está a cargo de Galilea Montijo. En la transmisión digital intervienen Wendy Guevara, Marie Claire Harp y Ricardo Margaleff, quienes han adelantado que esta noche ocurrirá un hecho inédito en el formato mexicano del programa.

Segunda gala de eliminación: horarios y transmisión (Especial Infobae México)

Habitantes nominados: quiénes siguen en riesgo

Después de la salvación de Gema Garoa por decisión de Moisés Peñaloza, los participantes que dependen del voto positivo del público son: Ximena Herrera, Memo Schutz, Ernesto Laguardia y Masad Altamimi. El público puede apoyar a sus favoritos votando por quién quieren que permanezca en la casa. Las votaciones se cierran en vivo durante la gala.

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Rumores de doble eliminación y dinámica inédita

La expectativa para esta gala crece ante las especulaciones de una posible doble eliminación. Esta teoría surge porque el influencer Fede Vigevani insinuó dentro del reality que su ciclo podría terminar esta misma noche. Los conductores digitales mencionaron que la producción prepara una dinámica nunca antes vista en la versión mexicana, pero los detalles permanecen reservados hasta el inicio de la transmisión.

Votaciones abiertas hasta el último minuto

El público puede votar de manera positiva, es decir, seleccionando a la celebridad que desean que permanezca. La votación se mantiene abierta hasta el momento en que Galilea Montijo anuncie el cierre durante la gala de eliminación. De acuerdo con las reglas, cualquier giro puede ocurrir hasta el último segundo.

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