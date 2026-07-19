México

Estudio de la UAM revela que el sobrepeso y la obesidad afectan las funciones cognitivas en adolescentes

Las dietas hipercalóricas y un alto índice de masa corporal en jóvenes alteran el desarrollo neurológico y reducen el aprendizaje y la memoria durante la adolescencia

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Obesidad adolescentes

El estudio Neurocognitive impact of juvenile obesity: experimental and clinical approaches + ANGELO, en el International Congress on Obesity (ICO, Congreso Internacional de Obesidad), en el que participó la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), ha revelado que el sobrepeso y la obesidad durante la adolescencia tienen un impacto negativo directo en el desempeño cognitivo.

Las investigaciones advierten que las dietas hipercalóricas y un alto índice de masa corporal en los jóvenes no solo desencadenan problemas metabólicos a futuro, sino que alteran el desarrollo neurológico, disminuyendo las capacidades de aprendizaje y la memoria durante un periodo crítico para la formación del individuo.

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Impacto del sobrepeso en el desarrollo cerebral adolescente

Durante la adolescencia, el cerebro humano se encuentra en una etapa fundamental de desarrollo y maduración estructural, un proceso que toma más de dos décadas en completarse de manera integral.

Ilustración digital de un cerebro humano seccionado lateralmente, con áreas internas destacadas por colores azules y morados, y un símbolo de advertencia rojo.
Una ilustración artística del cerebro humano con un corte sagital exhibe sus estructuras internas, un flujo de fluidos y un símbolo de advertencia en la corteza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores de la UAM destacan que, en esta fase, el sistema neurológico es sumamente vulnerable a las agresiones ambientales derivadas de malos hábitos alimenticios.

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La acumulación de tejido adiposo genera un estado de inflamación que no es únicamente periférico, sino que alcanza el nivel central neurológico. Esta neuroinflamación sostenida debilita la barrera encefálica, afectando el desempeño cognitivo general de los jóvenes y mermando sus procesos de retención y análisis.

Dietas hipercalóricas y su vínculo con el deterioro cognitivo

El entorno actual en México se ha transformado en un ambiente “obesogénico” que facilita el acceso ilimitado a productos ultraprocesados, tales como frituras. El consumo constante de comida hipercalórica desequilibra los sistemas homeostáticos del organismo humano, el cual no evolucionó biológicamente para procesar estos excesos de energía.

Pan de molde, trozo de queso, tazón con snacks, dos latas de gaseosa, salchicha con mostaza, bolsa de papas fritas, tensiómetro arterial, vasos sanguíneos.
Una ilustración acuarelada vincula el consumo de alimentos ultraprocesados con el riesgo para la salud cardiovascular, e indica la presión arterial alta en un tensiómetro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio subraya que, además de aumentar exponencialmente el riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes mellitus tipo 2 y diversos padecimientos cardiovasculares, estos patrones dietéticos propician un deterioro cognitivo temprano.

El daño derivado de esta mala alimentación en la juventud está estrechamente relacionado con deficiencias en el rendimiento intelectual a largo plazo.

Prevención y hábitos para proteger la salud neurológica juvenil

Ante este desafío de salud pública —donde cuatro de cada diez adolescentes mexicanos presentan problemas de peso—, los especialistas de la UAM enfatizan que la juventud representa una invaluable ventana de oportunidad.

Una composición de tres imágenes: alimentos saludables, una mujer corriendo al aire libre y otra mujer cepillándose los dientes sonriendo
La imagen muestra la importancia de la nutrición equilibrada, el ejercicio físico regular y una higiene bucal adecuada como pilares fundamentales para mantener un estilo de vida saludable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Debido a que los comportamientos todavía pueden moldearse, fomentar la actividad física continua y establecer una conducta alimentaria equilibrada puede prevenir daños cerebrales irreversibles. Las estrategias de salud pública y familiar deben implementarse de manera temprana, centrando sus esfuerzos no solo en prevenir enfermedades metabólicas, sino en proteger de manera integral el potencial intelectual de las nuevas generaciones.

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