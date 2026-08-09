Así es el bazar de merch de Harry Styles en CDMX: fechas, precios y todo lo que puedes comprar

El punto de convivencia de fans ofrece spots temáticos para fotografías y una gran variedad de artículos del exintegrante de One Direction para todos los bolsillos. (Raúl A. González/Infobae México)

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La llegada de Harry Styles a la Ciudad de México ha desatado gran entusiasmo entre sus fans y también una oportunidad única: el bazar de merch no oficial dedicado exclusivamente al artista británico en Iztacalco.

Este espacio se ha convertido en punto de encuentro para quienes buscan artículos exclusivos, opciones personalizadas y precios accesibles en el marco de los conciertos en el Estadio GNP Seguros.

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La serie de seis conciertos del Together, Together Tour de Harry Styles en el Estadio GNP Seguros ha conglomerado a una multitud de fans en la capital mexicana. (Foto: Raúl A. González / Infobae México)

El bazar amplía la experiencia para los asistentes, ya que la merch oficial dentro del recinto es limitada y de mayor precio. Aquí, los seguidores pueden encontrar desde prendas hasta accesorios temáticos, compartir con más Harries y disfrutar de una atmósfera festiva con spots para fotos y actividades interactivas.

Fechas, horarios y ubicación del bazar

Visitar el bazar es sencillo y está pensado para quienes asistan a los conciertos o simplemente desean adquirir recuerdos de Harry Styles.

Fechas : del 4 al 11 de agosto, incluyendo días con concierto y el día posterior a la última presentación.

Horario : de 11:00 a 19:00 horas, ideal para quienes buscan comprar antes o después del show.

Ubicación: salida del Metro Santa Anita, conectando con la Línea 4 y Línea 8 del Metro CDMX; frente al Deportivo Coyuya.

El bazar de Harry Styles en CDMX funciona como punto de encuentro para los fans por lo limitada que es la merch oficial y sus precios dentro del Estadio GNP Seguros. (Fotos: Raúl A. González/Infobae México)

Esta ubicación facilita la llegada tanto en transporte público como en automóvil, pues el bazar se encuentra a aproximadamente 15 minutos del Estadio GNP Seguros. Además, algunos días se ofrecen transportes directos al recinto por una tarifa accesible.

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¿Qué puedes comprar? Productos y experiencias

El bazar se distingue por su amplia variedad de artículos y, sobre todo, por la experiencia de personalización de corbatas, que se ha convertido en una de las actividades favoritas para los Harries.

Personalización de corbatas : una zona especial permite seleccionar la corbata de tu preferencia y decorarla con stickers, detalles brillantes o frases. Hay más de 100 modelos y materiales para elegir , y el staff ayuda a armar combinaciones creativas y auténticas.

Prendas : playeras, hoodies, chamarras, suéteres y jerseys con gráficos inspirados en los discos y giras de Harry.

Accesorios : gorras, tote bags, bolsas de mercado, bufandas, llaveros con formas de álbumes y fundas para celular.

Coleccionables : peluches, tazas, cuadros, vinilos y stickers temáticos.

Freebies originales:, friendship bracelets y pequeños souvenirs para regalar o intercambiar entre fans.

Las harries acuden al megabazar de Harry Styles para pesonalizar sus corbatas y tomarse fotos en el spot. (Crédito: Raúl A. González/Infobae México)

Además de adquirir productos, el bazar ofrece la oportunidad de tomarse fotos en spots temáticos y convivir con otros seguidores.

Precios y recomendaciones para los fans

Uno de los mayores atractivos del bazar es la accesibilidad de los precios, pensados para todos los bolsillos. La variedad permite que todos puedan llevarse un recuerdo.

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Playeras : entre $250 y $350 pesos

Hoodies : alrededor de $500 pesos

Gorras y tote bags : $250 a $350 pesos

Corbatas personalizadas : la base inicia en $120 pesos, pero irá incrementando su valor con base en la cantidad de accesorios que se incorporen

Tazas, peluches y pequeños accesorios: desde $50 pesos

Además de la variedad de prendas, souvenirs y mercancía, el bazar destaca por sus actividades temáticas, como el spot fotográfico o la personalización de corbatas de Harry Styles. (Foto: Raúl A. González / Infobae México)

La mayoría de los puestos acepta efectivo y algunos también tarjeta, aunque se recomienda llevar cambio. Un tip es recorrer primero todos los stands y comparar precios, ya que la variedad es amplia y se pueden encontrar diferentes ofertas.

De esta manera, el bazar de merch de Harry Styles en CDMX es una oportunidad perfecta para que los fans consigan artículos únicos, vivan el ambiente previo a los shows y compartan su pasión con otras personas.

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Sin importar si tienes boleto para el concierto o sólo quieres un recuerdo, la experiencia está abierta para toda la comunidad Harrie.