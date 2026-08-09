Servicio Meteorológico Nacional detecta tres zonas con potencial para evolucionar a ciclón tropical en el océano Pacífico

El Servicio Meteorológico Nacional vigila tres zonas con potencial para desarrollar un ciclón tropical en el océano Pacífico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó este domingo 9 de agosto que mantiene bajo vigilancia tres zonas en el océano Pacífico con potencial para evolucionar a ciclón tropical, aunque por el momento ninguna representa un impacto directo para las costas mexicanas.

De acuerdo con el reporte de vigilancia emitido a las 06:00 horas, dos de los sistemas corresponden a zonas de baja presión ubicadas al suroeste de la península de Baja California, mientras que un tercero podría formarse al suroeste de las costas de Jalisco, Colima y Michoacán.

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El monitoreo coincide con un escenario de lluvias fuertes a muy fuertes en diferentes regiones de México. En su Pronóstico Meteorológico General número 441, el SMN advirtió que el monzón mexicano, circulaciones ciclónicas, canales de baja presión e inestabilidad atmosférica mantendrán condiciones para precipitaciones durante este domingo.

¿Dónde están las tres zonas con potencial para convertirse en ciclón tropical?

La primera zona bajo vigilancia es una baja presión localizada al suroeste de la península de Baja California. A las 06:00 horas de este domingo se encontraba aproximadamente a 3 mil 465 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

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👇El #SMNmx 🇲🇽 vigila tres zonas con potencial para desarrollar un #CiclónTropical en el océano #Pacífico.



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Este sistema mantiene 30% de probabilidad de desarrollo ciclónico en 48 horas, pero su potencial aumenta considerablemente conforme avanza el periodo de pronóstico, pues alcanza 90% en siete días. La baja presión se desplaza hacia el oeste-noroeste, alejándose del territorio mexicano.

El segundo sistema también corresponde a una zona de baja presión al suroeste de la península de Baja California. Se localiza aproximadamente a 2 mil 155 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas y presenta 30% de probabilidad de desarrollo ciclónico en las próximas 48 horas.

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En este caso, la probabilidad de que evolucione a ciclón tropical aumenta a 60% durante los próximos siete días. Su desplazamiento previsto es hacia el oeste-noroeste.

El tercer sistema todavía no se había formado al momento del reporte. Sin embargo, el SMN prevé la posible formación de una zona de baja presión al suroeste de las costas de Jalisco, Colima y Michoacán, la cual mantiene 10% de probabilidad de desarrollo ciclónico durante los próximos siete días.

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De esta manera, las probabilidades de desarrollo reportadas por el organismo para el periodo de siete días son:

Zona 1: 90% de probabilidad de desarrollo ciclónico.

Zona 2: 60% de probabilidad de desarrollo ciclónico.

Zona 3: 10% de probabilidad de desarrollo ciclónico.

Debido a que los sistemas pueden modificar su organización, trayectoria e intensidad, el organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) mantiene vigilancia sobre su evolución.

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Monzón mexicano provocará lluvias muy fuertes este domingo

Además de la actividad que se desarrolla sobre el océano Pacífico, el SMN pronosticó condiciones de tiempo severo en distintas regiones del país durante este domingo 9 de agosto.

El monzón mexicano ocasionará lluvias puntuales muy fuertes en el sur de Sonora, suroeste de Chihuahua, oeste y sur de Durango, norte y centro de Sinaloa y este de Nayarit. También se esperan lluvias fuertes en el centro y sur de Baja California Sur, además de chubascos en Baja California.

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El pronóstico establece acumulaciones de 50 a 75 milímetros en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit y el norte de Jalisco. Asimismo, se prevén lluvias de 25 a 50 milímetros en Baja California Sur, Zacatecas, Colima, Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Las precipitaciones fuertes a intensas pueden estar acompañadas por descargas eléctricas y caída de granizo, además de generar encharcamientos e inundaciones. Las autoridades también alertaron que las rachas de viento podrían provocar la caída de árboles y anuncios publicitarios, mientras que los bancos de niebla pueden reducir la visibilidad en carreteras y zonas urbanas.

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Jalisco, Colima y Michoacán, bajo lluvias mientras se vigila nueva baja presión

La vigilancia sobre la posible formación del tercer sistema cobra relevancia debido a que se ubicaría al suroeste de Jalisco, Colima y Michoacán, estados donde este domingo ya existen condiciones para precipitaciones.

Para el Pacífico Centro, el SMN prevé lluvias muy fuertes en el este de Nayarit y norte de Jalisco, así como lluvias fuertes en Colima y el norte de Michoacán. Las precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

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Estas condiciones podrían provocar incrementos en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y reducción de la visibilidad.

En cuanto al viento, se esperan rachas de 40 a 50 kilómetros por hora en zonas de Jalisco, mientras que en Nayarit, Colima y Michoacán podrían alcanzar hasta 40 kilómetros por hora.

SMN también vigila una nueva onda tropical

El panorama meteorológico podría presentar cambios durante el inicio de la semana. El Servicio Meteorológico Nacional informó que vigila la aproximación de una nueva onda tropical a la península de Yucatán a partir del lunes 10 de agosto.

Para este domingo, en Campeche, Yucatán y Quintana Roo se pronostican lluvias puntuales fuertes acompañadas de descargas eléctricas durante la tarde, además de ambiente caluroso y rachas de viento.

En paralelo, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte del país. Las temperaturas podrían superar los 45 grados Celsius en el noreste de Baja California, mientras que se esperan valores de 40 a 45 grados en zonas de Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Michoacán y Guerrero.

La Conagua, a través del SMN, indicó que continuará informando sobre el desarrollo de los fenómenos meteorológicos. El siguiente Pronóstico Meteorológico General está programado para las 18:00 horas de este domingo 9 de agosto, o antes en caso de registrarse algún cambio significativo.