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“Los hijos de AMLO, los políticos de Morena y sus familias… solo a hospitales públicos”: Lilly Téllez anuncia iniciativa

El periodista Jorge García Orzco difunde imágenes de López Beltrán en el Centro Médico ABC y el caso genera críticas en redes sociales

Retrato de Lilly Téllez con blusa roja a la izquierda y Andrés Manuel López Obrador con traje oscuro gesticulando a la derecha en un montaje fotográfico
La senadora Lilly Téllez y el presidente Andrés Manuel López Obrador figuran en el marco de una propuesta sobre el sistema de salud público en México. (X(@@LillyTellez) | Cuartoscuro)
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La senadora Lilly del Carmen Téllez García, miembro de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), planteó desde su cuenta oficial en ‘X’ obligar a los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) y a los funcionarios de Morena a atenderse en hospitales públicos.

La legisladora escribió en la red social que presentará una propuesta para que “los hijos de AMLO, los políticos de Morena y sus familias y todo aquel funcionario que diseñó y aprobó el saqueo y deterioro del sistema de salud tengan obligación de asistir solo a los hospitales públicos que ellos mismos crearon”. El mensaje apareció en medio de la discusión por la atención médica de Gonzalo “Bobby” López Beltrán, hijo del AMLO.

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El contexto inmediato de la publicación es la polémica por la presencia de López Beltrán en el Centro Médico ABC, uno de los hospitales privados más costosos de México. Luego de que el periodista Jorge García Orzco reveló públicamente imágenes de Bobby en el centro médico, ese caso desató críticas en redes por el contraste entre el uso de servicios privados y la defensa política del sistema público de salud durante el sexenio de López Obrador.

Noroña defiende al hijo del expresidente tras polémica por hospital privado

Ante la controversia y críticas a Bobby, el senador morenista Gerardo Fernández Noroña argumentó que el hijo del exmandatario no está obligado a seguir las recomendaciones de su padre, ya que no ocupa ningún cargo en la administración pública ni pertenece a Morena.

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Señaló: Pero inclusive si tuviese un cargo público que no lo tiene, y decide atenderse en un hospital particular, es su asunto. Para eso gana el dinero, para gastarlo en lo que le dé la gana”.

Gerardo Fernández Noroña en conferencia de prensa. Foto: x.com/senadomexicano
Gerardo Fernández Noroña en conferencia de prensa. Foto: x.com/senadomexicano

El legislador, quien también ha sido señalado por temas relacionados con la austeridad, reiteró su respaldo a la salud y educación públicas. Añadió que López Beltrán tiene derecho a decidir en qué hospital atenderse, “como cualquier persona, por cierto”.

Crítica y defensa del sistema público de salud en México

La pandemia de Covid-19, así como la falta de medicamentos para niños con cáncer, fueron algunos de los temas más polémicos durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, y que hasta el final de su sexenio defendió su buen manejo. Sin embargo, ahora con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, las críticas al sistema de salud público no han cesado.

Servicio Universal de Salud
CIUDAD DE MÉXICO, 07ABRIL2026.- Eduardo Clark, subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaria de Salud, durante la conferencia Mañanera del Pueblo en la que se anunció la credencialización para la integración del Servicio Universal de Salud, el cuál busca la atención de las y los mexicanos en cualquiera de las instituciones de esta área (IMSS, ISSSTE e Imss-bienestar) FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

A unos meses de su llegada a la administración del gobierno federal, el PAN acusó que el sistema de salud federal estaba en ruinas y acusó a Morena de fallar a millones de familias mexicanas. En un comunicado de prensa difundido el pasado 28 de septiembre de 2025, donde destaco que la promesa de tener un sistema de salud “como el de Dinamarca” es una mentira.

Sin embargo, Sheinbaum ha defendido el acceso a la salud en su administración, destacando la inversión tecnológica y herramientas con inteligencia artificial. Respecto a la crítica de retardos en citas médicas, la presidenta ha propuesto un Sistema Universal de Salud, que promete visitas de médicos casa por casa, así como que la ciudadanía pueda acceder a cualquier institución pública para atenderse, aunque sea o no derechohabiente.

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