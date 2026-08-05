Reconoce Ronald Johnson el decomiso de armas en Arizona: “Cada arma de fuego que se detiene antes de que llegue a un cártel representa un avance”. EFE/ Sáshenka Gutiérrez

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El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, reconoció públicamente los resultados de operativos contra el tráfico ilícito de armas hacia los cárteles mexicanos. En su cuenta oficial de X, el diplomático destacó el desmantelamiento de múltiples redes en Arizona, un balance acumulado de más de 50 mil armas de fuego decomisadas vinculadas al tráfico ilegal de armamento desde que la administración del presidente Donald Trump asumió el poder.

“En Arizona, autoridades estadounidenses detuvieron a cerca de 30 acusados y desmantelaron múltiples redes de tráfico ilícito de armas de fuego”, afirmó el embajador Johnson en X.

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Johnson respalda los operativos desde su tribuna diplomática

En su cuenta oficial, Johnson vinculó directamente los resultados operativos con la voluntad política del presidente Trump. “Cada arma de fuego que se detiene antes de que llegue a un cártel representa un avance”, escribió el diplomático, antes de detallar los resultados obtenidos en Arizona.

Reconoce Ronald Johnson el decomiso de armas en Arizona: “Cada arma de fuego que se detiene antes de que llegue a un cártel representa un avance”. RRSS

El tono del mensaje combina el reconocimiento de logros concretos con una señal hacia México: las acciones conjuntas están produciendo resultados, y la administración estadounidense no da por cerrado el proceso.

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“Trabajando junto con las autoridades mexicanas, hacemos que los traficantes de armas rindan cuentas y que nuestras dos naciones estén más seguras”, compartió el diplomático en su cuenta oficial.

21 imputados y más de 100 armas incautadas en el operativo de Arizona

El estado de Arizona, fronterizo con los estados mexicanos de Sonora y Baja California, concentró uno de los operativos más recientes reconocidos por Johnson. Una indictment federal acusó a 21 personas por su participación en una red de tráfico ilícito de armas con destino a México.

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La operación desarticuló una cadena que incluía compradores fantasma en el área metropolitana de Phoenix, transportistas y un comprador en territorio mexicano. Entre los acusados figuran Fernando Daniel Castro, Taquan Carter y Gustavo Gámez González, de Phoenix, junto a otros residentes de Buckeye, Tolleson, Glendale, Goodyear, El Mirage, Tempe y Chandler.

Parte de las armas de alto calibre aseguradas por EEUU en el marco del operativo. Crédito: AFT

Las autoridades incautaron más de 100 armas de fuego, entre ellas rifles tipo AK, rifles Barrett calibre .50 y rifles semiautomáticos M249 y cerca de 125 mil cartuchos, es decir, aproximadamente 2.270 kilogramos de munición, según informó Albert J. Gibes, agente especial a cargo de la División de Campo de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) en Phoenix.

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En uno de los casos documentados, agentes en el cruce fronterizo de Nogales interceptaron 42 rifles tipo AK dentro de un camión de carga con destino a México. El fiscal federal Timothy Courchaine señaló que algunas armas lograron cruzar la frontera antes de que los investigadores pudieran interceptarlas.

El balance de la administración Trump: cifras y matices

La cifra central del mensaje de Johnson es el decomiso acumulado de más de 50 mil armas de fuego desde enero de 2025, dato atribuido a la ATF. El balance incluye también la incautación de casi 2,9 millones de cartuchos de munición y más de 10 mil arrestos vinculados al tráfico ilegal de armamento.

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Johnson presentó ese número no como un punto de llegada, sino como un marcador de progreso. “Aún no hemos terminado”, escribió, en una frase que anticipa la continuidad de los operativos.

Según registros de la ATF publicados en febrero pasado, solo alrededor del 12 % del total de armas decomisadas en ese periodo tenía destino confirmado hacia México. El resto correspondía a incautaciones dentro del territorio estadounidense por distintos delitos vinculados al tráfico de armamento.

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