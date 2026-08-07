Cae “El Plátano”, presunto extorsionador y objetivo prioritario en Edomex: FGJEM lo vincula con célula criminal del CJNG

Raúl “N”, alias “El Plátano”,f ue detenido por la Fiscalía mexiquense por su probable participación en el delito de extorsión (FGJEM)

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La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó la detención de Raúl “N”, alias “El Plátano”, identificado como un objetivo prioritario por su presunta participación en delitos de extorsión y por ser considerado un generador de violencia en los municipios de Almoloya de Juárez y Zinacantepec.

De acuerdo con la investigación ministerial, el imputado habría participado en un caso de extorsión ocurrido el 24 de mayo de 2025, cuando una mujer comenzó a recibir amenazas mediante una aplicación de mensajería instantánea por parte de supuestos integrantes de un grupo delictivo con orígenes en el estado de Jalisco.

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Así habría operado la extorsión

Según la carpeta de investigación, la víctima se encontraba en su domicilio, ubicado en la comunidad de El Curtidor, en Zinacantepec, junto con dos menores de edad, cuando recibió mensajes intimidatorios en los que le exigían 60 mil pesos a cambio de no atentar contra ella o su familia.

Los presuntos delincuentes incluso solicitaron realizar una videollamada para incrementar la presión. Aunque la víctima bloqueó el número telefónico, posteriormente detectó una camioneta sin placas de circulación vigilando el exterior de su vivienda.

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Al día siguiente, al salir de su domicilio, fue interceptada por tres sujetos. Entre ellos se encontraba presuntamente Raúl “N”, alias “El Plátano”, quien le habría dicho: “Ya sabes a qué venimos” y, mientras la sujetaba, le advirtió que si valoraba su vida y la de sus hijos debía entregar el dinero exigido.

Investigación permitió identificar a “El Plátano”

Detenido Raúl “N”, alias “El Plátano”, es presunta célula del CJNG (FGJEM)

Tras la denuncia, la FGJEM inició diversas diligencias que permitieron identificar al ahora detenido como uno de los probables responsables de los hechos.

Con los datos de prueba recabados, el Ministerio Público solicitó y obtuvo de un juez una orden de aprehensión, la cual fue cumplimentada por agentes de la Fiscalía sobre la carretera Valle de Bravo, en la comunidad de San Lorenzo Cuauhtenco, municipio de Zinacantepec.

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Posteriormente, el detenido fue trasladado e ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, donde quedó a disposición de la autoridad judicial que definirá su situación jurídica.

También es investigado por extorsiones a taxistas

El detenido también extorsionaba a bases de taxis en distintos municipios del Valle de Toluca (@SS_Edomex)

La Fiscalía mexiquense informó que Raúl “N” también es investigado por su probable participación en extorsiones contra bases de taxis en distintos municipios del Valle de Toluca.

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Además, la institución señaló que cuenta con información que lo relaciona como probable integrante de una célula delictiva del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La FGJEM recordó que, conforme al principio de presunción de inocencia, Raúl “N” debe ser considerado inocente hasta que una autoridad judicial emita una sentencia condenatoria.

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