México
Agregar Infobae enGoogle

Cae “El Plátano”, presunto extorsionador y objetivo prioritario en Edomex: FGJEM lo vincula con célula criminal del CJNG

Raúl “N”, alias “El Plátano”, fue señalado por presuntamente extorsionar a una mujer en Zinacantepec y operar el cobro de cuotas en bases de taxis

Detenido Raúl “N”, alias “El Plátano”, CJNG Almoloya de Juárez y Zinacantepec Edomex FGJEM
Raúl “N”, alias “El Plátano”,f ue detenido por la Fiscalía mexiquense por su probable participación en el delito de extorsión (FGJEM)
Guardar

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó la detención de Raúl “N”, alias “El Plátano”, identificado como un objetivo prioritario por su presunta participación en delitos de extorsión y por ser considerado un generador de violencia en los municipios de Almoloya de Juárez y Zinacantepec.

De acuerdo con la investigación ministerial, el imputado habría participado en un caso de extorsión ocurrido el 24 de mayo de 2025, cuando una mujer comenzó a recibir amenazas mediante una aplicación de mensajería instantánea por parte de supuestos integrantes de un grupo delictivo con orígenes en el estado de Jalisco.

PUBLICIDAD

Así habría operado la extorsión

Según la carpeta de investigación, la víctima se encontraba en su domicilio, ubicado en la comunidad de El Curtidor, en Zinacantepec, junto con dos menores de edad, cuando recibió mensajes intimidatorios en los que le exigían 60 mil pesos a cambio de no atentar contra ella o su familia.

Los presuntos delincuentes incluso solicitaron realizar una videollamada para incrementar la presión. Aunque la víctima bloqueó el número telefónico, posteriormente detectó una camioneta sin placas de circulación vigilando el exterior de su vivienda.

PUBLICIDAD

Al día siguiente, al salir de su domicilio, fue interceptada por tres sujetos. Entre ellos se encontraba presuntamente Raúl “N”, alias “El Plátano”, quien le habría dicho: “Ya sabes a qué venimos” y, mientras la sujetaba, le advirtió que si valoraba su vida y la de sus hijos debía entregar el dinero exigido.

Investigación permitió identificar a “El Plátano”

Detenido Raúl “N”, alias “El Plátano”, CJNG Almoloya de Juárez y Zinacantepec Edomex FGJEM
Detenido Raúl “N”, alias “El Plátano”, es presunta célula del CJNG (FGJEM)

Tras la denuncia, la FGJEM inició diversas diligencias que permitieron identificar al ahora detenido como uno de los probables responsables de los hechos.

Con los datos de prueba recabados, el Ministerio Público solicitó y obtuvo de un juez una orden de aprehensión, la cual fue cumplimentada por agentes de la Fiscalía sobre la carretera Valle de Bravo, en la comunidad de San Lorenzo Cuauhtenco, municipio de Zinacantepec.

Posteriormente, el detenido fue trasladado e ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, donde quedó a disposición de la autoridad judicial que definirá su situación jurídica.

También es investigado por extorsiones a taxistas

Taxi Edomex
El detenido también extorsionaba a bases de taxis en distintos municipios del Valle de Toluca (@SS_Edomex)

La Fiscalía mexiquense informó que Raúl “N” también es investigado por su probable participación en extorsiones contra bases de taxis en distintos municipios del Valle de Toluca.

Además, la institución señaló que cuenta con información que lo relaciona como probable integrante de una célula delictiva del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La FGJEM recordó que, conforme al principio de presunción de inocencia, Raúl “N” debe ser considerado inocente hasta que una autoridad judicial emita una sentencia condenatoria.

Temas Relacionados

ExtorsiónCJNGEdomexAlmoloya de JuárezZinacantepecmexico-noticiasNarco en México

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Alexis Ayala revela su paso por el quirófano tras sufrir “acné en el ojo”

El famoso explicó todos los detalles sobre la intervención a la que tuvo que someterse

Alexis Ayala revela su paso por el quirófano tras sufrir “acné en el ojo”

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy viernes 7 de agosto

La mandataria mexicana informa sobre temas de relevancia nacional e internacional y responde las preguntas de la prensa en su conferencia

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy viernes 7 de agosto

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: Masad y Memo Schutz serán los retadores por la salvación

Sigue todos los encuentros, peleas, chismes, nominaciones y demás retos del reality de Televisa transmitido 24/7 en ViX+

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: Masad y Memo Schutz serán los retadores por la salvación

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Veracruz de este 7 de agosto

La ciudad de Veracruz se caracteriza por su gran valor histórico y cultural

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Veracruz de este 7 de agosto

Afectaciones de este momento en las líneas del Metrobús hoy día

Inaugurado el 19 de junio de 2005, actualmente transporta a más de 22 millones de usuarios al año

Afectaciones de este momento en las líneas del Metrobús hoy día
MÁS NOTICIAS

NARCO

EEUU ha pagado más de 200 millones de dólares en recompensas contra líderes del narco en 40 años: ahora caza al CJNG

EEUU ha pagado más de 200 millones de dólares en recompensas contra líderes del narco en 40 años: ahora caza al CJNG

Ángel Aguirre buscó un acercamiento con Claudia Sheinbaum un año antes de su detención por el caso Ayotzinapa

Integrante del CJNG admite en documental que “El 03” es su nuevo líder y advierte: “Quien desafíe su poder será castigado”

Vivian de la Torre y Érika: Fiscalía de Jalisco no descarta a la amiga y empleada de Valeria Márquez en el feminicidio

Caso Valeria Márquez: Fiscalía de Jalisco confirma que habrían participado al menos tres personas en el feminicidio de la influencer

ENTRETENIMIENTO

Flor Vigna se quiebra en La Casa de los Famosos México decepcionada por Gema Garoa

Flor Vigna se quiebra en La Casa de los Famosos México decepcionada por Gema Garoa

María José conquista el Auditorio Nacional: anuncia nuevo álbum y más conciertos

Alexis Ayala revela su paso por el quirófano tras sufrir “acné en el ojo”

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: Masad y Memo Schutz serán los retadores por la salvación

Pistas de la nueva habitante de La Granja VIP 2 apuntan a Ivonne Montero, ganadora de La Casa de los Famosos

DEPORTES

México tetracampeón en el futbol femenil de los Juegos Centroamericanos: conquista la medalla de oro

México tetracampeón en el futbol femenil de los Juegos Centroamericanos: conquista la medalla de oro

América golea al San Diego FC en su debut de la Leagues Cup 2026 y rescata el orgullo de la Liga MX

Esteban Solari promete a la afición de Pumas revertir el mal momento: “Hay que aprender a competir”

América golea 3 - 1 a San Diego FC en su debut en Leagues Cup: así fueron los goles

¡Tetracampeonas! México gana la medalla de oro en Centroamericanos tras épica victoria en penales sobre Colombia