EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy viernes 7 de agosto: Betssy Chávez es trasladada a México

Se espera que la presidenta Sheinbaum hable sobre las declaraciones de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre el caso Ayotzinapa, donde afirmaron que las grabaciones que mostraban el último rastro de un grupo de estudiantes con vida sí existieron.
En pocas líneas:
13:43 hsHoy
Betssy Chávez es trasladada a México
La política peruana, Betssy Chávez aterrizará en México el día de hoy, tras ser trasladada por un avión de la Fuerza Aérea desde Perú. México y Perú retoman relaciones diplomáticas.
13:40 hsHoy
Inflación anual de México
Sheinbaum reporta una baja en la inflación anual de México, registrando un 3.12% en julio con respecto a 3.37% en junio de 2026.
13:40 hsHoy
Comienza la conferencia de prensa.