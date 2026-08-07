Detienen en la frontera a expolicía de Texas acusado de asesinar a familia mexicana para escapar con su hijo

Litzy sobrevivió al ataque, aunque permanece hospitalizada en estado crítico. (Facebook)

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Un expolicía de Texas fue detenido cuando presuntamente intentaba cruzar la frontera hacia Estados Unidos después de un ataque armado que dejó tres personas muertas y una mujer gravemente herida en Saltillo, Coahuila. La Fiscalía General del Estado sostiene que el móvil del crimen estuvo relacionado con la disputa por la custodia de su hijo de tres años.

El imputado, identificado como Chad “N”, enfrenta cargos por doble feminicidio, homicidio calificado e intento de feminicidio, mientras un juez le impuso prisión preventiva justificada por riesgo de fuga.

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¿Cómo ocurrió el ataque en Saltillo?

Los hechos ocurrieron el 4 de agosto en una vivienda de la colonia Antonio Cárdenas, donde Chad “N” acudió para llevarse al menor. De acuerdo con la investigación, una discusión con familiares de su expareja derivó en un ataque con arma de fuego.

Las víctimas mortales fueron Ana Laura, madre de Litzy; Emmanuel “N”, pareja de ella, y Laura Jaqueline. Litzy sobrevivió al ataque, aunque permanece hospitalizada en estado crítico.

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La Fiscalía documentó que las víctimas recibieron al menos ocho disparos, la mayoría dirigidos a la cabeza. Tras la agresión, el sospechoso abandonó el lugar con el niño a bordo de una camioneta Chevrolet.

Los hechos ocurrieron el 4 de agosto en una vivienda de la colonia Antonio Cárdenas, donde Chad “N” acudió para llevarse al menor. (YouTube)

La captura en la frontera con Estados Unidos

Después del ataque, autoridades estatales y federales desplegaron un operativo para localizar al sospechoso.

Las cámaras de videovigilancia detectaron la camioneta cuando ingresó a Piedras Negras, por lo que elementos de seguridad instalaron un cerco en el puente internacional hacia Eagle Pass, Texas.

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Chad “N” fue detenido antes de cruzar la frontera junto con el menor. Posteriormente, peritos le practicaron una prueba de rodizonato de sodio, cuyo resultado fue positivo para residuos de disparo de arma de fuego, según la carpeta de investigación.

El niño quedó bajo resguardo de su tío materno, con intervención de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif).

La investigación apunta a un conflicto familiar

Durante la audiencia inicial, la Fiscalía reconstruyó la relación entre Chad “N” y Litzy “N”. Ambos se conocieron en 2022, cuando él trabajaba como policía y le levantó una infracción de tránsito en San Antonio, Texas.

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La pareja contrajo matrimonio un año después y tuvo un hijo en 2023. Según las autoridades, apenas una semana después del nacimiento del menor ocurrió un primer episodio en el que Chad presuntamente lo sustrajo, situación que derivó en una orden de restricción por violencia familiar.

Aunque posteriormente mantuvieron un régimen de convivencia autorizado, Litzy viajó a Saltillo el 27 de julio para permanecer con su familia. Chad la acompañó hasta Coahuila, donde ambos planeaban adquirir una vivienda.

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La investigación sostiene que la relación volvió a deteriorarse tras una discusión ocurrida el 2 de agosto.

Las víctimas mortales fueron Ana Laura, madre de Litzy; Emmanuel “N”, pareja de ella, y Laura Jaqueline. (Facebook)

Chad “N” permanecerá en prisión preventiva

La carpeta de investigación incluye más de 700 fotografías, más de 20 indicios periciales y diversos testimonios recabados por la Fiscalía.

Además, las autoridades señalaron que Chad “N”, quien recientemente se declaró en bancarrota, tenía restringido el acceso a armas de fuego en Estados Unidos debido a una denuncia previa por violencia familiar.

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Durante la audiencia, el imputado solicitó que se considerara su estado de salud mental al afirmar que padece episodios de ansiedad. Sin embargo, la jueza determinó imponer prisión preventiva justificada y fijó para el 11 de agosto la audiencia de vinculación a proceso, luego de que la defensa solicitó la duplicidad del término constitucional.