México
Agregar Infobae enGoogle

Integrante del CJNG admite en documental que “El 03” es su nuevo líder y advierte: “Quien desafíe su poder será castigado”

En un documental emitido en junio de 2026, un integrante de las unidades especiales confirmó que Juan Carlos Valencia González tenía el mando máximo

El canal alemán ARTEde captó en junio de 2026 la primera confirmación pública de la sucesión en el CJNG: Juan Carlos Valencia González, ciudadano estadounidense e hijastro de El Mencho, es el nuevo líder. (Departamento de Justicia de EEUU/ARTEde)
El canal alemán ARTEde captó en junio de 2026 la primera confirmación pública de la sucesión en el CJNG: Juan Carlos Valencia González, ciudadano estadounidense e hijastro de El Mencho, es el nuevo líder. (Departamento de Justicia de EEUU/ARTEde)
Guardar

Por primera vez desde la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, un integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) reconoció públicamente que Juan Carlos Valencia González, “El 03”, es el nuevo líder de la organización.

Un reportaje titulado “Los cárteles mexicanos: ¿El fin de la impunidad?" del canal de YouTube alemán ARTEde, un miembro de las unidades especiales del grupo criminal señaló a “El 03” o “El Pelón”, como el nuevo comandante del CJNG y lanzó una advertencia dirigida a sus enemigos: “Quien desafíe su poder será castigado”.

PUBLICIDAD

La declaración fue grabada en un punto de Michoacán, durante un encuentro organizado bajo las condiciones impuestas por el propio CJNG, que aceptó hablar de manera excepcional para enviar un mensaje tras la caída de su fundador.

Integrante del CJNG habla en documental. (Captura de pantalla/YouTube: ARTEde)
Integrante del CJNG habla en documental. (Captura de pantalla/YouTube: ARTEde)

Meses después de ese testimonio, el gobierno de Estados Unidos ha elevando de 5 a 25 millones de dólares la recompensa por Valencia González, la cifra más alta ofrecida por un narcotraficante mexicano, y equivalente a la que Washington ofreció en su momento por Osama Bin Laden.

PUBLICIDAD

“El Mencho siempre será nuestro líder”

El hombre que habla ante las cámaras no revela su rango ni su nombre. Se presenta como parte de las unidades especiales del CJNG. Rodeado de otros sicarios fuertemente armados y vestidos de militares pero con los logos del cártel de las cuatro letras, el entrevistado establece la continuidad simbólica de la organización: “El Mencho siempre será nuestro líder, pero ahora nuestro comandante es el 03”.

Luego describe a Valencia González con una mezcla de lealtad y amenaza: “Es la autoridad y el poder. Es a quien obedecemos. Tiene un gran corazón para todo su pueblo. Pero cuidado: quien desafíe su poder será castigado. Quien cruce esa línea será severamente castigado.”

Integrantes del CJNG hablan en documental. (Captura de pantalla/YouTube: ARTEde)
Integrantes del CJNG hablan en documental. (Captura de pantalla/YouTube: ARTEde)

Es la primera vez que un integrante del CJNG confirma públicamente y en cámara la identidad del nuevo líder. Hasta ese momento, la organización no había hecho ninguna declaración oficial sobre la sucesión.

El mismo integrante describe al cártel como una estructura que trasciende a cualquier individuo: “El cártel está por encima de todo. Es una maquinaria enorme. No depende de una sola persona”. La frase apunta directamente a la narrativa del gobierno mexicano, que presentó la muerte de El Mencho como un golpe definitivo a la organización.

Para reforzar el mensaje, los integrantes del CJNG mostraron su armamento ante las cámaras. Entre las armas exhibidas estaba una ametralladora Minimi —que describieron como reservada para operativos especiales— y un rifle calibre .50, el de mayor potencia en su arsenal, capaz de detener vehículos blindados.

El mismo integrante lanza una acusación directa contra el gobierno: “Los diputados y los senadores, los presidentes municipales, el gobierno federal, todos están corrompidos hasta la médula. Hablan de mano dura, pero solo contra nosotros. A los otros cárteles los protegen.”

El integrante menciona por nombre a los grupos que, según él, reciben protección oficial: el Cártel de Los Caballeros Templarios, el Cártel de Los Reyes y el de Tepalcatepec, a quienes señala como enemigos directos del CJNG y como beneficiarios de la misma ofensiva militar que, dice, se despliega exclusivamente contra Jalisco.

Quién es El 03

El periodista Luis Chaparro, quien también aparece en el documental, subraya: “Hay algo muy importante sobre el 03. Es estadounidense. Si él se convierte en el líder del cártel mexicano más grande, ya no es un cártel puramente mexicano, sino una organización criminal transnacional”, apuntó antes de que las autoridades confirmaran al hijastro de “El Mencho” como el nuevo líder.

Según documentos judiciales citados en el comunicado del Departamento de Justicia de Estados Unidos del 5 de agosto de 2026, Juan Carlos Valencia González nació el 12 de septiembre de 1984 en Santa Ana, California, y vivió durante años en las afueras de Los Ángeles.

Valencia González es hijastro de Nemesio Oseguera Cervantes e hijo de Rosalinda González Valencia, hermana de los hermanos González Valencia, fundadores del cártel Los Cuinis, brazo financiero del CJNG. Su origen familiar lo coloca en el centro de dos de las estructuras criminales más poderosas de México: la operativa, encabezada por El Mencho, y la financiera, controlada por los González Valencia.

Póster de "Se Busca" del Cártel de Jalisco Nueva Generación con ocho fotografías de personas, montos de recompensas y logos de agencias de Estados Unidos
El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció recompensas por más de USD 100 millones contra ocho líderes del Cártel de Jalisco Nueva Generación (DEA)

El 8 de octubre de 2020, Valencia González fue acusado ante el Tribunal de Distrito de Columbia por conspiración para distribuir sustancias controladas con fines de importación ilegal a Estados Unidos y por uso de armas de fuego durante una transacción de narcóticos.

Este 5 de agosto de 2026, el Departamento de Justicia de Estados Unidos formalizó lo que el integrante del CJNG había confirmado meses antes en cámara de ARTEde: Valencia González es el nuevo líder del cártel. En ese mismo anuncio, Washington presentó nuevos cargos contra otros cinco líderes de la organización: Julio César Montero Pinzón, alias “Tarjetas”; Carlos Andrés Rivera Varela, alias “La Firma”; Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, alias “Sapo”; Ricardo Ruiz Velasco, alias “Tripa”; y Julio Alberto Castillo Rodríguez, alias “Chorro”.

El paquete total de recompensas por los ocho fugitivos suma 102 millones de dólares. De ser declarados culpables, los seis acusados enfrentan hasta dos cadenas perpetuas consecutivas.

Temas Relacionados

CJNGJuan Carlos Valencia GonzálezEl MenchoNemesio Oseguera CervantesNarco en Méxicomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 7 de agosto? Reportan atrasos en 7 líneas del STC

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 7 de agosto? Reportan atrasos en 7 líneas del STC

Flor Vigna se quiebra en La Casa de los Famosos México decepcionada por Gema Garoa

En un desahogo a solas tras la segunda gala de nominación, la actriz argentina contó que se sintió lastimada por la omisión y habló de su tendencia a idealizar relaciones dentro del encierro

Flor Vigna se quiebra en La Casa de los Famosos México decepcionada por Gema Garoa

María José conquista el Auditorio Nacional: anuncia nuevo álbum y más conciertos

La cantante vivió una noche de fiesta junto a miles de seguidores, presentó su sencillo “Respirar” y compartió el escenario con su hija Valeria, quien interpretó un tema frente al público

María José conquista el Auditorio Nacional: anuncia nuevo álbum y más conciertos

Jornada de 40 horas y salario mínimo: cómo cambia tu pago desde enero de 2027

A partir de enero de 2027, la nueva jornada laboral de 40 horas cambiará la forma en que trabajas en México

Jornada de 40 horas y salario mínimo: cómo cambia tu pago desde enero de 2027

Alexis Ayala revela su paso por el quirófano tras sufrir “acné en el ojo”

El famoso explicó todos los detalles sobre la intervención a la que tuvo que someterse

Alexis Ayala revela su paso por el quirófano tras sufrir “acné en el ojo”
MÁS NOTICIAS

NARCO

EEUU ha pagado más de 200 millones de dólares en recompensas contra líderes del narco en 40 años: ahora caza al CJNG

EEUU ha pagado más de 200 millones de dólares en recompensas contra líderes del narco en 40 años: ahora caza al CJNG

Cae “El Plátano”, presunto extorsionador y objetivo prioritario en Edomex: FGJEM lo vincula con célula criminal del CJNG

Ángel Aguirre buscó un acercamiento con Claudia Sheinbaum un año antes de su detención por el caso Ayotzinapa

Vivian de la Torre y Érika: Fiscalía de Jalisco no descarta a la amiga y empleada de Valeria Márquez en el feminicidio

Caso Valeria Márquez: Fiscalía de Jalisco confirma que habrían participado al menos tres personas en el feminicidio de la influencer

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: Masad y Memo Schutz serán los retadores por la salvación

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: Masad y Memo Schutz serán los retadores por la salvación

Arturo Carmona niega relación sentimental con Lis Vega y habla de su soltería

Flor Vigna se quiebra en La Casa de los Famosos México decepcionada por Gema Garoa

María José conquista el Auditorio Nacional: anuncia nuevo álbum y más conciertos

Alexis Ayala revela su paso por el quirófano tras sufrir “acné en el ojo”

DEPORTES

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: sigue en vivo la actividad de los mexicanos HOY 7 de Agosto 

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: sigue en vivo la actividad de los mexicanos HOY 7 de Agosto 

México tetracampeón en el futbol femenil de los Juegos Centroamericanos: conquista la medalla de oro

América golea al San Diego FC en su debut de la Leagues Cup 2026 y rescata el orgullo de la Liga MX

Esteban Solari promete a la afición de Pumas revertir el mal momento: “Hay que aprender a competir”

América golea 3 - 1 a San Diego FC en su debut en Leagues Cup: así fueron los goles