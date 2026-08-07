Integrante del CJNG admite en documental que “El 03” es su nuevo líder y advierte: “Quien desafíe su poder será castigado”

El canal alemán ARTEde captó en junio de 2026 la primera confirmación pública de la sucesión en el CJNG: Juan Carlos Valencia González, ciudadano estadounidense e hijastro de El Mencho, es el nuevo líder. (Departamento de Justicia de EEUU/ARTEde)

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Por primera vez desde la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, un integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) reconoció públicamente que Juan Carlos Valencia González, “El 03”, es el nuevo líder de la organización.

Un reportaje titulado “Los cárteles mexicanos: ¿El fin de la impunidad?" del canal de YouTube alemán ARTEde, un miembro de las unidades especiales del grupo criminal señaló a “El 03” o “El Pelón”, como el nuevo comandante del CJNG y lanzó una advertencia dirigida a sus enemigos: “Quien desafíe su poder será castigado”.

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La declaración fue grabada en un punto de Michoacán, durante un encuentro organizado bajo las condiciones impuestas por el propio CJNG, que aceptó hablar de manera excepcional para enviar un mensaje tras la caída de su fundador.

Integrante del CJNG habla en documental. (Captura de pantalla/YouTube: ARTEde)

Meses después de ese testimonio, el gobierno de Estados Unidos ha elevando de 5 a 25 millones de dólares la recompensa por Valencia González, la cifra más alta ofrecida por un narcotraficante mexicano, y equivalente a la que Washington ofreció en su momento por Osama Bin Laden.

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“El Mencho siempre será nuestro líder”

El hombre que habla ante las cámaras no revela su rango ni su nombre. Se presenta como parte de las unidades especiales del CJNG. Rodeado de otros sicarios fuertemente armados y vestidos de militares pero con los logos del cártel de las cuatro letras, el entrevistado establece la continuidad simbólica de la organización: “El Mencho siempre será nuestro líder, pero ahora nuestro comandante es el 03”.

Luego describe a Valencia González con una mezcla de lealtad y amenaza: “Es la autoridad y el poder. Es a quien obedecemos. Tiene un gran corazón para todo su pueblo. Pero cuidado: quien desafíe su poder será castigado. Quien cruce esa línea será severamente castigado.”

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Integrantes del CJNG hablan en documental. (Captura de pantalla/YouTube: ARTEde)

Es la primera vez que un integrante del CJNG confirma públicamente y en cámara la identidad del nuevo líder. Hasta ese momento, la organización no había hecho ninguna declaración oficial sobre la sucesión.

El mismo integrante describe al cártel como una estructura que trasciende a cualquier individuo: “El cártel está por encima de todo. Es una maquinaria enorme. No depende de una sola persona”. La frase apunta directamente a la narrativa del gobierno mexicano, que presentó la muerte de El Mencho como un golpe definitivo a la organización.

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Para reforzar el mensaje, los integrantes del CJNG mostraron su armamento ante las cámaras. Entre las armas exhibidas estaba una ametralladora Minimi —que describieron como reservada para operativos especiales— y un rifle calibre .50, el de mayor potencia en su arsenal, capaz de detener vehículos blindados.

El mismo integrante lanza una acusación directa contra el gobierno: “Los diputados y los senadores, los presidentes municipales, el gobierno federal, todos están corrompidos hasta la médula. Hablan de mano dura, pero solo contra nosotros. A los otros cárteles los protegen.”

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El integrante menciona por nombre a los grupos que, según él, reciben protección oficial: el Cártel de Los Caballeros Templarios, el Cártel de Los Reyes y el de Tepalcatepec, a quienes señala como enemigos directos del CJNG y como beneficiarios de la misma ofensiva militar que, dice, se despliega exclusivamente contra Jalisco.

Quién es El 03

El periodista Luis Chaparro, quien también aparece en el documental, subraya: “Hay algo muy importante sobre el 03. Es estadounidense. Si él se convierte en el líder del cártel mexicano más grande, ya no es un cártel puramente mexicano, sino una organización criminal transnacional”, apuntó antes de que las autoridades confirmaran al hijastro de “El Mencho” como el nuevo líder.

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Según documentos judiciales citados en el comunicado del Departamento de Justicia de Estados Unidos del 5 de agosto de 2026, Juan Carlos Valencia González nació el 12 de septiembre de 1984 en Santa Ana, California, y vivió durante años en las afueras de Los Ángeles.

Valencia González es hijastro de Nemesio Oseguera Cervantes e hijo de Rosalinda González Valencia, hermana de los hermanos González Valencia, fundadores del cártel Los Cuinis, brazo financiero del CJNG. Su origen familiar lo coloca en el centro de dos de las estructuras criminales más poderosas de México: la operativa, encabezada por El Mencho, y la financiera, controlada por los González Valencia.

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El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció recompensas por más de USD 100 millones contra ocho líderes del Cártel de Jalisco Nueva Generación (DEA)

El 8 de octubre de 2020, Valencia González fue acusado ante el Tribunal de Distrito de Columbia por conspiración para distribuir sustancias controladas con fines de importación ilegal a Estados Unidos y por uso de armas de fuego durante una transacción de narcóticos.

Este 5 de agosto de 2026, el Departamento de Justicia de Estados Unidos formalizó lo que el integrante del CJNG había confirmado meses antes en cámara de ARTEde: Valencia González es el nuevo líder del cártel. En ese mismo anuncio, Washington presentó nuevos cargos contra otros cinco líderes de la organización: Julio César Montero Pinzón, alias “Tarjetas”; Carlos Andrés Rivera Varela, alias “La Firma”; Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, alias “Sapo”; Ricardo Ruiz Velasco, alias “Tripa”; y Julio Alberto Castillo Rodríguez, alias “Chorro”.

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El paquete total de recompensas por los ocho fugitivos suma 102 millones de dólares. De ser declarados culpables, los seis acusados enfrentan hasta dos cadenas perpetuas consecutivas.