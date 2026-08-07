¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 7 de agosto? Reportan atrasos en 7 líneas del STC

Metro CDMX
Las líneas 2, 3, 4, 6, 8, A y B presentan retrasos de más de 10 minutos en varias de sus estaciones. Usuarios en redes sociales piden a las autoridades enviar unidades para evitar contratiempos con sus viajes.
Metrobús CDMX
Con más de 22 millones de usuarios, el Metrobús es el segundo medio de transporte más usado en la Ciudad de México, sólo superado por el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Reportan atrasos de 10 minutos en Línea 9, con atrasos en estación Pantitlán con dirección a Tacubaya.
Usuarios reportan atrasos en Línea A con dirección al Metro Pantitlán.
El Metro informó a través de su cuenta oficial de X, que todas las estaciones inician servicio este viernes.