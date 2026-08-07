México
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¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 7 de agosto? Reportan atrasos en 7 líneas del STC

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes en vivo minuto a minuto

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13:19 hsHoy

Metro CDMX

Las líneas 2, 3, 4, 6, 8, A y B presentan retrasos de más de 10 minutos en varias de sus estaciones. Usuarios en redes sociales piden a las autoridades enviar unidades para evitar contratiempos con sus viajes.

12:56 hsHoy

Metrobús CDMX

Afectaciones de este momento en las líneas del Metrobús hoy día

Inaugurado el 19 de junio de 2005, actualmente transporta a más de 22 millones de usuarios al año

Consulta cuáles son las estaciones sin servicio del Metrobús para que no llegues tarde. (CUARTOSCURO)
Consulta cuáles son las estaciones sin servicio del Metrobús para que no llegues tarde. (CUARTOSCURO)

Con más de 22 millones de usuarios, el Metrobús es el segundo medio de transporte más usado en la Ciudad de México, sólo superado por el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

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11:51 hsHoy

Reportan atrasos de 10 minutos en Línea 9, con atrasos en estación Pantitlán con dirección a Tacubaya.

11:46 hsHoy

Usuarios reportan atrasos en Línea A con dirección al Metro Pantitlán.

El video cubre la situación en la Línea A del Metro CDMX, mostrando usuarios esperando en la plataforma debido a la detención de trenes en dirección a Pantitlán (video: @JaraRo365)
11:02 hsHoy

El Metro informó a través de su cuenta oficial de X, que todas las estaciones inician servicio este viernes.

Metro CDMX STC inicio de operaciones
Metro CDMX STC inicio de operaciones (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

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