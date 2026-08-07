EEUU ha pagado más de 200 millones de dólares en recompensas contra líderes del narco en 40 años: ahora caza al CJNG

Un cartel con imágenes de miembros buscados del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) el día de una conferencia de prensa para anunciar nuevas acciones de la administración Trump contra el CJNG, en el Departamento de Justicia en Washington, D.C., Estados Unidos. 5 de agosto de 2026. REUTERS/Jonathan Ernst

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El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció el pasado 5 de agosto el paquete de recompensas más alto de la historia del Programa de Recompensas contra Narcóticos: 102 millones de dólares distribuidos entre ocho líderes y operadores del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El anuncio llegó en el año en que el programa cumple cuatro décadas de operación y reveló, por primera vez en más de 30 años, una cifra que las autoridades nunca habían hecho pública: desde 1986, Estados Unidos ha pagado más de 200 millones de dólares en recompensas y ha llevado ante la justicia a más de 90 narcotraficantes y delincuentes transnacionales, entre ellos mexicanos.

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El dato lo confirmó el subsecretario de Estado adjunto para asuntos internacionales de narcóticos y aplicación de la ley, Michael C. González.

De 5 millones por El Chapo a 25 millones por el nuevo jefe del CJNG

El narcotraficante mexicano Nemesio Oseguera Cervantes, también conocido como "El Mencho", aparece en fotografías sin fecha en un cartel de "se busca" publicado en la página web del Departamento de Estado de Estados Unidos en el que se ofrece una recompensa de 15 millones de dólares por información que conduzca a su detención. Departamento de Estado/Handout via REUTERS. ESTA IMAGEN HA SIDO FACILITADA POR TERCEROS. ESTA IMAGEN HA SIDO PROCESADA POR REUTERS PARA MEJORAR SU CALIDAD, SE HA PROPORCIONADO POR SEPARADO UNA VERSIÓN SIN PROCESAR.

El Programa de Recompensas contra Narcóticos nació en 1986 bajo la administración del Departamento de Estado y opera en coordinación con su programa hermano, el Programa de Recompensas contra el Crimen Organizado Transnacional (TOCRP).

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El dinero no proviene de los impuestos de los ciudadanos estadounidenses. Según explicó el periodista Jesús Esquivel en entrevista con Aristegui Noticias, el fondo opera como un mecanismo revolvente: se financia con el dinero confiscado a narcotraficantes y con las multas que estos pagan una vez sentenciados o incorporados a programas de testigos cooperantes.

Durante cuatro décadas, las cifras ofrecidas por narcotraficantes mexicanos fueron escalando conforme el poder de los cárteles creció.

Por Joaquín “El Chapo” Guzmán, cofundador del Cártel de Sinaloa, se ofrecieron 5 millones de dólares al momento de su captura en 2014. Guzmán fue extraditado a Estados Unidos en 2017 y sentenciado en 2019 a cadena perpetua más 30 años. La recompensa por su cabeza fue, durante años, el techo del programa para narcotraficantes mexicanos.

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Ese techo se rompió con Rafael Caro Quintero, fundador del extinto Cártel de Guadalajara, por quien la recompensa llegó a 20 millones de dólares en 2018. Caro Quintero fue detenido en julio de 2022 y extraditado a Estados Unidos, donde enfrenta cargos federales.

Por Ismael “El Mayo” Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, la cifra llegó a 15 millones de dólares antes de su arresto en julio de 2024. Hace apenas unas semanas Zambada fue sentenciado a cadena perpetua.

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Por Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, fundador del CJNG abatido el 22 de febrero de 2026 en Tapalpa, Jalisco, la recompensa máxima fue también de 15 millones.

Los 90 narcotraficantes y delincuentes transnacionales que el programa dice haber llevado ante la justicia no son todos capos de alto perfil. La lista incluye objetivos de menor rango —operadores, financieros, transportistas— por quienes las recompensas ofrecidas fueron considerablemente menores. Cuáles de esas recompensas se hicieron efectivas, a quién se le pagó y bajo qué condiciones es información que el gobierno de Estados Unidos no ha divulgado.

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El nuevo paquete histórico para cazar al CJNG

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció recompensas por más de USD 100 millones contra ocho líderes del Cártel de Jalisco Nueva Generación (DEA)

Este 5 de agosto, Juan Carlos Valencia González, alias “El 03” o “El Pelón”, nuevo líder del CJNG e hijastro de “El Mencho”, superó a todos. El Departamento de Estado elevó la recompensa por su captura de 5 a 25 millones de dólares.

La cifra lo iguala con Osama Bin Laden, líder de Al-Qaeda abatido en Pakistán en mayo de 2011, y con Saddam Hussein, capturado durante la invasión de Irak de 2003. Ningún narcotraficante mexicano había alcanzado ese nivel en la historia del programa.

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El paquete de 102 millones anunciado este 5 de agosto es el más alto en la historia del programa en un solo día. Está distribuido entre ocho objetivos.

Además de Valencia González, se ofrecen 15 millones de dólares por Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán “Sapo” y Julio Alberto Castillo Rodríguez “Chorro”; 10 millones cada uno por Ricardo Ruiz Velasco “Tripa”, Julio César Montero Pinzón “Tarjetas” y Carlos Andrés Rivera Varela “La Firma”; y 2 millones por Griselda Margarita Arredondo Pinzón, la única mujer del grupo.

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En paralelo al anuncio de recompensas, el Departamento de Estado impuso restricciones de visa a 65 familiares y socios de individuos sancionados vinculados al CJNG. De esas 65 personas, 26 contaban con visas vigentes que fueron revocadas de inmediato.

Otros paquetes vigentes

Por Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar la DEA ofrece hasta 10 millones de dólares, ya que son considerados como los actuales líderes de 'Los Chapitos' (Foto: DEA)

El programa actualmente no sólo persigue al CJNG, pues cabe recordar tiene recompensas activas contra el Cártel de Sinaloa, por ejemplo, las incluidas contra Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijos de “El Chapo” y líderes actuales de la facción conocida como Los Chapitos, por quienes se ofrecer hasta 10 millones de dólares por cada uno.

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El programa tampoco limita su alcance al CJNG ni al Cártel de Sinaloa. En agosto de 2025, el Departamento de Estado anunció un paquete de 26 millones de dólares contra cinco líderes de Cárteles Unidos, organización también designada como terrorista extranjera.

La recompensa más alta del grupo es de 10 millones de dólares por Juan José Farías Álvarez, alias “El Abuelo”. Por Nicolás Sierra Santana, “El Gordo”, se ofrecen 5 millones cada uno. Por Luis Enrique Barragán Chávez, “R5”, y Edgar Orozco Cabadas, “El Kamoni”, la cifra es de 3 millones cada uno. Todos permanecen prófugos y sólo hace unos días Alfonso Fernández Magallón, “Poncho”, por quien pesaban cinco millones de dólares, fue arrestado en México.

El FBI y la DEA buscan a "El Abuelo" y a otros objetivos prioritarios con millonarias recompensas Foto: FBI

Otro paquete es contra los dos principales líderes de La Nueva Familia Michoacana, también designada organización terrorista extranjera. Por Johnny Hurtado Olascoaga, alias “El Pez”, se ofrecen 5 millones de dólares. Por su hermano José Alfredo Hurtado Olascoaga, alias “El Fresa”, la cifra es de 3 millones. Ambos permanecen prófugos.