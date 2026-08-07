Rescatan a mujer privada de la libertad en San Luis Potosí: detienen a dos hombres y aseguran arsenal

Detenidos SLP secuestro arsenal (FGE)

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La Guardia Civil Estatal (GCE) de San Luis Potosí rescató a una mujer que se encontraba privada de la libertad durante un operativo de seguridad realizado este jueves en la colonia Los Vergeles, en la capital potosina.

Como resultado de la intervención, dos presuntos responsables fueron detenidos y las autoridades aseguraron un importante arsenal compuesto por armas de fuego de grueso calibre, cargadores, cartuchos útiles y un vehículo.

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El operativo fue resultado de labores de inteligencia y vigilancia implementadas por la corporación estatal como parte de las acciones para combatir los delitos de alto impacto en la entidad.

Operativo permitió rescatar a la víctima

Agentes de seguridad del estado en un operativo (SSPC SLP)

De acuerdo con la información proporcionada por la Guardia Civil Estatal, los agentes desplegaron un dispositivo de seguridad en un inmueble ubicado en la colonia Los Vergeles, donde se presumía que se desarrollaban actividades ilícitas.

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Durante las acciones, los policías observaron que un hombre descendió de una camioneta portando un arma de fuego e intentó ingresar al domicilio bajo investigación. Ante esta situación, los elementos reforzaron la vigilancia y dieron continuidad a la intervención.

Minutos después, una mujer salió del inmueble solicitando ayuda y manifestó que se encontraba retenida en contra de su voluntad, por lo que los agentes actuaron de inmediato para ponerla bajo resguardo y garantizar su seguridad.

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La víctima recibió atención inmediata por parte de las autoridades, quienes activaron los protocolos correspondientes para brindarle asistencia y protección.

Dos detenidos durante la intervención

Detenidos SLP secuestro arsenal (FGE)

Como parte del operativo, los elementos de la Guardia Civil Estatal detuvieron a Ángel “N”, de 21 años de edad, y José “N”, de 44 años, quienes señalaron ser originarios del estado de Tamaulipas.

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Ambos fueron asegurados en el lugar de los hechos y posteriormente puestos a disposición de la autoridad competente, la cual será la encargada de determinar su situación jurídica conforme avancen las investigaciones.

Las autoridades no descartaron que los detenidos puedan estar relacionados con otros hechos delictivos, por lo que las indagatorias continuarán en coordinación con las instancias correspondientes.

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Aseguran seis armas de grueso calibre

Decomiso por el secuestro de una mujer en SLP (FGE)

Durante la inspección realizada al vehículo utilizado por los presuntos responsables, los agentes localizaron un importante arsenal.

Entre lo asegurado destacan:

Seis armas de fuego de grueso calibre.

Diversos cargadores.

Cartuchos útiles de distintos calibres.

Una camioneta presuntamente utilizada para la comisión de actividades ilícitas.

Todo el material bélico fue embalado conforme a los protocolos de cadena de custodia y quedó a disposición del Ministerio Público, que integrará la carpeta de investigación correspondiente.

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Continúan las investigaciones

La Guardia Civil Estatal informó que estas detenciones son resultado de los operativos permanentes de inteligencia y de la coordinación operativa para combatir a los grupos generadores de violencia en San Luis Potosí.

Las autoridades señalaron que la prioridad fue salvaguardar la integridad de la víctima, quien ya recibe el acompañamiento institucional correspondiente.

Asimismo, reiteraron que las investigaciones continúan para determinar si existen más personas involucradas en estos hechos, así como para establecer el origen del armamento asegurado y la posible participación de los detenidos en otros delitos.

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