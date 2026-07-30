Verde esmeralda, azul turquesa: las lagunas de Montebello que no parecen reales

La magia de las Lagunas de Montebello deslumbra en Chiapas: más de cincuenta lagos de tonalidades esmeralda y turquesa, protegidos desde 1959 como Parque Nacional, cautivan a visitantes con paisajes que parecen de otro mundo y una biodiversidad única en México. (CONANP)

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Las Lagunas de Montebello asombran con sus intensos reflejos verde esmeralda y azul turquesa.

Este conjunto de más de cincuenta lagos, ubicados en los municipios de La Independencia y La Trinitaria en el estado de Chiapas, fue decretado Parque Nacional el 16 de diciembre de 1959 por el Gobierno de México.

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El área, reconocida desde 2003 como Sitio Ramsar y Área de Importancia para la Conservación de las Aves, fascina por la variedad de tonalidades de sus aguas, resultado de la composición mineral y la vegetación circundante.

Su existencia responde a procesos geológicos y climáticos únicos de la región y la protección se justifica por su alta biodiversidad.

El sitio es visitado por viajeros que buscan observar la interacción entre el agua y el bosque, realizar actividades ecoturísticas y conocer especies endémicas.

Quien recorra el parque podrá ver lagunas como Encantada, Esmeralda, Tinta, Ensueño, Montebello y Tzizcao, cada una con una paleta cromática distinta.

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El acceso principal se encuentra a 36 kilómetros de La Trinitaria, por carretera asfaltada, y el servicio de transporte público conecta fácilmente desde Tuxtla Gutiérrez y Comitán.

Declaratoria y protección federal: 1959, Gobierno de México

El Parque Nacional Lagunas de Montebello fue creado oficialmente el 16 de diciembre de 1959, según la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.

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Desde entonces, su administración corresponde a la Dirección Regional Frontera Sur, Istmo y Pacífico Sur.

El parque abarca más de 6,000 hectáreas y colinda con la frontera de Guatemala, lo que lo convierte en un corredor biológico estratégico.

En la actualidad, el área se reconoce internacionalmente por la UNESCO y a través del convenio Ramsar, que identifica humedales de importancia mundial.

Esta doble protección busca preservar tanto los ecosistemas acuáticos, como las extensas zonas de bosque mesófilo, pino, encino y liquidámbar que rodean a las lagunas.

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La UNESCO y el convenio Ramsar reconocen a las Lagunas de Montebello como humedal de valor mundial. (Gobierno de México)

Diversidad natural: especies y ecosistemas únicos

El parque nacional alberga más de 277 especies de aves, entre ellas el quetzal, el chipe cachete amarillo y varias especies migratorias.

La riqueza biológica se aprecia también en la flora: hay más de 157 especies de orquídeas y una notable presencia de hongos y helechos.

La lista de mamíferos incluye tigrillos, leoncillos, temazates y venado cola blanca.

La variedad de ambientes dentro del parque es notable. Se identifican bosques de coníferas, vegetación acuática y subacuática, humedales, ríos, cenotes y caídas de agua.

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El 18% de la superficie está ocupada por los cuerpos de agua, que deben su coloración a la disolución de calizas por efecto de las lluvias y a la presencia de diferentes minerales.

Un zorro gris se posa en la rama de un árbol, en el Parque Nacional Lagunas de Montebello. (Gobierno de México)

Acceso, servicios y actividades para visitantes

Comitán es la localidad más cercana, ubicada a una hora del parque.

Cuenta con servicios de hospedaje, alimentación y transporte terrestre, además de acceso a agua potable y cobertura de red móvil en algunas áreas del parque.

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Dentro del área protegida existen opciones de alojamiento que incluyen hoteles, cabañas y zonas de campamento.

Los visitantes pueden realizar caminatas, paseos en lancha o kayak, recorridos fotográficos, senderismo interpretativo y paseos a caballo.

La oferta ecoturística se complementa con la posibilidad de visitar museos de bosque y de la localidad de Tziscao, así como contratar guías certificados para conocer a fondo la biodiversidad del lugar.

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Los visitantes pueden realizar caminatas, paseos en lancha o kayak, recorridos fotográficos, senderismo interpretativo y paseos a caballo. (Gobierno de México)

Fenómenos naturales y paisajes excepcionales

El clima templado húmedo con lluvias durante todo el año favorece la formación de lagos de diferentes profundidades, formas y tamaños.

Entre las lagunas más visitadas destacan Esmeralda, Ensueño, Perol y Bosque Azul.

El fenómeno de la coloración de las aguas varía desde el verde más intenso hasta el negro, lo que resulta en paisajes que parecen irreales.

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La región también alberga cuevas, grutas y cavernas como el Puente de Dios, con un arco de 40 metros de altura.

En sus límites se encuentra la zona arqueológica maya de Chinkultic, lo que añade un valor cultural y patrimonial a la experiencia natural.

Valor ecológico y cultural

El parque cumple funciones ambientales esenciales, como la captación de agua y la regulación del clima local.

Además, constituye un corredor biológico para múltiples especies y refugio para plantas y animales en riesgo.

Según la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, existen registradas 106 especies amenazadas y 27 endémicas en la zona.

En la región habitan grupos indígenas de ascendencia maya y guatemalteca, quienes participan en la conservación y promoción de actividades turísticas responsables.

Los campesinos de la zona ofrecen recorridos por senderos y balsas, acercando la riqueza natural y cultural a los visitantes.

El fenómeno de la coloración de las aguas varía desde el verde más intenso hasta el negro, lo que resulta en paisajes que parecen irreales. (Foto: Instagram @noelerman)

Infraestructura y recomendaciones para el viaje

El parque cuenta con infraestructura básica: sanitarios, estacionamiento, restaurantes y comedores dentro de algunas áreas, así como transporte acuático y terrestre.

Se recomienda planear la visita fuera de la temporada de lluvias —de noviembre a abril— para aprovechar las condiciones óptimas de los senderos y las lagunas.

Tuxtla Gutiérrez, capital de Chiapas, es la ciudad con aeropuerto más cercana y vuelos comerciales regulares.

A partir de ahí, es sencillo llegar por carretera hasta el acceso principal del parque. El trayecto es seguro y está bien señalizado.

Reconocimientos internacionales y áreas de interés

El reconocimiento como Sitio Ramsar y Área de Importancia para la Conservación de las Aves resalta el papel de las Lagunas de Montebello en la preservación de especies amenazadas y migratorias.

La designación internacional subraya la necesidad de mantener prácticas responsables de turismo y desarrollo local.

San Cristóbal de las Casas y Comitán de Domínguez, ambos reconocidos como Pueblos Mágicos, complementan la experiencia de quienes buscan adentrarse en la cultura y naturaleza de Chiapas.

La cercanía con Guatemala ofrece, además, un contacto con otras tradiciones y paisajes.

Quien recorra el parque podrá ver lagunas como Encantada, Esmeralda, Tinta, Ensueño, Montebello y Tzizcao, cada una con una paleta cromática distinta. (Foto: Instagram @gracenavarro/@l.fernandacm/@alanxelmundo)

El Parque Nacional Lagunas de Montebello invita al turismo responsable, protegiendo los recursos naturales y culturales del área.

Los visitantes pueden obtener información y apoyo en la oficina ubicada en Comitán, a través del teléfono oficial y redes sociales del parque.

La experiencia de contemplar los reflejos esmeralda y turquesa de las lagunas, rodeadas de bosques y biodiversidad, constituye uno de los mayores atractivos de México para quienes buscan paisajes únicos y contacto directo con la naturaleza protegida.