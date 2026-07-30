Roderick Strong advierte a Hechicero: sueña con ganar su primer titulo mundial en la Arena México, el templo de la lucha libre

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Después de varios meses sin presentarse en la Arena México, el estadounidense Roderick Strong regresará al recinto con un objetivo muy claro: convertirse en Campeón Mundial de Peso Completo del CMLL. El gladiador de AEW buscará destronar a Hechicero, un rival al que ya derrotó anteriormente en el coso de la colonia Doctores y con quien ahora volverá a cruzarse en un duelo de máxima importancia.

En entrevista con Infobae México, Strong habló sobre la relevancia que tendría conquistar el máximo campeonato del Consejo Mundial de Lucha Libre, un cinturón que considera uno de los más prestigiosos de la lucha libre profesional.

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Un campeonato con historia

El luchador estadounidense recordó su triunfo sobre el mexicano y afirmó que levantar el Campeonato Mundial Pesado del CMLL sería un sueño cumplido. (Ilustración: Jesús Aviles)

El luchador estadounidense recordó el combate disputado el 16 de enero en la Arena México, cuando obtuvo una victoria que lo colocó como contendiente al entonces Campeonato Mundial Pesado del CMLL, cetro que en ese momento pertenecía a Claudio Castagnoli.

Ahora, con Hechicero como monarca, Strong aseguró que conquistar ese cinturón representaría un logro muy especial dentro de su carrera.

(Cortesía CMLL)

“Para mí, es el legado ese título. Todos los grandes hombres que lo han ostentado, ya sabes, antes de Hechicero, y poder agregar mi nombre a esa lista, sería un orgullo. Ya sabes, he tenido campeonatos por todo el mundo, pero nunca he sido campeón en México. Y tener la oportunidad de ganarlo, no solo en México, sino en la Arena México, en el edificio más histórico de México para la lucha libre, lo haría muy especial para mí”, declaró el gladiador estadounidense.

(Cortesía CMLL)

El integrante de AEW añadió que, por el momento profesional que atraviesa, una victoria tendría un significado aún mayor.

“Especialmente en este punto de mi carrera, las cosas por las que he pasado para poder seguir aquí y poder seguir haciendo esto a un alto nivel, será una noche muy especial para mí. Así que será muy especial y significará mucho para mí”, agregó.

Hechicero quiere llegar como campeón al Grand Prix

El "Alquimista del Ring" explicó por qué considera fundamental conservar el campeonato frente a Roderick Strong.

Del otro lado del cuadrilátero, Hechicero reconoció el nivel competitivo de su rival y dejó claro que siente un profundo respeto por Strong. Sin embargo, también señaló que su prioridad es conservar el campeonato para representar al equipo mexicano durante el Grand Prix Internacional 2026.

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El actual monarca admitió que llega con algunos cuestionamientos debido a la falta de combates titulares recientes, aunque confía plenamente en la preparación que ha realizado.

(Cortesía CMLL)

“Contento, siempre tener una oportunidad campeonil aquí en Arena México con con mi público, con en mi casa, siempre es un motivo de orgullo, de compromiso, de responsabilidad, eh nervioso porque no he tenido eh estas luchas que me preparen, estas luchas mano a mano o luchas previas de campeonato, me siento un poco fuera de ritmo, pero bueno, creo que con la experiencia y con la preparación constante, el entrenamiento del día a día y más aparte el trabajo de aula que haces estudiando a tu rival, creo que puede salir una lucha interesante y sobre todo retener el campeonato, salir con la victoria”.

“Sería ofensivo” perder el cinturón

(Ilustración: Jesús Aviles & Foto: Diego Cedrix)

El llamado “Alquimista del Ring” explicó que más allá de la presión individual, siente la responsabilidad de que el Campeonato Mundial de Peso Completo permanezca en manos de un representante mexicano antes del Grand Prix.

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A su juicio, sería un duro golpe para el orgullo deportivo que el cinturón llegara al torneo en poder de un integrante del equipo extranjero.

“Eh sí y no, eh la responsabilidad sí está, eh presión como tal no sabría. Lo que sí, la responsabilidad que tengo yo o con la que la que quiero cargar es que el campeonato llegue al Grand Prix dentro del equipo mexicano, quiere decir que lo retenga yo. Si lo pierdo, va a llegar con el equipo extranjero, que sería Roderick, él regresa también al Grand Prix, entonces sí sería bastante ofensivo deportivamente para nosotros y para el público mexicano que el campeonato en vez de bajar en la cintura dentro de la selección mexicana baje del equipo extranjero, pero bueno, son cosas de la lucha libre, uno se prepara siempre para ganar y tenemos que estar concentrados para lograr el objetivo”, agregó.

Con ambos luchadores decididos a imponer condiciones, la lucha por el Campeonato Mundial de Peso Completo del CMLL promete convertirse en uno de los combates más esperados de las próximas semanas, enfrentando el deseo de Roderick Strong por hacer historia en México contra la intención de Hechicero de mantener el máximo cinturón del Consejo en manos nacionales.

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