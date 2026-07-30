México
Agregar Infobae enGoogle

Calor histórico en México: La fecha clave de 2027 en que los termómetros romperán récord sin precedentes

El fenómeno El Niño podría provocar en 2027 el año más caluroso registrado: Modelos climáticos prevén un aumento global de temperaturas por encima de los 1.7 °C.

Imagen satelital del Huracán Ian, una gran masa de nubes blancas espirales con un ojo visible sobre el Golfo de México, cerca de la costa de Florida
El fenómeno provocaría que el 2027 sea el año más caluroso de la historia (Reuters)
Guardar

El fenómeno climático conocido como El Niño, podría alcanzar una intensidad inédita en el 2027, año que se convertiría en el más caluroso desde que existen registros, con un aumento de la temperatura media global que podría llegar a superar la marca anterior.

De acuerdo con Zeke Hausfather, científico climático de Berkeley Earth, un colectivo de proyecciones basadas en modelos, apunta que el pico de El Niño superaría, por un margen amplio, el registro récord que se dio a conocer la última vez.

PUBLICIDAD

La temperatura global podría aumentar 1.7 °C respecto al promedio preindustrial durante 2027, lo que pondría al planeta cerca de sobrepasar el límite de 1.5 °C que los gobiernos se comprometieron a evitar en virtud del Acuerdo de París.

Según las estimaciones de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), la probabilidad que El Niño alcance una intensidad “muy fuerte” para finales de este año es del 80%, con condiciones que permanecerían al menos hasta abril de 2027, según detalló la Revista Nature.

PUBLICIDAD

Además, los datos semanales del Centro de Predicción Climática (CPC) de la NOAA, indican que en la semana finalizada el día 15 de julio, se registró una anomalía absoluta de +2,1 °C respecto de la climatología, la segunda consecutiva con anomalías absolutas iguales o superiores a 2 °C.

En conferencia de prensa, la meteoróloga de la NOAA, Michelle L’Heureux, explicó que en estos momentos estamos viendo todos los indicadores de un acoplamiento atmósfera-océano muy intenso en todo el océano Pacífico ecuatorial, lo que nos da más confianza en que, en última instancia, veremos a El Niño muy fuerte que se situaría entre los más intensos de nuestro registro histórico”.

Efectos económicos y medioambientales

Hombre con sombrero junto a cartel 'Sequía Severa - El Niño', con campo seco, tierra agrietada, río con rocas, incendio forestal y humo de fondo.
México experimentaría fuertes calores para el año entrante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El investigador Justin Mankin sostuvo en comparecencia de medios que si se cumplen las previsiones mínimas, el efecto de El Niño sobre la economía mundial sería comparable al registrado tras el evento de 1997-98, que redujo el crecimiento global en 5.7 billones de dólares en años posteriores.

En ese marco, Justin Mankin puntualizó que, si las previsiones son mínimamente correctas, el fenómeno actual El Niño podría causar pérdidas económicas de hasta 10 billones de dólares para 2032.

Por su parte, la revista Nature indicó que el evento podría ejercer presión sobre ecosistemas y océanos, con una disminución en la cantidad neta de carbono, que absorben de la atmósfera y que el aumento de la temperatura del océano afecta a los arrecifes de coral, que se blanquean por el calor.

Además, la meteoróloga Cindy Fernández argumentó que la tendencia de fondo muestra anomalías cada vez más altas, ya que el océano inicia cada ciclo con temperaturas elevadas. Ella advirtió lo siguiente:

“El problema con un agua más caliente es que ese calor también se lo transfiere a la atmósfera”. Así que es posible que este año sea uno de los mas cálidos registrados en la historia, aumentando los efectos del calentamiento global”.

Incertidumbre sobre el ciclo ENSO

Hombre con gafas, monitor con Tierra y patrones climáticos, texto 'CICLO ENSO INCERTIDUMBRE', ventana lluviosa, signo de interrogación, papeles y taza.
Un hombre analiza en su monitor patrones climáticos globales del ciclo ENSO mientras un signo de interrogación y una ventana con lluvia exterior sugieren incertidumbre sobre el futuro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El paleoclimatólogo Kaustubh Thirumalai explicó que la magnitud proyectada del episodio podría señalar un cambio en el ciclo ENSO, aunque la evidencia aún es insuficiente. La importancia de este capítulo no radica solo en su magnitud proyectada, sino en si podría indicar un cambio sistemático en el ciclo ENSO hacia El Niño impulsado por el cambio climático antropogénico.

El investigador planteó la pregunta de si la relación podría ser bidireccional —si el calentamiento global no solo es amplificado por El Niño, sino que también altera su comportamiento— y esto fue lo que respondió: “Para serles sincero, diría que aún no lo sabemos”.

Y también Kaustubh Thirumalai describió el escenario actual como un periodo de transición: “Nos encontramos en un estado transitorio” y el sl sistema climático solo lo hará cuando todos “dejemos de emitir CO₂“.

¿Qué es el ciclo ENSO?

Cuatro diagramas del Océano Pacífico con anomalías de temperatura, corrientes, vientos alisios y la circulación de Walker, representando El Niño, La Niña y fase neutral.
Los diagramas muestran las tres fases del ciclo ENSO, El Niño, La Niña y la condición neutral, con sus respectivas anomalías de temperatura oceánica, vientos alisios y circulación de Walker. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ciclo ENSO (El Niño–Oscilación del Sur) es un fenómeno climático que consiste en variaciones periódicas de la temperatura superficial del océano y los patrones de viento en el océano Pacífico ecuatorial.

El ciclo tiene dos fases principales:

  • El Niño: Se caracteriza por un calentamiento anormal de las aguas superficiales en el Pacífico ecuatorial central y oriental. Esto altera los patrones de lluvia y clima en diferentes regiones del mundo, provocando sequías, lluvias intensas o cambios en la temperatura.
  • La Niña: Es lo opuesto a El Niño, con un enfriamiento inusual de las aguas superficiales en la misma zona del Pacífico. También genera impactos globales, pero generalmente contrarios a los de El Niño.

Entre estas fases, existe una etapa neutral en la que no predominan condiciones ni de El Niño ni de La Niña.

El ciclo ENSO influye en el clima global y puede afectar la agricultura, la pesca, la disponibilidad de agua y aumentar el riesgo de fenómenos extremos como huracanes o incendios forestales. Su monitoreo es fundamental para la prevención y manejo de desastres climáticos.

Temas Relacionados

El NiñoCalentamiento globalTemperaturas globalesSúper El NiñoClimamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

José Eduardo Derbez y Paola Dalay: los rumores de ruptura e infidelidad que sacuden las redes sociales

La influencer eliminó la mayoría de las fotos en las que aparecía con el actor

José Eduardo Derbez y Paola Dalay: los rumores de ruptura e infidelidad que sacuden las redes sociales

La Casa de los Famosos México EN VIVO hoy 30 de julio: así termina la prueba por el presupuesto semanal

Sigue todos los encuentros, peleas, chismes, nominaciones y demás retos del reality de Televisa transmitido 24/7 en ViX+

La Casa de los Famosos México EN VIVO hoy 30 de julio: así termina la prueba por el presupuesto semanal

El 52% de los trabajadores mexicanos desempeñan sus labores sin seguro social ni prestaciones, señala estudio de la OIT

De acuerdo con el estudio Tendencias del Mercado Laboral en América Latina y el Caribe 2026, la tasa de informalidad en México superó el 50 por ciento

El 52% de los trabajadores mexicanos desempeñan sus labores sin seguro social ni prestaciones, señala estudio de la OIT

Marina del Pilar lanza contundente mensaje a Jaime Bonilla en medio de la polémica en Baja California

La gobernadora acusó que los audios de una reunión privada fueron grabados y filtrados de manera deliberada, mientras Jaime Bonilla rechazó cualquier participación

Marina del Pilar lanza contundente mensaje a Jaime Bonilla en medio de la polémica en Baja California

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 30 de julio: cae el “R1”, presunto autor intelectual del homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo

Omar García Harfuch informó que Ramón Ángel “N”, alias “R1”, fue detenido en un operativo conjunto; es identificado como líder de “Los Rs”, célula ligada al CJNG

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 30 de julio: cae el “R1”, presunto autor intelectual del homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 30 de julio: cae el “R1”, presunto autor intelectual del homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 30 de julio: cae el “R1”, presunto autor intelectual del homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo

Detienen a excomisario de Tlayolapa vinculado a “Los Ardillos”, por el secuestro de elementos de la Fiscalía de Guerrero

Con interacciones en redes sociales y videojuegos: así operan grupos criminales para tratar personas y obligarlas a delinquir

Grecia Quiroz exige que se investigue a políticos tras detención del “R1” y afirma que “aún hay mucho más por aclarar”

“El Gordo Naim” de la Anti Unión asesinó a Dilan de 16 años y se disparó él mismo en un pie en CDMX

ENTRETENIMIENTO

José Eduardo Derbez y Paola Dalay: los rumores de ruptura e infidelidad que sacuden las redes sociales

José Eduardo Derbez y Paola Dalay: los rumores de ruptura e infidelidad que sacuden las redes sociales

La Casa de los Famosos México EN VIVO hoy 30 de julio: así termina la prueba por el presupuesto semanal

Así inició la amistad de El Malilla y Aldo Rendón, el primer nominado de La Casa de los Famosos México

Yahir estaría en riesgo por dejar en evidencia a la producción de La Casa de los Famosos México

José Daniel Figueroa vuelve como “Guillermo” en Hoy No Me Puedo Levantar y revela cómo cambió después de 20 años

DEPORTES

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 EN VIVO: la Selección Mexicana Sub-23 vence dramáticamente a Venezuela

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 EN VIVO: la Selección Mexicana Sub-23 vence dramáticamente a Venezuela

Jorge Pietrasanta tacha de “malagradecido” a Chicharito por sus declaraciones en contra de Chivas

La Concacaf rechaza la propuesta de FIFA para privatizar la Copa Mundial

Josué Zepeda confirma que viajará al Mundial de Boxeo gracias a Canelo Álvarez: así agradeció el apoyo del campeón mexicano

Roderick Strong advierte a Hechicero: sueña con ganar su primer titulo mundial en la Arena México, el templo de la lucha libre