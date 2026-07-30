Calor histórico en México: La fecha clave de 2027 en que los termómetros romperán récord sin precedentes

El fenómeno provocaría que el 2027 sea el año más caluroso de la historia (Reuters)

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El fenómeno climático conocido como El Niño, podría alcanzar una intensidad inédita en el 2027, año que se convertiría en el más caluroso desde que existen registros, con un aumento de la temperatura media global que podría llegar a superar la marca anterior.

De acuerdo con Zeke Hausfather, científico climático de Berkeley Earth, un colectivo de proyecciones basadas en modelos, apunta que el pico de El Niño superaría, por un margen amplio, el registro récord que se dio a conocer la última vez.

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La temperatura global podría aumentar 1.7 °C respecto al promedio preindustrial durante 2027, lo que pondría al planeta cerca de sobrepasar el límite de 1.5 °C que los gobiernos se comprometieron a evitar en virtud del Acuerdo de París.

Según las estimaciones de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), la probabilidad que El Niño alcance una intensidad “muy fuerte” para finales de este año es del 80%, con condiciones que permanecerían al menos hasta abril de 2027, según detalló la Revista Nature.

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Además, los datos semanales del Centro de Predicción Climática (CPC) de la NOAA, indican que en la semana finalizada el día 15 de julio, se registró una anomalía absoluta de +2,1 °C respecto de la climatología, la segunda consecutiva con anomalías absolutas iguales o superiores a 2 °C.

En conferencia de prensa, la meteoróloga de la NOAA, Michelle L’Heureux, explicó que en estos momentos estamos viendo todos los indicadores de un acoplamiento atmósfera-océano muy intenso en todo el océano Pacífico ecuatorial, lo que nos da más confianza en que, en última instancia, veremos a El Niño muy fuerte que se situaría entre los más intensos de nuestro registro histórico”.

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Efectos económicos y medioambientales

México experimentaría fuertes calores para el año entrante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El investigador Justin Mankin sostuvo en comparecencia de medios que si se cumplen las previsiones mínimas, el efecto de El Niño sobre la economía mundial sería comparable al registrado tras el evento de 1997-98, que redujo el crecimiento global en 5.7 billones de dólares en años posteriores.

En ese marco, Justin Mankin puntualizó que, si las previsiones son mínimamente correctas, el fenómeno actual El Niño podría causar pérdidas económicas de hasta 10 billones de dólares para 2032.

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Por su parte, la revista Nature indicó que el evento podría ejercer presión sobre ecosistemas y océanos, con una disminución en la cantidad neta de carbono, que absorben de la atmósfera y que el aumento de la temperatura del océano afecta a los arrecifes de coral, que se blanquean por el calor.

Además, la meteoróloga Cindy Fernández argumentó que la tendencia de fondo muestra anomalías cada vez más altas, ya que el océano inicia cada ciclo con temperaturas elevadas. Ella advirtió lo siguiente:

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“El problema con un agua más caliente es que ese calor también se lo transfiere a la atmósfera”. Así que es posible que este año sea uno de los mas cálidos registrados en la historia, aumentando los efectos del calentamiento global”.

Incertidumbre sobre el ciclo ENSO

Un hombre analiza en su monitor patrones climáticos globales del ciclo ENSO mientras un signo de interrogación y una ventana con lluvia exterior sugieren incertidumbre sobre el futuro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El paleoclimatólogo Kaustubh Thirumalai explicó que la magnitud proyectada del episodio podría señalar un cambio en el ciclo ENSO, aunque la evidencia aún es insuficiente. La importancia de este capítulo no radica solo en su magnitud proyectada, sino en si podría indicar un cambio sistemático en el ciclo ENSO hacia El Niño impulsado por el cambio climático antropogénico.

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El investigador planteó la pregunta de si la relación podría ser bidireccional —si el calentamiento global no solo es amplificado por El Niño, sino que también altera su comportamiento— y esto fue lo que respondió: “Para serles sincero, diría que aún no lo sabemos”.

Y también Kaustubh Thirumalai describió el escenario actual como un periodo de transición: “Nos encontramos en un estado transitorio” y el sl sistema climático solo lo hará cuando todos “dejemos de emitir CO₂“.

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¿Qué es el ciclo ENSO?

Los diagramas muestran las tres fases del ciclo ENSO, El Niño, La Niña y la condición neutral, con sus respectivas anomalías de temperatura oceánica, vientos alisios y circulación de Walker. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ciclo ENSO (El Niño–Oscilación del Sur) es un fenómeno climático que consiste en variaciones periódicas de la temperatura superficial del océano y los patrones de viento en el océano Pacífico ecuatorial.

El ciclo tiene dos fases principales:

El Niño: Se caracteriza por un calentamiento anormal de las aguas superficiales en el Pacífico ecuatorial central y oriental. Esto altera los patrones de lluvia y clima en diferentes regiones del mundo, provocando sequías, lluvias intensas o cambios en la temperatura.

La Niña: Es lo opuesto a El Niño, con un enfriamiento inusual de las aguas superficiales en la misma zona del Pacífico. También genera impactos globales, pero generalmente contrarios a los de El Niño.

Entre estas fases, existe una etapa neutral en la que no predominan condiciones ni de El Niño ni de La Niña.

El ciclo ENSO influye en el clima global y puede afectar la agricultura, la pesca, la disponibilidad de agua y aumentar el riesgo de fenómenos extremos como huracanes o incendios forestales. Su monitoreo es fundamental para la prevención y manejo de desastres climáticos.

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