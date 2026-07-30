Yahir estaría en riesgo por dejar en evidencia a la producción de La Casa de los Famosos México (Redes Sociales)

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Los habitantes de La Casa de los Famosos 2026 ya tuvieron su primera prueba por el presupuesto semanal, el cual consistía en pedalear durante varias horas hasta acumular cierta cantidad de kilómetros, y en caso de llegar a la meta obtendrían el presupuesto completo.

En ese contexto, Yahir realizó un comentario que preocupó a sus fans, ya que el cantante dejó en evidencia a la producción del reality show, asegurando que la prueba estaba hecho para que no consiguieran el presupuesto completo de la semana.

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Aunque este jueves terminó la prueba de presupuesto, será hasta mañana viernes durante la gala que los habitantes conocerán si llegaron a la meta o no, por lo que sabrán si cuentan con el presupuesto completo o sólo la mitad.

¿Qué dijo Yahir sobre la producción de La Casa de los Famosos México?

Yahir estaría en riesgo por dejar en evidencia a la producción de La Casa de los Famosos México (Captura de Pantalla)

Durante una charla con Ernesto Laguardia y Memo Schutz, Yahir señaló que obtendrán el presupuesto semanal incompleto porque la producción así lo quiere, especulando que la prueba estaba diseñada para que no llegaran a la prueba.

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“Realmente vamos a jugar con medio presupuesto porque ellos quieren que juguemos con medio presupuesto. O sea, pero realmente si nos hubieran dejado las tres horas y media, les damos los mil kilómetros”, comentó Yahir.

Cabe señalar que en temporadas pasadas los habitantes han presentado conflictos y problemas cuando obtienen presupuesto limitado, ya que la comida debe administrarse y además, la falta de alimento provoca desbalance en las emociones dentro del encierro.

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Yahir estaría en riesgo por sus comentarios contra la producción de La Casa de los Famosos

El clip de Yahir hablando del presupuesto semanal se hizo viral en redes sociales, y los fans del cantante se han preocupado por las posibles repercusiones que esto podría traer, ya que muchos señalan que a la producción no le gusta que los habitantes hagan estos comentarios y aseguran que podrían sacarlo pronto si continúa haciéndolos.

La Casa de los Famosos México 2026 hoy: Yahir inconforme por no tener ropa interior pero en redes celebran (ViX)

Dentro de esa conversación, los seguidores del programa comentan que muchas veces es real que la producción pone pruebas con la intención de que no obtengan el presupuesto completo, justamente para que los roces dentro del encierro ocurran en esa semana que tiene que administrar la comida y se alimentan mal.

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La estricta dieta de Yahir en La Casa de los Famosos México

En una entrevista previa con Javier Paniagua, el cantante explicó con claridad cuál es el régimen que sigue desde hace años: “Hago la dieta keto, sin carbohidratos, sin azúcar, desde hace muchos años. Es todo”.

También detalló la base de ese plan alimenticio: “Lo que tiene la dieta keto es que no, cero azúcar y cero carbohidratos. Esa es la base”. Según sus propias palabras, sostener esa rutina requiere constancia y apoyo de personas con conocimientos de nutrición y entrenamiento.

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Yahir contó que esa disciplina comenzó después de advertencias de su mánager y de su padre sobre su salud y su imagen profesional. “Empecé poco a poco a darme cuenta y a juntarme con raza que sabía de la nutrición, que sabía más del gimnasio. Empecé a ver cuáles suplementos me caían bien, cuáles no, todo el rollo”, dijo.

(Infobae/Jenifer Nava)

El cantante sostuvo que su método no incluye medidas fuera de lo habitual, más allá de la regularidad con el ejercicio y la comida. “Entreno una hora y media diaria. Es todo lo que le dedico al gym”.

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Además del entrenamiento formal, explicó que suele mantenerse activo con otras disciplinas como beisbol y natación. Esa combinación acompaña el régimen alimenticio que ahora intenta sostener dentro del encierro televisivo.

La escasez de comida puede volver inviable su rutina dentro del reality

La pregunta de fondo es si Yahir podrá conservar esa dieta en un formato donde no controla el abasto. Sin acceso garantizado a productos especializados ni a insumos frescos, su constancia depende de una despensa variable y de decisiones compartidas con el resto de los habitantes.

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El propio diseño del reality vuelve sensible cualquier diferencia alimenticia. Si el presupuesto baja por un mal resultado en las pruebas, la prioridad del grupo suele ser cubrir necesidades generales, no sostener planes individuales.

Esa presión se cruza con otro factor: la dieta keto, además de asociarse con control de peso, puede traer fatiga, irritabilidad y falta de energía cuando no se adapta a condiciones de estrés y convivencia continua. En un encierro como el de LCDLFM 2026, esos efectos podrían reflejarse tanto en el ánimo como en el desempeño diario.

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Por eso, la decisión de Yahir ya no solo funciona como una rareza entre los participantes. También aparece como un posible foco de tensión dentro de la casa, en un entorno donde la comida suele convertirse en uno de los primeros detonantes de conflicto y donde los primeros estragos de su régimen ya empiezan a notarse.