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La Concacaf rechaza la propuesta de FIFA para privatizar la Copa Mundial

El pronunciamiento llegó apenas horas después del aviso de separación en las competiciones emitido por la UEFA

Con 96 asociaciones nacionales ya en contra, ambas confederaciones adviertieron que no aceptarán la entrada de capital externo a la competencia más importante del futbol sin consulta previa. REUTERS/Eloisa Sanchez
Con 96 asociaciones nacionales ya en contra, ambas confederaciones adviertieron que no aceptarán la entrada de capital externo a la competencia más importante del futbol sin consulta previa. REUTERS/Eloisa Sanchez
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El debate sobre el futuro comercial del futbol alcanzó un nuevo nivel tras la postura tomada por la Concacaf ante la polémica última iniciativa de la FIFA.

La propuesta de abrir la Copa del Mundo a inversores privados desató una reacción inmediata a nivel internacional y en la región, en medio de la presión y crecientes cuestionamientos sobre la gestión del máximo organismo.

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Concacaf cuestionó que la FIFA difundiera el proyecto de la Copa Mundial primero por la prensa y no mediante canales institucionales. REUTERS/Kai Pfaffenbach
Concacaf cuestionó que la FIFA difundiera el proyecto de la Copa Mundial primero por la prensa y no mediante canales institucionales. REUTERS/Kai Pfaffenbach

En una reunión de emergencia, las 41 federaciones miembro de la Concacaf coincidieron en la necesidad de fortalecer los mecanismos de gobernanza y exigir transparencia antes de avanzar con cambios estructurales de gran alcance.

Concacaf cuestiona la propuesta por el dominio de la Copa Mundial

Desde el inicio de la polémica, la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe manifestó su inconformidad con la manera en que la FIFA presentó su proyecto.

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  • La información llegó a las federaciones primero por la prensa, no por canales institucionales.
  • Las federaciones subrayaron que toda decisión de este tipo debe estar respaldada por mecanismos sólidos de gobernanza.
  • El organismo enfatizó que el manejo de recursos debe velar por los intereses del futbol y no sólo a la expectativa de los ingresos inmediatos.
En su comunicado, la Concacaf sostuvo que el manejo de los recursos de la FIFA debe responder al bien del futbol y no sólo a las expectativad de ingresos inmediatos. (Concacaf)
En su comunicado, la Concacaf sostuvo que el manejo de los recursos de la FIFA debe responder al bien del futbol y no sólo a las expectativad de ingresos inmediatos. (Concacaf)

De esta manera, el mensaje de Concacaf plantea que las decisiones estratégicas deben contemplar el futuro colectivo de la disciplina y no simplemente el beneficio económico a corto plazo.

La presión internacional crece sobre la FIFA

El rechazo de la Concacaf se suma a la recién emitida postura de la UEFA, que de igual manera ya había anunciado un boicot si la FIFA y sus competiciones avanzaban con la apertura hacia inversores privados.

  • UEFA y Concacaf representan 96 asociaciones nacionales en contra del proyecto.
  • El plan de la FIFA fue calificado como una “apropiación irreversible” de la Copa del Mundo.
  • Otras confederaciones, como la Confederación Asíatica de Futbol (AFC), también expresaron inconformidad por la falta de consulta.
  • El plazo fijado por Gianni Infantino para aceptar la propuesta vence en septiembre.
Las confederaciones más importantes del mundo han comenzado a unirse ante la nueva propuesta de privatiazión impulsada por Infantino. (AP Foto/Eduardo Verdugo)
Las confederaciones más importantes del mundo han comenzado a unirse ante la nueva propuesta de privatiazión impulsada por Infantino. (AP Foto/Eduardo Verdugo)

Así, esta ola de oposición internacional deja a la FIFA enfrentando uno de sus mayores desafíos políticos y pone en duda el modelo de gestión que busca implementar.

El llamado de Concacaf: priorizar la indpendencia económica

Las federaciones de Concacaf propusieron alternativas viables para fortalecer el desarrollo del futbol sin recurrir al capital externo.

  • Solicitaron el uso de las reservas económicas del organismo para financiar el programa FIFA Forward.
  • Pidieron abrir un diálogo institucional real, respetando los estatutos del organismo.
  • La confederación subrayó que el futuro de la Copa Mundial debe permanecer bajo control de la comunidad futbolística.
  • Se cuestionó la necesidad de fondos privados tras celebrar el Mundial más rentable de la historia.

El llamado de Concacaf apunta a que cualquier transformación relevante debe implicar a todos los actores y respetar los principios rectores del fútbol internacional.

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