Con interacciones en redes sociales y videojuegos: así operan grupos criminales para tratar personas y obligarlas a delinquir

Organismos internacionales advierten que las personas pueden ser víctimas a través de internet con distintas tácticas que utilizan los grupos criminales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En el Día Mundial contra la Trata de Personas 2026, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y ONU Mujeres alertaron sobre el avance de una modalidad delictiva que combina trata de personas y fraude digital: grupos criminales organizados que captan, trasladan y coaccionan a sus víctimas para obligarlas a cometer estafas en línea.

La campaña “Atrapadas/os detrás de la estafa”, impulsada este año por Naciones Unidas, expone el costo humano de estas operaciones: personas engañadas, trasladadas a instalaciones ilegales y sometidas mediante violencia, amenazas y deudas fabricadas para forzarlas a delinquir en beneficio de sus captores.

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Las tácticas utilizadas por el crimen organizado para captar víctimas

Una de las maneras en las que operan los grupos criminales, y que fue identificada por los organismos, es la captación mediante ofertas de empleo falsas.

Las víctimas son atraídas por anuncios fraudulentos que prometen oportunidades de trabajo en el extranjero; una vez que aceptan, pueden ser trasladadas a centros de operaciones de estafas, donde pierden toda libertad de movimiento y se les somete.

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Dentro de estos recintos, se las obliga a cometer fraudes en línea u otras formas de violencia y explotación, incluida la violencia sexual.

Una persona observa la pantalla de su teléfono móvil en una habitación oscura con múltiples iconos de redes sociales proyectados en las paredes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro de los métodos es la interacción en redes sociales y plataformas de videojuegos en los que las víctimas son engañadas para acudir a encuentros presenciales en sitios como:

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Estaciones de autobús

Parques

Centros comerciales

Otros lugares públicos

Una vez captadas, las víctimas suelen ser obligadas a cometer estafas románticas, esquemas de inversión fraudulenta, estafas con criptoactivos y otras modalidades dirigidas a personas de todo el mundo.

Además, enfrentan un entorno diseñado para impedir cualquier posibilidad de escape en los que se les imponen cuotas de producción, aplican multas cuando no se cumplen las metas y mantienen una vigilancia constante; a esto se suman la violencia y la servidumbre por deudas.

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Los organismos advirtieron que el uso de inteligencia artificial, plataformas digitales y activos virtuales amplía el alcance geográfico de estas redes y les permite ocultar con mayor eficacia las ganancias.

México presentó 18 casos en 2025

Una mujer joven con su rostro oculto en la sombra ilustra el testimonio de Carmen, una víctima de trata y esclavitud doméstica en Saltillo, México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En 2025, fueron rescatas 18 personas —entre ellas extranjeras y menores de edad— tras ser obligadas a trabajar en un centro de estafa dedicado a la venta de rifas fraudulentas.

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Y durante el mes de julio de 2026, las autoridades liberaron a cuatro personas jóvenes que permanecían encadenadas en celdas improvisadas dentro de una finca que operaba como centro de llamadas ilegal, equipada con dispositivos electrónicos e instrumentos de comunicación.

El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México estimó en su 5º Reporte Anual contra la Trata de Personas que el 31% de los casos recibidos correspondieron a trabajo o servicios forzados.

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Las cifras globales y la expansión del fenómeno

De acuerdo con el Reporte Mundial sobre Trata de Personas 2024 de UNODC, esta forma de explotación ocupa el tercer lugar en número de víctimas detectadas a nivel global.

Imagen ilustrativa. Foto: Gobierno Regional del Gran Chaco

A escala mundial, la segunda edición de la Evaluación Global de Amenazas de Fraude Financiero de INTERPOL estimó que entre 2024 y 2025 las notificaciones relacionadas con fraude crecieron más del 54%. Hasta marzo de 2025, se identificaron víctimas tratadas procedentes de 66 países, con indicios de expansión fuera del Sudeste Asiático hacia África Occidental, Oriente Medio y Centroamérica.

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Sin embargo, en 2022 las mujeres y las niñas representaron el 60% de las víctimas de trata detectadas en el mundo. ONU Mujeres subrayó que esta forma de explotación se encuentra enraizada en las desigualdades de género y la inseguridad económica, por lo que llamó a evitar la criminalización de las víctimas y a garantizar su acceso a la justicia con perspectiva de género.