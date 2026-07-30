José Eduardo Derbez y Paola Dalay: los rumores de ruptura e infidelidad que sacuden las redes sociales

Los rumores en redes sociales informan de una ruptura entre la pareja. Crédito: IG/paodalay_2203

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Los rumores sobre una posible ruptura entre José Eduardo Derbez, Paola Dalay y una presunta separación por infidelidad crecieron luego de que ella borró la mayoría de las fotos en las que aparecía con el actor.

Tras estos rumores, ambos publicaron mensajes en redes sociales que usuarios interpretaron como indirectas, aunque ninguno ha confirmado el fin de la relación.

Los rumores también incluyen a una presunta tercera persona, Mafer Resendiz, mixóloga que participa con José Eduardo en su podcast, quién es relacionada con los rumores de infidelidad.

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La especulación surgió a partir de comentarios de la cuenta de espectáculos Chamonic, que aseguró haber recibido información sobre una cercanía entre ambos.

La conversación tomó fuerza porque Paola Dalay apareció activa en Instagram con historias en las que se le ve sola, además de publicaciones modelando.

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Al mismo tiempo, José Eduardo mantuvo actividad en su perfil sin compartir contenido relacionado con su pareja y en sus publicaciones recientes también aparece solo.

Paola Dalay eliminó las fotografías en las que aparece con el actor Crédito: IG, paodalay_2203

Instagram y mensajes indirectos entre la pareja

El punto central de los rumores es la no confirmación pública de una separación por parte de la pareja y sus constantes publicaciones separados en redes sociales.

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Por lo que sus seguidores lo han interpretado como señales claras de un distanciamiento o ruptura amorosa.

La pareja lleva varios años junta e incluso tienen una hija llamada Tessa, sin embargo hasta el momento no han desmentido ni confirmado alguna versión.

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Paola Dalay y José Eduardo Derbez deciden no mostrar el rostro de su hija Tessa en redes sociales para protegerla de comentarios negativos. (RS)

La información apunta a que la pareja ya se encuentra separada pues ella borró las fotos que tenían juntos y comenzaron a publicar indirectas mediante historias de Instagram.

Esa misma versión agrega que ella habría compartido varias veces que estaba comiendo sola y no respondía cuando era preguntada por el actor.

Tras estos rumores, la información apunta a una presunta infidelidad por parte de José Eduardo Derbez, los reportes señalan que la relación habría llegado a su fin por esta causa.

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Sin embargo, estas versiones se mantienen como rumores porque no existe una postura pública por parte de los involucrados.

Mafer Resendiz presunta tercera en discordia

La supuesta mujer en “discordia” en las versiones de infidelidad es Mafer Resendiz, una joven mixóloga que colabora con José Eduardo Derbez en contenidos de su canal y podcast Mixologando.

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Los rumores sostienen que durante las grabaciones se ve “mucha química y conexión” señalándola como la posible “tercera en discordia”. Hasta ahora, no hay una declaración oficial de Resendiz sobre ese señalamiento.

¿Quién es Mafer Resendiz?

Mafer Resendiz participa como mixóloga en el podcast de José Eduardo Derbez (Captura de pantalla: IG/mafer_agaves)

La joven se describe en redes sociales como una “apasionada del agave”. También es embajadora de una marca de tequila y tiene presencia constante en plataformas digitales.

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Mafer no solo participa en el podcast de José Eduardo. Tiene además un emprendimiento de barras de coctelería para fiestas y fue la encargada de preparar las bebidas en el cumpleaños reciente de Tessa, la hija de la pareja.

En su vida personal, según lo que ella misma comparte en redes sociales, Mafer mantiene una relación amorosa con un joven identificado como Juan Sánchez.

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Ese dato también forma parte del contexto que acompaña la versión difundida en redes sobre la supuesta ruptura entre Paola Dalay y José Eduardo Derbez, debido a que la mixóloga también ha dejado de compartir publicaciones junto a su pareja.

Mientras los rumores siguen circulando en redes sociales, ninguno de los involucrados, José Eduardo Derbez, Paola Dalay ni Mafer Resendiz, ha emitido un pronunciamiento oficial.

La pareja, que lleva varios años junta y tiene una hija en común, no ha confirmado ni desmentido ninguna de las versiones que apuntan a una ruptura por infidelidad. Hasta ahora, todo permanece en el terreno de la especulación.