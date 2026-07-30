México
Agregar Infobae enGoogle

“El Gordo Naim” de la Anti Unión asesinó a Dilan de 16 años y se disparó él mismo en un pie en CDMX

La disputa entre estas bandas delictivas ha dejado varios arrestos y víctimas, la mayoría jóvenes y adolescentes

Mapa de Tepito con calavera con bandana roja, mano tatuada con billetes y droga, texto "La Unión Tepito", puño envuelto en cinta con texto "Fuerza Anti-Unión". Patrullas al fondo.
Una ilustración conceptual detalla la evolución del crimen organizado en el barrio de Tepito, Ciudad de México, con símbolos de agrupaciones criminales sobre un mapa urbano y patrullas de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Dominic Dilan R. fue asesinado en la colonia Morelos de la alcaldía Cuauhtémoc en un ataque atribuido a un presunto sicario de la Fuerza Anti-Unión identificado como “El Gordo Naim”, quien habría intentado escapar después del homicidio, pero terminó con una lesión de bala en una pierna, hecho que facilitó su captura. El asesinato se da entre una disputa entre células delictivas por el control del narcomenudeo, la extorsión y el cobro de piso en la zona centro de la CDMX.

La víctima tenía 16 años y pese a que era señalada como integrante de La Unión Tepito, las autoridades no han confirmado su afiliación a alguna banda delincuencial. El caso se ubicó dentro de una confrontación sostenida entre ese grupo y la Fuerza Anti-Unión, una pelea criminal que afectó de manera constante a jóvenes reclutados por ambas organizaciones.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la información disponible, el ataque ocurrió en el corazón de la alcaldía Cuauhtémoc. Dominic Dilan “N”, conocido como El Dilan, fue interceptado y ejecutado con arma de fuego.

El presunto agresor se lesionó durante la fuga y fue detenido

Imagen NM55INZPRRCJRKXKAFTVZR4XZI

El presunto atacante fue identificado como “El Gordo Naim”, señalado como integrante de La AntiUnión. Tras el homicidio, habría intentado huir del lugar de inmediato.

PUBLICIDAD

Durante esa fuga, el arma se habría accionado de forma accidental y el hombre se provocó una herida en la pierna derecha. Esa lesión permitió que agentes de la SSC adscritos al Sector Morelos lo ubicaran poco después.

Las imágenes difundidas sobre el caso mostraron el cuerpo de la víctima tendido sobre el pavimento. El adolescente vestía un conjunto deportivo negro de la marca Nike con detalles en naranja y azul.

Junto al cuerpo aparecieron una mujer y un menor de edad. Hasta ese momento no existía información oficial que confirmara su identidad ni la relación que tendrían con la víctima.

Calle de ciudad de noche con tres patrullas de policía guatemalteca estacionadas, cinta de escena del crimen y luces de sirena encendidas.
Patrullas de la Policía Nacional Civil de Guatemala acordonan una escena del crimen en una calle de ciudad durante la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En otra fotografía se observó al presunto agresor mientras recibía atención de paramédicos. El hombre tenía el pantalón rasgado a la altura de la pierna derecha y una mancha hemática visible, aparentemente derivada de la lesión que él mismo se ocasionó cuando intentaba escapar.

La respuesta directa al hecho central fue esta: el presunto homicida no logró huir. Después del ataque, se disparó en un pie o en la pierna durante su escape, quedó herido y agentes del Sector Morelos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana lo detuvieron antes de su puesta a disposición ante el Ministerio Público.

El crimen se sumó a la disputa entre La Unión Tepito y la Fuerza Anti-Unión

El caso fue descrito como otro episodio de la violencia ligada a la confrontación territorial entre La Unión Tepito y la Fuerza Anti-Unión. Esa pugna criminal se centró en el control de actividades como el narcomenudeo, las extorsiones y el cobro de piso en la zona centro de la capital del país.

La víctima fue señalada como un joven que ya operaba con La Unión Tepito. El presunto agresor, por su parte, fue ubicado como integrante del grupo rival.

Primer plano de cinta amarilla 'NO PASE POLICÍA' en el suelo mojado de una calle oscura con hojas secas. Luces rojas y azules de vehículos policiales difuminadas al fondo.
Una cinta policial amarilla con la inscripción 'No Pase Policía' y luces de emergencia al fondo señala una zona de investigación en una calle mojada de México tras el asesinato de un agente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Agentes de la policía capitalina encontraron al sospechoso herido en el piso. Paramédicos le brindaron los primeros auxilios bajo custodia policial antes de su traslado y de la formalización de su situación ante la autoridad ministerial.

Hasta el momento referido en el reporte, las autoridades de la CDMX no habían emitido un informe oficial con más detalles sobre el móvil del ataque. Tampoco habían precisado la situación jurídica del detenido ni confirmado públicamente datos adicionales sobre cómo ocurrió el asesinato.

El homicidio se produjo en una zona donde la presencia y el choque entre esas células criminales habían dejado hechos violentos de manera recurrente. En ese contexto, la muerte de un adolescente presuntamente vinculado a una de esas estructuras volvió a mostrar cómo la disputa alcanzó a jóvenes incorporados a las filas de ambos bandos.

  • Dominic Dilan Romero, de 16 años, fue asesinado en la colonia Morelos y era señalado como presunto integrante de La Unión Tepito.
  • El presunto atacante, El Gordo Naim, identificado como integrante de La AntiUnión, se habría lesionado con su propia arma al intentar escapar y fue detenido.
  • El crimen se enmarcó en la disputa entre La Unión Tepito y la Fuerza Anti-Unión por narcomenudeo, extorsión y cobro de piso en la zona centro de la CDMX.

Temas Relacionados

mexico-noticiasUnión TepitoAnti UniónCDMXasesinatonarcomenudeoCiudad de MéxicoNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-seguridad

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

San Luis Potosí deroga ley que regulaba el uso de la IA y amenazaba la libertad de expresión

Artículo 19 junto con otras organizaciones, emprendió una acción de inconstitucionalidad para derogar esta ley que ocasionó órdenes de captura de al menos 16 periodistas

San Luis Potosí deroga ley que regulaba el uso de la IA y amenazaba la libertad de expresión

Cuatro hábitos para proteger la salud cerebral y reducir el riesgo de un accidente cerebrovascular

La presión arterial alta, el sedentarismo y los traumatismos en la cabeza se encuentran entre los factores que pueden elevar el riesgo

Cuatro hábitos para proteger la salud cerebral y reducir el riesgo de un accidente cerebrovascular

Albergues documentan nuevas formas de extorsión a migrantes por medio de transferencias electrónicas en México

El uso de plataformas bancarias y tecnológicas facilita nuevas modalidades de extorsión a migrantes, según una investigación de la Universidad de Guadalajara

Albergues documentan nuevas formas de extorsión a migrantes por medio de transferencias electrónicas en México

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy jueves 30 de julio: Onda tropical 22 continúa desplazándose sobre el sur, con lluvias intensas en 19 estados

Sigue en tiempo real las actualizaciones del pronóstico del clima en los distintos estados de la República Mexicana

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy jueves 30 de julio: Onda tropical 22 continúa desplazándose sobre el sur, con lluvias intensas en 19 estados

Hoy No Circula en el Valle de México y de Toluca: los autos que descansan este 31 de julio

Esto es de interés para aquellos que van a conducir en la la Ciudad de México y su zona conurbada, así como en los valles de Toluca y de Santiago Tianguistenco este viernes

Hoy No Circula en el Valle de México y de Toluca: los autos que descansan este 31 de julio
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 30 de julio: cae el “R1”, presunto autor intelectual del homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 30 de julio: cae el “R1”, presunto autor intelectual del homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo

Grecia Quiroz exige que se investigue a políticos tras detención del “R1” y afirma que “aún hay mucho más por aclarar”

Capturan al “R1″, autor intelectual del asesinato del alcalde Carlos Manzo

Caen en Mexicali 4 presuntos miembros de Los Rusos que circulaban en un vehículo con reporte de robo en EEUU

Detectan 3 kilos de metanfetamina escondidos en una pieza metálica en el Aeropuerto Internacional de Toluca

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México EN VIVO hoy 30 de julio: coqueteos, confesiones y un susto entre los habitantes

La Casa de los Famosos México EN VIVO hoy 30 de julio: coqueteos, confesiones y un susto entre los habitantes

José Daniel Figueroa vuelve como “Guillermo” en Hoy No Me Puedo Levantar y revela cómo cambió después de 20 años

Eugenio Derbez revela su talento oculto como pianista y causa sensación en redes sociales

Pop-Up de Harry Styles en CDMX: fechas, horarios y cómo acceder a la tienda exclusiva

Jueves 2x1: estos son los conciertos con descuento de Ticketmaster hoy 30 de julio

DEPORTES

La Concacaf rechaza la propuesta de FIFA para privatizar la Copa Mundial

La Concacaf rechaza la propuesta de FIFA para privatizar la Copa Mundial

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: sigue EN VIVO la actividad de los mexicanos este 30 de julio

Josué Zepeda confirma que viajará al Mundial de Boxeo gracias a Canelo Álvarez: así agradeció el apoyo del campeón mexicano

Roderick Strong advierte a Hechicero: sueña con ganar su primer titulo mundial en la Arena México, el templo de la lucha libre

FC Juárez vs Pumas: cuándo y dónde ver EN VIVO el encuentro de la jornada 3 de la Liga Mx