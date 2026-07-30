“El Gordo Naim” de la Anti Unión asesinó a Dilan de 16 años y se disparó él mismo en un pie en CDMX

Una ilustración conceptual detalla la evolución del crimen organizado en el barrio de Tepito, Ciudad de México, con símbolos de agrupaciones criminales sobre un mapa urbano y patrullas de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Dominic Dilan R. fue asesinado en la colonia Morelos de la alcaldía Cuauhtémoc en un ataque atribuido a un presunto sicario de la Fuerza Anti-Unión identificado como “El Gordo Naim”, quien habría intentado escapar después del homicidio, pero terminó con una lesión de bala en una pierna, hecho que facilitó su captura. El asesinato se da entre una disputa entre células delictivas por el control del narcomenudeo, la extorsión y el cobro de piso en la zona centro de la CDMX.

La víctima tenía 16 años y pese a que era señalada como integrante de La Unión Tepito, las autoridades no han confirmado su afiliación a alguna banda delincuencial. El caso se ubicó dentro de una confrontación sostenida entre ese grupo y la Fuerza Anti-Unión, una pelea criminal que afectó de manera constante a jóvenes reclutados por ambas organizaciones.

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De acuerdo con la información disponible, el ataque ocurrió en el corazón de la alcaldía Cuauhtémoc. Dominic Dilan “N”, conocido como El Dilan, fue interceptado y ejecutado con arma de fuego.

El presunto agresor se lesionó durante la fuga y fue detenido

El presunto atacante fue identificado como “El Gordo Naim”, señalado como integrante de La AntiUnión. Tras el homicidio, habría intentado huir del lugar de inmediato.

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Durante esa fuga, el arma se habría accionado de forma accidental y el hombre se provocó una herida en la pierna derecha. Esa lesión permitió que agentes de la SSC adscritos al Sector Morelos lo ubicaran poco después.

Las imágenes difundidas sobre el caso mostraron el cuerpo de la víctima tendido sobre el pavimento. El adolescente vestía un conjunto deportivo negro de la marca Nike con detalles en naranja y azul.

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Junto al cuerpo aparecieron una mujer y un menor de edad. Hasta ese momento no existía información oficial que confirmara su identidad ni la relación que tendrían con la víctima.

Patrullas de la Policía Nacional Civil de Guatemala acordonan una escena del crimen en una calle de ciudad durante la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En otra fotografía se observó al presunto agresor mientras recibía atención de paramédicos. El hombre tenía el pantalón rasgado a la altura de la pierna derecha y una mancha hemática visible, aparentemente derivada de la lesión que él mismo se ocasionó cuando intentaba escapar.

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La respuesta directa al hecho central fue esta: el presunto homicida no logró huir. Después del ataque, se disparó en un pie o en la pierna durante su escape, quedó herido y agentes del Sector Morelos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana lo detuvieron antes de su puesta a disposición ante el Ministerio Público.

El crimen se sumó a la disputa entre La Unión Tepito y la Fuerza Anti-Unión

El caso fue descrito como otro episodio de la violencia ligada a la confrontación territorial entre La Unión Tepito y la Fuerza Anti-Unión. Esa pugna criminal se centró en el control de actividades como el narcomenudeo, las extorsiones y el cobro de piso en la zona centro de la capital del país.

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La víctima fue señalada como un joven que ya operaba con La Unión Tepito. El presunto agresor, por su parte, fue ubicado como integrante del grupo rival.

Una cinta policial amarilla con la inscripción 'No Pase Policía' y luces de emergencia al fondo señala una zona de investigación en una calle mojada de México tras el asesinato de un agente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Agentes de la policía capitalina encontraron al sospechoso herido en el piso. Paramédicos le brindaron los primeros auxilios bajo custodia policial antes de su traslado y de la formalización de su situación ante la autoridad ministerial.

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Hasta el momento referido en el reporte, las autoridades de la CDMX no habían emitido un informe oficial con más detalles sobre el móvil del ataque. Tampoco habían precisado la situación jurídica del detenido ni confirmado públicamente datos adicionales sobre cómo ocurrió el asesinato.

El homicidio se produjo en una zona donde la presencia y el choque entre esas células criminales habían dejado hechos violentos de manera recurrente. En ese contexto, la muerte de un adolescente presuntamente vinculado a una de esas estructuras volvió a mostrar cómo la disputa alcanzó a jóvenes incorporados a las filas de ambos bandos.

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Dominic Dilan Romero, de 16 años , fue asesinado en la colonia Morelos y era señalado como presunto integrante de La Unión Tepito.

El presunto atacante, El Gordo Naim, identificado como integrante de La AntiUnión, se habría lesionado con su propia arma al intentar escapar y fue detenido.

El crimen se enmarcó en la disputa entre La Unión Tepito y la Fuerza Anti-Unión por narcomenudeo, extorsión y cobro de piso en la zona centro de la CDMX.