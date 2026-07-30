José Daniel Figueroa vuelve como “Guillermo” en Hoy No Me Puedo Levantar y revela cómo cambió después de 20 años

El musical Hoy No Me Puedo Levantar regresa con una temporada especial que reúne al elenco original de 2006, 20 años después.

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Veinte años después de convertirse en uno de los musicales más importantes en la historia del teatro en México, Hoy No Me Puedo Levantar regresó al Centro Cultural Teatro 1 con una temporada especial que reúne nuevamente al elenco original de 2006. El espectáculo revive la historia que conquistó a miles de espectadores, ahora como un homenaje a quienes dieron vida a sus personajes desde la primera temporada.

Con este reencuentro también regresó José Daniel Figueroa, quien vuelve a interpretar a Guillermo, uno de los personajes más recordados del montaje inspirado en las canciones de Mecano. En entrevista con Infobae México, el actor compartió cómo vivió este regreso, qué ha cambiado en él después de dos décadas y por qué considera que la historia sigue conectando con públicos de todas las edades.

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Además de recordar los primeros años del fenómeno teatral, José Daniel habló sobre la responsabilidad de regresar al escenario junto a Alan Estrada, Fernanda Castillo, Luis Gerardo Méndez, Valeria Vera, Erika Tahís, Rogelio Suárez, Gerardo González y Jannette Chao, quienes vuelven a reunirse para esta temporada conmemorativa.

“Fue como un prom”: el reencuentro del elenco original 20 años después

José Daniel recuerda que hace una década intentó organizar un reencuentro con Valeria Vera y destaca el trabajo de Alan Estrada, Fernanda Castillo y Alejandro Gou para concretarlo. - (Cortesía)

La noticia del regreso llegó mientras José Daniel grababa una telenovela fuera de la Ciudad de México. Aunque la emoción apareció de inmediato, también surgió la incertidumbre por la posibilidad de no poder ajustar los tiempos. “Lo primero que me entró fue angustia, pensar si iba a poder, pero después entendí que los tiempos son perfectos y todo se acomoda como se debe acomodar”, recordó.

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El actor reveló que la idea de reunir nuevamente al elenco llevaba años rondando entre algunos integrantes del musical. Incluso confesó que hace una década intentó organizar un reencuentro junto con Valeria Vera, aunque en aquel momento no fue posible reunir a todos los protagonistas. Ahora, destacó el trabajo realizado por Alan Estrada, Fernanda Castillo, Alejandro Gou y el resto del equipo para hacer realidad este homenaje. “Es una producción impecable. Es algo muy grande y muy cuidado”.

Uno de los momentos más especiales para él ocurrió al descubrir que volvería a ocupar el mismo camerino que utilizó hace dos décadas. “Ahora me toca ocupar el camerino que ocupaba hace veinte años. Todo eso se vuelve muy mágico y muy hermoso. Cuando menos cuenta te das, pasaron veinte años”, comentó entre risas.

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José Daniel explica cómo cambió Guillermo con el paso del tiempo

José Daniel Figueroa vuelve a interpretar a Guillermo en el montaje inspirado en las canciones de Mecano, como parte del reencuentro conmemorativo. (Cortesía)

Aunque el personaje es el mismo, José Daniel reconoce que hoy lo interpreta desde un lugar completamente distinto. El actor asegura que la experiencia acumulada durante estos años transformó por completo su manera de entender a Guillermo y también su propia historia.

“Me están cayendo muchos veintes. Aprendí a no avergonzarme de lo que soy, a sentirme orgulloso de cada célula y cada átomo que comprende este ser humano. Eso me enseñó Guillermo”, expresó durante la conversación.

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También recordó que cuando estrenaron el musical en 2006 algunas escenas provocaban reacciones muy diferentes a las actuales. “Había espectadores que gritaban: ‘¡Guácala, qué asco!’ cuando venía un beso entre Guillermo y Mario. Incluso había familias que se salían del teatro”. Dos décadas después, considera que el público ha evolucionado y recibe la historia desde otra perspectiva.

“La nostalgia es tramposa”: así fue construir un homenaje sin quedarse en el pasado

El actor relata que recibió la invitación mientras grababa una telenovela fuera de la Ciudad de México y que al inicio sintió angustia por ajustar tiempos. - (Instagram)

Para José Daniel, uno de los mayores desafíos fue evitar que el montaje dependiera únicamente del recuerdo de quienes lo vieron hace veinte años. En su opinión, el espectáculo tenía que emocionar también a quienes jamás habían visto la obra.

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“La nostalgia es bien tramposa porque nuestra memoria acomoda las cosas como quiere. Nosotros no podíamos vivir solamente de eso. Teníamos que ofrecer algo nuevo”, explicó.

Por ello, destacó el equilibrio que existe entre la experiencia del elenco original y la energía del nuevo ensamble. “Los bailarines y los vogueros nos inyectaron toda esa energía joven y nosotros llegamos con la experiencia. Es un intercambio muy bonito”. Incluso definió el montaje con una frase que resume su esencia: “Yo lo describo como un documusical teatralizado”.

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La música de Mecano sigue conquistando nuevas generaciones

Nacho Cano, Ana Torroja y Jose María Cano, componentes del grupo musical "Mecano". EFE/aa

Uno de los aspectos que más sorprendió al actor fue comprobar que el fenómeno de Mecano continúa vigente entre jóvenes que ni siquiera habían nacido cuando se estrenó la primera temporada del musical.

“La música de Mecano no ha envejecido mal. Ya no solamente habla del amor entre un hombre y una mujer. Habla de la vida, de la libertad, de la existencia y de muchos temas que siguen siendo actuales”, aseguró.

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José Daniel contó que esa conexión se percibe desde los primeros minutos del espectáculo. “Pensé que el momento de mayor conexión iba a llegar mucho después, pero desde la primera invitación al público entendimos que la gente quería formar parte del show. Se siente como un megaconcierto”. Incluso destacó que hijos de integrantes del elenco disfrutan hoy las canciones con la misma emoción que el público de hace dos décadas.

De “Maquillaje” a “La fuerza del destino”: José Daniel Figueroa definió el reencuentro con las canciones de Mecano

José Daniel afirma que hoy interpreta a Guillermo desde otra perspectiva y recuerda que en 2006 algunas escenas provocaban rechazos del público ante el beso entre Guillermo y Mario. - - (Instagram)

También participó en una dinámica en la que describió esta nueva temporada de Hoy No Me Puedo Levantar: 20 años después a través de algunas de las canciones más emblemáticas de Mecano. Lejos de responder con una sola palabra, el actor explicó qué representa cada tema dentro del montaje y cómo conecta con este reencuentro.

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Sobre “Maquillaje”, aseguró que la relaciona con la diversión y con una nueva manera de contar la historia. “Me parece que está mucho mejor contado ahorita. Maquillaje es ese elemento que te ayuda a potencializar lo que eres desde el fondo de tus entrañas, a divertirte, a pedir auxilio y a sentirte orgulloso de lo que eres", expresó. Mientras que “Mujer contra mujer” la describió como “de las canciones más bellas de Mecano”, además de definirla como “vibrante, sentida, emotiva y nostálgica”, ya que le permite conectar tanto con sus compañeras de escena como con el público.

El actor también habló de “Vivimos siempre juntos”, a la que calificó como una de las composiciones más hermosas de Nacho Cano por ser “tremendamente emotiva, humana, sensorial y de conexión absoluta con el espectador”. En tanto, “El 7 de septiembre” la relacionó con el vínculo que el elenco ha mantenido durante dos décadas. “Es una fecha que siempre recordamos, una fecha muy especial en la que año con año nos mandamos un mensaje y sabemos que todos estamos bien”, comentó. Finalmente, al escuchar “La fuerza del destino”, respondió entre risas: “Es la que nos hizo repetir”, para después resumirla como una canción que habla de “esa sensación de saber que todavía tienes algo sin concluir con alguien”.

El mensaje que José Daniel enviaría al actor que comenzó esta aventura en 2006

José Daniel sostiene que la música de Mecano sigue conectando con nuevas generaciones y describe la reacción del público como la de un megaconcierto desde los primeros minutos. - (Cortesía)

Al cierre de la conversación, el actor imaginó que podía encontrarse frente al joven que llegó al casting de Hoy No Me Puedo Levantar hace veinte años.

“Le diría que lo amo mucho y que lo admiro muchísimo por haber tenido el valor de presentarse a esos castings sin conocer a nadie en el medio. Le agradecería esos pantalones para perseguir su sueño”, confesó.

También aseguró que el paso del tiempo le dejó una enseñanza que hoy intenta aplicar dentro y fuera del escenario. “Le diría que no espere tanto tiempo para sentirse orgulloso de quien es. Que abrace todo lo que es, porque eso es lo que lo hace especial”. Una reflexión que resume el espíritu de este reencuentro, donde el elenco original vuelve a reunirse para celebrar una de las producciones más importantes en la historia del teatro musical en México.