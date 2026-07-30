Así inició la amistad de El Malilla y Aldo Rendón, el primer nominado de La Casa de los Famosos México

El Malilla y Aldo Rendón son amigos desde que grabaron juntos un podcast para YouTube (ig/elmalilla_)(ig/aldonrendon)

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El Malilla publicó este miércoles 29 de julio un video en redes sociales para pedir a sus seguidores que voten por Aldo Rendón, el stylist que enfrenta la primera placa de nominados de La Casa de los Famosos México 2026. El reguetonero es uno de los famosos que se movilizaron públicamente para evitar la salida del experto en moda antes de la primera eliminación, programada para el domingo 2 de agosto a las 20:30 horas.

El reggaetonero dejó claro quién es su participante favorito (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Necesitamos y ocupamos su voto para nuestra nominada, Aldo Rendón, su jota favorita. Si no votan, vamos a hacer un p... desmadre”, dijo El Malilla en el clip, que los encargados de las redes de Aldo replicaron en sus propias cuentas con la leyenda: “Háganle caso a El Malilla y voten por mí”.

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La amistad entre El Malilla y Aldo Rendón

El cantante sigue orgulloso de sus anécdotas cuando comenzaba a cantar (Mar L./Infobae México)

El Malilla es originario de Valle de Chalco, Estado de México, con 3,900,000 seguidores en Instagram y 7,000,000 en TikTok. Se presentó en el Flow Fest 2024 y fue el primer reguetonero mexicano en asistir a Coachella. La conexión con Aldo Rendón viene de antes del reality: el stylist lo entrevistó en su podcast y el cantante se declaró fan del gurú del estilo.

La respuesta de la audiencia al video fue inmediata. Los comentarios en las redes de Rendón incluyeron: “Ya voté por ti, Aldo, aunque me tengas bloqueada en Instagram”, “Todos mis votos para ti, mi Buzz” y “Mis votos y los de mi familia ya están listos para Aldo”.

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Aldo Rendón lleva nominado desde la primera noche de la temporada

Aldo Rendón es el primer nominado de La Casa de Los Famosos México 2026. (LCDLFM/Televisa)

Aldo Rendón entró al reality el 26 de julio y quedó en la placa esa misma noche. La dinámica fue directa: Arantza Ruiz recibió una llamada con instrucciones de Wendy Guevara y eligió al stylist para enviarlo a nominación de forma inmediata. La justificación de Ruiz fue concreta: “A Aldo Rendón porque no me vas a decir inmunda dos veces. Una es una cosa, pero dos...”

En la primera gala oficial del miércoles 29 de julio, la placa creció con seis nombres más. Yanet García lideró el conteo con 16 puntos, Mariana Ochoa acumuló nueve y Arantza Ruiz ocho. Junto a ellas quedaron nominados Luis Chaparro, Memo Schutz y Ximena Herrera.

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Cómo votar para salvar a Aldo Rendón

El público puede votar en el sitio oficial del programa y en la plataforma ViX. Las cuentas gratuitas tienen derecho a un voto; los suscriptores de ViX Premium pueden emitir hasta 10 votos diarios, concentrados en un participante o repartidos entre varios nominados. Las votaciones permanecen abiertas hasta el domingo 2 de agosto, cuando se cerrará el conteo previo a la primera eliminación.

Rendón, 25 años vistiendo a las estrellas del espectáculo mexicano

El stylist Aldo Rendón debuta en La Casa de los Famosos México. (La casa de los famosos México)

Aldo Rendón nació el 16 de febrero de 1979 en Culiacán, Sinaloa. No tiene estudios formales en moda: su carrera arrancó en la práctica, de la mano de la diseñadora Sarah Bustani, quien le abrió la puerta al mundo del vestuario para celebridades. Desde ahí construyó una trayectoria de más de 25 años que lo consolidó como uno de los asesores de imagen más solicitados del entretenimiento en México.

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A lo largo de ese recorrido vistió a Thalía, Belinda, Gloria Trevi, Galilea Montijo, Ana de la Reguera, Karol G, Paulina Rubio, Maribel Guardia y Angélica Rivera, entre otras figuras. También participó en el equipo de vestuario de producciones televisivas como Mujeres Asesinas y colaboró con firmas de lujo como Saint Laurent, Gucci, Loewe y Miu Miu, además de publicar editoriales en Glamour México y GQ.

En los últimos años amplió su presencia hacia la creación de contenido digital. A través de Instagram, TikTok, YouTube y podcasts comparte análisis de moda y críticas de looks con un estilo directo e irónico que le ganó cientos de miles de seguidores. Su salida del equipo de Galilea Montijo la temporada pasada marcó un giro hacia esa faceta. Hoy combina la asesoría privada, la docencia mediante cursos y talleres, y la creación de contenido con su participación en La Casa de los Famosos México 2026.

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