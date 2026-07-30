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El 52% de los trabajadores mexicanos desempeñan sus labores sin seguro social ni prestaciones, señala estudio de la OIT

De acuerdo con el estudio Tendencias del Mercado Laboral en América Latina y el Caribe 2026, la tasa de informalidad en México superó el 50 por ciento

El empleo informal en México se ubica en 52.4 por ciento de la población ocupada, reveló la OIT. Crédito: Alejandro Cegarra / Bloomberg
Un estudio de la OIT reveló que el empleo informal en México se ubica en 52.4 por ciento de la población ocupada. Crédito: Alejandro Cegarra / Bloomberg
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El estudio "Tendencias del Mercado Laboral en América Latina y el Caribe 2026″, elaborado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), reveló que el 52.4 por ciento de los trabajadores mexicanos se desempeñan en la informalidad.

Los números de la OIT también revelaron que la tasa de informalidad laboral en México –de 52.4 por ciento de la población ocupada–, sitúa a nuestro país cinco puntos porcentuales por encima de la media regional de 47.4 por ciento.

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Además, el estudio detalla que aunque México mantiene una tasa de desocupación de 2.6 por ciento en el primer trimestre de 2026, este indicador coexiste con disminuciones en la tasa de participación y en la tasa de ocupación.

“La contracción de la desocupación en el país responde a cambios en la composición de la fuerza laboral y a una menor presión de la oferta de trabajo, no a un incremento en la contratación”, explica la OIT en su informe.

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Informalidad al alza en México, disminuye en Latinoamérica

Por otro lado, la Organización Internacional del Trabajo explicó que, en Latinoamérica, la reducción de la informalidad fue a causa del crecimiento en el empleo formal “más que a la desaparición de puestos informales”.

Sin embargo, según el estudio, las cifras de México muestran un marcado contraste con economías de la región como Uruguay, con 22.4 por ciento; Chile, 25.1 por ciento; Costa Rica, con 35.5 por ciento, y Brasil, con 35.6 por ciento.

Coparmex Jalisco alerta por desaceleración laboral y cierre de empresas durante el primer semestre de 2026.
Coparmex Jalisco alerta por desaceleración laboral y cierre de empresas durante el primer semestre de 2026.

Mientras que en materia económica, el Producto Interno Bruto (PIB) mexicano se proyecta entre 1.3 y 1.6 por ciento para este año, aún por debajo del promedio de América Latina de entre 2.2 y 2.3 por ciento.

Informalidad laboral y productividad están vinculadas: OIT

Asimismo, el informe de la Organización Internacional del Trabajo señala que la informalidad y la productividad están vinculadas de forma directa, al plantear que un aumento en la productividad de las unidades económicas incrementa la probabilidad de pasar a la formalidad laboral.

De acuerdo con el documento, cuando las unidades económicas elevan su productividad, crecen sus posibilidades de transitar hacia empleos formales, en un vínculo que la OIT describe como una relación directa entre ambos factores.

Coparmex advierte sobre desplome en generación de empleo formal

Los datos del informe de la OIT va de la mano con lo expuesto por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) hace unos días, al revelar, con base en cifras del IMSS, que la informalidad laboral alcanza al 52.2 por ciento de la población ocupada.

Lo anterior, significa que 33.4 millones de personas, más de la mitad de quienes trabajan en nuestro país, lo hacen sin acceso a la seguridad social, a una pensión, a créditos para la vivienda y a otros derechos que brinda la formalidad.

Fotografía de archivo que muestra a personas formadas mientras esperan en fila en busca de empleo, en el Zócalo de Ciudad de México (México). EFE/ Mario Guzmán ARCHIVO[ARCHIVO]
Fotografía de archivo que muestra a personas formadas mientras esperan en fila en busca de empleo, en el Zócalo de Ciudad de México (México). EFE/ Mario Guzmán ARCHIVO[ARCHIVO]

Para la Coparmex, gracias a la incertidumbre por la renegociación del T-MEC, así como la violencia en varias regiones del país, los resultados para el mercado laboral durante el primer semestre de 2026 reflejan una pérdida de dinamismo en la generación de empleo formal.

Creación de empleos es insuficiente

La Coparmex reconoció que se siguen creando empleos formales en México; no obstante, el ritmo de crecimiento resulta insuficiente para responder a las necesidades del mercado laboral y que eso ayude a disminuir el avance de la informalidad.

En ese sentido, la Confederación destacó que en el primer semestre de 2026, solo se generaron 262 mil 628 empleos formales, cifra lejana a los 600 mil que México necesitaba crear durante ese lapso para avanzar hacia la meta anual de un millón de puestos de trabajo.

Fotografía de archivo de empleados trabajando en una oficina, en Ciudad de México (México). EFE/ José Méndez
Fotografía de archivo de empleados trabajando en una oficina, en Ciudad de México (México). EFE/ José Méndez

“Entre enero y junio se generaron 262 mil 628 empleos registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), una cifra que representa menos de la mitad de los cerca de 600 mil puestos que el país necesita crear durante ese periodo para mantenerse en la ruta de generar alrededor de 1.2 millones de nuevos empleos formales al año”, detalló la Coparmex en un comunicado el pasado 26 de julio.

Mientras la incertidumbre por el T-MEC no cede, así como la violencia generalizada, un estudio de la OIT reveló que el empleo informal en México alcanza un 52.4 por ciento, cinco puntos por encima de la media de América Latina.

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