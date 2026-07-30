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Jorge Pietrasanta tacha de “malagradecido” a Chicharito por sus declaraciones en contra de Chivas

El relator respondió a las comentarios polémicos de Javier Hernández y lo señala por no valorar que la institución le reabrió las puertas en la Liga Mx

Collage de dos fotos: primer plano de la cara de un hombre de pelo oscuro, y un hombre con gafas delante de una piscina en un crucero con montañas nevadas.
El narrador de la Liga Mx tachó de malagradecido a Chicharito tras polémicas declaraciones vs Chivas (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Javier Chicharito Hernández desató una ola de críticas en las últimas horas por la manera cómo se expresó del Club Deportivo Guadalajara, equipo de la Primera División que lo ayudó a dar el salto en el futbol de Europa y le abrió las puertas para vivir su segunda etapa en la Liga Mexicana.

Jorge Pietrasanta, comentarista y narrador de futbol, de la cadena ESPN, no se guardó nada y calificó de “malagradecido” a Hernández Balcázar por olvidar aquellas ocasiones en que Chivas hizo lo posible para que él construyera una carrera exitosa en el balompié internacional.

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“Ya quédate calladito o mejor Chicharito, devuelve todo el billete que te dieron porque ya así con estas declaraciones ya no estoy de acuerdo, hasta el retiro, estaba hasta el gorro del futbol, como muchos ha sucedido, perfecto. Esto es de un malagradecido, malagradecido, esa es mi opinión y de ahí no me muevo", sostuvo Pietrasanta.

Guadalajara ahí está. Los pagos no de dos ni tres pesos, si tu le quedas a de ver futbolísticamente, dices: “Bueno, ya hasta aquí se acabó la relación”. Pero llegar más allá de eso a declarar este tipo de cosas es lo que a mí ya no me cuadra".

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“Yo no acepto que (Chicharito) venga con este tipo de declaraciones, das lastima declarando este tipo de cosas, no tomando decisiones para seguir o no y cómo, de verdad, das lastima diciendo ese tipo de cosas“, arremetió Jorge Pietrasanta

Romperá el silencio sobre su segundo paso por el Deportivo Guadalajara

Javier 'Chicharito' Hernández vuelve a casa entre aplausos y homenajes en el Estadio Akron
Javier 'Chicharito' Hernández romperá el silencio sobre caso Chivas. (Cuartoscuro)

Este jueves 30 de julio Javier Hernández Balcázar grabó una historia donde adelanta que, en su canal de Youtube, subirá un video donde explicará todo lo relacionado con su segunda etapa con las Chivas del Guadalajara, tras la polémica suscitada por sus controvertidas declaraciones.

“Siempre que hablo de Chivas causa mucho revuelo, sacan todo fuera de contexto. Voy a subir un video explicando mi segunda etapa en Chivas y ya no voy hablar más del tema. Yo amo a Chivas. Mis opiniones o críticas jamás han sido contra la mejor afición, siempre han sido contra quienes han administrado al equipo”, enfatizó Chicharito.

¿Qué dijo Javier Hernández tras su salida de Chivas?

Javier Hernández erró una pena máxima que le costó a Chivas la eliminación en 4tos de Final. REUTERS/Eloisa Sanchez
Javier Hernández erró una pena máxima que le costó a Chivas la eliminación en 4tos de Final. REUTERS/Eloisa Sanchez

Chicharito fue invitado a un podcast y utilizó el espacio para despotricar contra el Club Deportivo Guadalajara, porque, según sus palabras, “hizo cero por cuidarme”, señalando que la institución prefería “que se hablara peor de un jugador que de Chivas en sí“.

“Esto es lo que más me dolió, todo lo negativo desde que llegó Javier Hernández al club, desde que se fue Fernando Hierro y los resultados no dieron, todo fue culpa mía. El 100% y eso no hay ningún problema porque ha desarrollado una cualidad que es tener piel de elefante. El problema es que el club hizo cero por cuidarme. A Chivas le convenía que se hablara peor de un jugador que de Chivas en sí”“, indico Javier Hernández.

El daño que le ocasionó Guadalajara a Chicharito Hernández llegó al grado de pensar en el retiro y dejar de jugar al futbol, sin embargo prefirió tomar un año sabático para reflexionar y estar seguro que su futuro en el balompié aún no concluye al ser presentado por el Atlético Dallas que hará su debut en la USL Championship en 2027.

Durante su presentación con el club de los Estados Unidos, Javier Hernández dio más detalles de lo que Chivas le generó mentalmente hasta llegar a un punto de querer anunciar el retiro definitivo a sus 38 años de edad.

“Me tome un año sabáticos porque ya no quería jugar y estaba pensando si me iba a retirar o no, pero era porque así terminé en Guadalajara, sin ganas de querer jugar futbol. Y estas personas me devolvieron esas ganas y esa oportunidad en una liga que mucha gente la puede menospreciar", declaró el mexicano.

Desempeño de Chicharito Hernández en el Guadalajara

Soccer Football - Liga MX - Quater Final - Second Leg - Cruz Azul v Guadalajara - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - November 30, 2025 Guadalajara's Chicharito reacts after missing a penalty REUTERS/Eloisa Sanchez
Soccer Football - Liga MX - Quater Final - Second Leg - Cruz Azul v Guadalajara - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - November 30, 2025 Guadalajara's Chicharito reacts after missing a penalty REUTERS/Eloisa Sanchez

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