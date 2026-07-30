Grecia Quiroz exige que se investigue a políticos tras detención del “R1” y afirma que “aún hay mucho más por aclarar”

fotografía de Quiroz y Manzo cuando él fungía como alcalde de Uruapan y ella como titular del DIF municipal. Foto: Facebook

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Grecia Quiroz exigió este 30 de julio una investigación que llegue “hasta las últimas consecuencias” tras la detención de Ramón Álvarez Ayala, alias “R1”, señalado por las autoridades federales como el presunto autor intelectual del asesinato de su esposo, el exalcalde de Uruapan Carlos Manzo.

Con la captura, suman 31 personas detenidas por el homicidio, perpetrado el pasado 1 de noviembre de 2025 durante el Festival de las Velas.

La presidenta municipal pidió, mediante un mensaje en sus redes sociales, que ninguna línea de investigación se descarte, “empezando por políticos que pudieron estar detrás del cobarde asesinato”. Junto al mensaje, Quiroz publicó un collage en el que Leonel Godoy, exgobernador de Michoacán, aparece abrazado de Roldán Álvarez Ayala, identificado como hermano del “R1”.

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Quiroz advirtió que “aún hay mucho más por aclarar”

En el mismo mensaje, la alcaldesa reconoció el trabajo de las fuerzas federales y del secretario Omar García Harfuch, aunque dejó en claro que la detención representa solo el inicio. “Este avance apenas es el comienzo de todo lo que está detrás del asesinato de Carlos Manzo”, escribió.

Collage compartido por Grecia Quiroz; arriba Carlos Manzo, a la izquierda Leonel Godoy con Roldán Álvarez y a la derecha el "R1" en una detención previa. Crédito: Facebook - Grecia Quiroz

Quiroz exigió que quienes pudieron haber participado en el crimen sean llevados ante la justicia y que se les aplique “todo el peso de la ley”.

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“Aquí seguiré exigiendo justicia y muy al pendiente del desenlace de esta detención”, concluyó. En meses anteriores había señalado públicamente a funcionarios morenistas —entre ellos Godoy, Ignacio Campos Equihua y Raúl Morón— como posibles responsables.

“El R1” fue capturado tras meses de trabajo de inteligencia

La operación fue encabezada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y el Centro Nacional de Inteligencia. Harfuch identificó a Álvarez Ayala como el principal líder de “Los Rs”, célula vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) con operaciones en Apatzingán, Uruapan, Morelia y Jalisco.

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La organización está relacionada con extorsión, homicidios y tráfico de droga, y habría afectado directamente a productores, empresarios y familias de la región. El secretario señaló que la captura forma parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, estrategia de la presidenta Claudia Sheinbaum para debilitar estructuras criminales mediante inteligencia y coordinación institucional.

Godoy compareció ante la Fiscalía de Michoacán en mayo

El diputado federal de Morena, Leonel Godoy Rangel, compareció el pasado 16 de mayo ante la Fiscalía General del Estado de Michoacán como testigo en la causa penal instruida por el homicidio de Manzo. Al salir, advirtió que quienes lo acusan sin pruebas enfrentarán consecuencias jurídicas.

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Leonel Godoy Rangel (Foto: Archivo)

Godoy calificó las acusaciones de Quiroz y de Juan Manzo —hermano del exalcalde— como “totalmente infundadas y además selectivas”. Argumentó que los denunciantes lo señalaron a él y a otros políticos de Morena, pero omitieron al gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, a quien el propio Manzo acusó públicamente antes de su muerte. “Qué curioso que padecieron de amnesia Grecia Quiroz y Juan Manzo”, sostuvo.

El legislador aclaró que compareció como testigo y no como acusado, y dijo que su declaración “no aportó nada” a la investigación porque no estuvo presente cuando ocurrió el homicidio. Calificó los señalamientos en su contra como “politiquería electoral” y anunció que, una vez concluido el proceso electoral, revisará qué medidas jurídicas proceden contra sus acusadores.

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