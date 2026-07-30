Josué Zepeda confirma que viajará al Mundial de Boxeo gracias a Canelo Álvarez: así agradeció el apoyo del campeón mexicano

El boxeador amateur Josúe Zepeda sorprendió con un video a todos sus nuevos fans.

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Lo que comenzó como una petición de ayuda en redes sociales terminó convirtiéndose en una de las historias más emotivas del boxeo mexicano. El juvenil Josué Zepeda, seleccionado nacional que competirá en la Copa Mundial de Boxeo Sub-19, anunció que ya cuenta con el presupuesto necesario para representar a México en Montenegro, luego del respaldo que recibió por parte de Saúl “Canelo” Álvarez.

A través de un video difundido en sus redes sociales, el pugilista originario de Playas de Rosarito, Baja California, agradeció a todas las personas que compartieron su publicación y, especialmente, al campeón mexicano, quien decidió apoyar su carrera cubriendo los gastos del viaje.

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Un mensaje de agradecimiento

Tras pedir ayuda para reunir recursos, Josué Zepeda confirmó que el equipo del campeón tapatío cubrirá el presupuesto necesario.

Visiblemente emocionado, Zepeda explicó que la difusión de su historia permitió que el mensaje llegara hasta Canelo Álvarez, quien respondió de inmediato y cambió el panorama para el joven deportista.

“Buenos días. Pues hago este video para agradecer a todas las personas que, que estuvieron apoyando en mi publicación, que estuvieron dándole like, que estuvieron compartiendo. Este, a todas las personas que también estuvieron donando, que estuvieron etiquetando. Gracias a Dios llegamos a las personas indicadas. El video llegó a las manos de Saúl, el Canelo Álvarez. Ahí en esa publicación, este, pues Saúl hizo un comentario y hoy con mucha felicidad les puedo compartir que tenemos a nuestra disposición el presupuesto para ir y representar a México en Montenegro. Nada más que agradecerles nuevamente a todas las personas que estuvieron, pues de nuevo etiquetando, que estuvieron comentando y compartiendo, que están donando también. Y pues claro, cómo no agradecer a Saúl. Este, tienes un gran corazón y, y esto va a quedar marcado para siempre. Nos vamos a preparar muy duro para dar un muy buen papel y representar dignamente a México. Un abrazo, muchas gracias y nos estamos viendo”, expresó el boxeador.

El apoyo que cambió todo

El histórico pugilista decidió ayudar a Josué Zepeda, quien buscaba recursos para competir en la Copa Mundial de Boxeo Sub-19.

Días antes, Josué Zepeda había explicado que necesitaba reunir recursos para cubrir los gastos de su participación en la Copa Mundial de Boxeo Sub-19, certamen que se llevará a cabo del 14 al 28 de octubre de 2026 en Budva, Montenegro.

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El mexicano competirá en la división de 60 kilogramos, defendiendo los colores de la selección nacional frente a algunos de los mejores talentos juveniles del mundo.

En su publicación, detalló que requería alrededor de 80 mil pesos para solventar los costos relacionados con el viaje, hospedaje, preparación y otros gastos derivados de la competencia internacional.

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Canelo respondió a la petición

Josué Zepeda buscaba reunir 80 mil pesos para asistir al Campeonato Mundial Sub-19, pero recibió una inesperada respuesta del campeón mexicano.

La historia del joven boxeador llegó hasta Saúl Álvarez, quien no dudó en intervenir para ayudar a una de las promesas del pugilismo mexicano.

A través de la misma publicación, el campeón tapatío confirmó que su equipo se comunicaría con Zepeda para hacerse cargo del presupuesto necesario.

“Te van a contactar para que estés pendiente, cuenta con ellos y mucho éxito”, escribió el histórico boxeador mexicano.

El mensaje fue celebrado por miles de aficionados, quienes destacaron el respaldo que Canelo suele brindar a jóvenes deportistas que buscan abrirse camino en el alto rendimiento.

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Competirá con el respaldo del campeón

Gracias a ese gesto, Josué Zepeda podrá concentrarse completamente en su preparación rumbo al campeonato mundial, dejando atrás la incertidumbre económica que amenazaba con impedir su participación.

El boxeador aseguró que ahora su principal objetivo será llegar en las mejores condiciones posibles para ofrecer una actuación destacada y poner en alto el nombre de México en el torneo internacional.

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Un gesto que fue aplaudido en redes

Saúl Álvarez apareció en redes sociales para brindar respaldo económico al joven bajacaliforniano que competirá con la Selección Mexicana.

La reacción de Canelo Álvarez volvió a generar reconocimiento entre los usuarios de redes sociales, quienes destacaron que el campeón no solo ha construido una exitosa carrera sobre el ring, sino que también continúa impulsando a las nuevas generaciones del boxeo mexicano.

Mientras Josué Zepeda inicia la etapa final de su preparación, el joven bajacaliforniano viajará a Montenegro con el respaldo del máximo referente del pugilismo nacional y con la ilusión de responder dentro del cuadrilátero al voto de confianza que recibió, buscando convertir ese apoyo en una actuación memorable para la delegación mexicana.

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