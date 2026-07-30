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Marina del Pilar lanza contundente mensaje a Jaime Bonilla en medio de la polémica en Baja California

La gobernadora acusó que los audios de una reunión privada fueron grabados y filtrados de manera deliberada, mientras Jaime Bonilla rechazó cualquier participación

"Que Dios lo bendiga", expresó Marina del Pilar al referirse a Jaime Bonilla, al tiempo que denunció que las grabaciones de sus conversaciones fueron obtenidas sin su consentimiento.
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La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, respondió este jueves a los recientes señalamientos del exgobernador Jaime Bonilla Valdez y aseguró que su postura sobre el tema ya había sido expresada anteriormente.

Durante una conferencia de prensa, la mandataria afirmó que su deseo es que el exmandatario estatal “encuentre paz en su corazón” y reiteró que la prioridad debe ser preservar la unidad del movimiento político al que ambos pertenecieron.

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“Ya comenté lo que tenía que comentar respecto a este tema. Desearle paz, que Dios lo bendiga al exgobernador Jaime Bonilla”, declaró. Asimismo, señaló que coincide con los llamados realizados por dirigentes de Morena y por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para privilegiar la unidad por encima de las diferencias políticas.

Gobernadora acusa que audios fueron obtenidos de manera deliberada

En la misma conferencia, Marina del Pilar fue cuestionada sobre los audios filtrados relacionados con una reunión que sostuvo con un supuesto intermediario vinculado a autoridades estadounidenses.

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Marina del Pilar aseguró que ya fijó su postura sobre Jaime Bonilla, le deseó paz y afirmó que la prioridad es mantener la unidad del movimiento.
Marina del Pilar aseguró que ya fijó su postura sobre Jaime Bonilla, le deseó paz y afirmó que la prioridad es mantener la unidad del movimiento.

La gobernadora sostuvo que las conversaciones telefónicas y el encuentro privado habrían sido grabados sin su consentimiento.

Explicó que la reunión ocurrió en diciembre y consideró que existió una planeación para registrar el contenido y posteriormente difundirlo.

“De forma perversa lo planearon para grabarme y posteriormente estar filtrando los audios”, expresó, al señalar que desconoce el mecanismo con el que se realizó la grabación, aunque estimó que se utilizó algún dispositivo oculto.

Claudia Sheinbaum llama a resolver las diferencias fuera de la conferencia matutina

Durante su conferencia matutina de este 30 de julio, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue cuestionada sobre la confrontación entre Marina del Pilar y Jaime Bonilla.

Claudia Sheinbaum consideró que las diferencias entre Marina del Pilar y Jaime Bonilla deben resolverse directamente entre las partes involucradas. (Crédito: Gobierno de México)
Claudia Sheinbaum consideró que las diferencias entre Marina del Pilar y Jaime Bonilla deben resolverse directamente entre las partes involucradas. (Crédito: Gobierno de México)

La mandataria federal consideró que el tema debe resolverse entre las partes involucradas y que no corresponde abordarlo en ese espacio.

Sheinbaum indicó que los asuntos relacionados con la relación política entre ambos exintegrantes de Morena deberán ser atendidos por los propios actores y, en su caso, por los partidos políticos que definan futuras alianzas.

Contexto del conflicto entre Marina del Pilar y Jaime Bonilla

Las diferencias entre ambos políticos tienen antecedentes desde el cambio de gobierno en Baja California en 2021, cuando la administración de Marina del Pilar canceló diversos proyectos impulsados durante la gestión de Jaime Bonilla.

En los últimos días, la controversia se ha centrado en la filtración de audios relacionados con la cancelación de la visa estadounidense de la gobernadora y una reunión con un supuesto intermediario.

Jaime Bonilla lanza amenaza contra Marina del Pilar en video filtrado: el exgobernador escala la guerra política en Baja California. (X/Luis Chaparro)

Puntos clave del caso:

  • El conflicto político entre ambos surgió tras el relevo gubernamental de 2021.
  • Marina del Pilar denunció la filtración de audios obtenidos, según su versión, sin autorización.
  • La gobernadora presentó una denuncia contra quien resulte responsable por las grabaciones.
  • Claudia Sheinbaum llamó a que las diferencias sean resueltas por las partes involucradas.
  • Jaime Bonilla rechazó haber organizado una supuesta “emboscada” y negó participar en la grabación.

Jaime Bonilla rechaza acusaciones y pide aclarar contenido de los audios

Tras las declaraciones de la gobernadora, Jaime Bonilla difundió un posicionamiento en el que negó haber organizado una “emboscada psicológica” y rechazó cualquier participación en la obtención o difusión de las grabaciones.

(Foto: Twitter/AlfredoAlvarezz)
Jaime Bonilla rechazó haber participado en la grabación o difusión de los audios y pidió a Marina del Pilar aclarar su contenido. (Foto: Twitter/AlfredoAlvarezz)

El exgobernador sostuvo que las acusaciones en su contra carecen de sustento y pidió que Marina del Pilar aclare el contenido de los audios relacionados con reuniones sostenidas con presuntos asesores externos para atender el tema de su visa estadounidense.

Bonilla también afirmó que no debe ser responsabilizado por las consecuencias políticas derivadas de ese caso y aseguró que ha sido objeto de acciones legales y señalamientos desde el inicio de la actual administración estatal.

Mientras tanto, la controversia continúa desarrollándose en el ámbito político y jurídico. Por un lado, la gobernadora mantiene la denuncia presentada por la filtración de los audios; por otro, el exmandatario rechaza los señalamientos y sostiene que no tuvo participación en los hechos.

El caso permanece bajo atención pública, mientras las autoridades competentes continúan con las investigaciones correspondientes y las distintas partes mantienen sus respectivas posturas.

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