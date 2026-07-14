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Lagunas de Chacahua: el rincón escondido de Oaxaca donde el agua se ilumina al anochecer

El agua de la Bahía de Chacahua se enciende al anochecer con un brillo natural, protegido por decreto federal desde hace casi un siglo

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Parque Nacional Lagunas de Chacahua: Ecosistemas Costeros y Fauna

En las Lagunas de Chacahua, al oeste de Oaxaca, el agua se ilumina cada noche gracias a un fenómeno natural conocido como bioluminiscencia.

Este efecto ocurre cuando millones de diminutos organismos marinos emiten destellos azulados al ser agitados por el movimiento de lanchas, remos o manos humanas.

El espectáculo puede apreciarse durante todo el año, aunque es más visible en noches sin luna, cuando la oscuridad realza el brillo del agua.

La protección de este ecosistema quedó asegurada el 9 de julio de 1937, cuando el Gobierno de México decretó la zona como Parque Nacional para conservar su biodiversidad y los servicios ambientales que ofrece.

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Decreto y protección ambiental en Lagunas de Chacahua

El Parque Nacional Lagunas de Chacahua fue creado oficialmente el 9 de julio de 1937, según la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Esta decisión incluyó la bahía y laguna de Chacahua, así como las lagunas de Tianguisto y Pastoría, estableciendo un área protegida de gran relevancia para la costa oaxaqueña.

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Años más tarde, en febrero de 2008, el sitio fue incluido en la Lista de Humedales de Importancia Internacional al ser declarado sitio Ramsar.

Este reconocimiento, respaldado por instituciones oficiales mexicanas, resalta la función clave de Chacahua en la protección de humedales y su papel en la supervivencia de especies en riesgo.

(Foto: Gobierno de México)
El Parque Nacional Lagunas de Chacahua fue creado oficialmente el 9 de julio de 1937, según la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. (Foto: Gobierno de México)

Importancia para tortugas marinas y biodiversidad

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales informa que el parque es hábitat de tres especies de tortuga marina: Laud, Carey y Golfina.

Estas tortugas llegan cada año a las playas de San Juan y Bahía de Chacahua para depositar sus huevos, lo que convierte a la zona en una de las áreas prioritarias para su reproducción y conservación.

El área protegida también alberga cientos de especies de aves, reptiles, peces y mamíferos.

Entre los beneficios ambientales señalados por autoridades mexicanas, destacan la recarga de acuíferos, la producción de alimentos para organismos como el camarón y la preservación de la biodiversidad costera.

Varias crías de tortugas marinas de caparazón oscuro y estriado caminan sobre arena de color claro
El parque es hábitat de tres especies de tortuga marina: Laud, Carey y Golfina. (Gobierno de México)

Servicios ambientales y valor para la comunidad

El parque ofrece servicios ambientales esenciales, como la captura de carbono, la producción de oxígeno y la recarga de acuíferos.

Estos beneficios, reconocidos por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, contribuyen tanto al equilibrio ecológico como al bienestar de las comunidades locales.

Además, el valor estético del paisaje favorece el turismo, generando alternativas económicas sostenibles para los habitantes de la región.

Experiencia de bioluminiscencia y actividades turísticas

Por las noches, la bioluminiscencia transforma la laguna en un escenario único.

El fenómeno se produce cuando los microorganismos marinos emiten luz al percibir movimientos en el agua, creando destellos azulados que fascinan a quienes visitan la zona.

Guías locales apagan las luces durante los recorridos en lancha para permitir que el resplandor natural se aprecie plenamente.

Durante el día, el parque invita a recorrer canales entre manglares, observar aves y disfrutar de playas casi vírgenes.

También es posible practicar surf o simplemente descansar junto al océano. Para llegar, la ruta más común parte de Puerto Escondido, desde donde se recorren cerca de 95 kilómetros hasta la comunidad de El Zapotalito.

Desde ahí, lanchas conducen a Playa Chacahua en un trayecto de 20 a 30 minutos.

Persona en bote con remo sobre agua bioluminiscente, rodeado de manglares oscuros, bajo un cielo nocturno estrellado con la Vía Láctea.
Por las noches, la bioluminiscencia transforma la laguna en un escenario único. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reconocimiento y preservación a largo plazo

La declaración de Parque Nacional y el reconocimiento como sitio Ramsar, otorgados por el Gobierno de México y sus instituciones ambientales, consolidan el papel de las Lagunas de Chacahua como patrimonio natural del país.

Esta protección legal garantiza la conservación de especies amenazadas y asegura que los servicios ambientales continúen beneficiando tanto a la biodiversidad como a las comunidades humanas.

En la Bahía de Chacahua, la belleza natural y los fenómenos únicos conviven bajo el resguardo de políticas ambientales mexicanas.

La experiencia de ver el agua iluminada al anochecer es solo una muestra del valor ecológico y cultural que encierra este rincón de Oaxaca.

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