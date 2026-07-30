México
Agregar Infobae enGoogle

CDMX obtiene récord Guiness por la torta más grande del mundo en la Feria de Venustiano Carranza

En la explanada de la alcaldía hay expositores de todos los estados

Cocineros con cofias y cubrebocas preparan una torta gigante en una mesa larga con lechuga, pan y otros rellenos. Público observando
Cocineros en la Alcaldía Venustiano Carranza elaboran una torta gigante para intentar romper el récord Guinness. (FB/AlcaldiaVCarranza)
Guardar

El ambiente festivo de la Feria Internacional de la Torta 2026 alcanzó su punto más alto con la creación de una torta gigante de cien metros de largo y 1,5 toneladas de peso.

Esta hazaña le otorgó a la Ciudad de México un récord Guinness por la torta en porciones más grande del mundo.

El evento, que se desarrolla en la explanada de la alcaldía Venustiano Carranza, celebró su edición número 21 con la participación de decenas de torteros.

PUBLICIDAD

La preparación de esta pieza monumental comenzó como un reto para superar marcas anteriores y, tras un meticuloso proceso de ensamblaje y pesaje bajo estrictos protocolos de higiene, el reconocimiento internacional fue oficializado por los jueces de Guinness World Records.

El logro conmemora una torta de 570 kilogramos y 7 metros de largo en la Feria de la Torta edición número 21 (Facebook/AlcaldiaVCarranza)

Durante cinco días, la feria espera reunir a unas 600 mil personas, quienes pueden disfrutar de una oferta gastronómica que abarca desde las recetas más tradicionales hasta creaciones exóticas.

PUBLICIDAD

Además de la torta gigante, los visitantes tienen acceso libre a conciertos, talleres y actividades familiares, lo que convierte esta cita anual en una verdadera celebración de la cultura popular mexicana.

Cuánto cuesta ir a la feria de la Torta

Un largo sándwich tipo torta sobre mesas blancas, rodeado de personas que lo preparan y una multitud observando dentro de una carpa
Numerosas personas colaboran en la preparación de una torta gigante para un posible récord Guinness en la Alcaldía Venustiano Carranza. (FB/AlcaldiaVCarranza)

Quienes se acercan a la feria encuentran una experiencia única: la entrada es gratuita y las tortas, que arrancan en $50 pesos, pueden alcanzar hasta $400 pesos según su sofisticación.

La variedad va desde jamón, milanesa y cochinita pibil, hasta preparaciones internacionales y fusiones inesperadas.

La edición de este año también cuenta con la presencia de expositores de ocho países y diez estados mexicanos.

Cuánto mide la torta gigante

Varias personas vestidas con ropa protectora y otras en chaquetas rojas preparan una torta gigante en un evento bajo una carpa blanca
Integrantes de la Feria de la Torta preparan una torta gigante en la alcaldía Venustiano Carranza, con el objetivo de establecer un nuevo récord Guinness. (FB/AlcaldiaVCarranza)

Para quienes se preguntan qué ocurrió con la torta gigante de 2026, el evento logró un nuevo récord tras superar la marca previa de 2025, cuando se elaboró una pieza de noventa metros.

La pieza de este año, de cien metros y 1,5 toneladas, fue dividida en bloques y repartida entre los asistentes, convirtiendo el logro en una experiencia comunitaria acompañada de música en vivo.

La alcaldesa Evelyn Parra destacó que, por primera vez, la certificación del récord dependió exclusivamente del peso, consolidando el carácter internacional y la dimensión gastronómica de la feria.

Qué es la Feria de la Torta y cómo llegar

  • La Feria Internacional de la Torta es un encuentro anual en Ciudad de México dedicado a celebrar el universo de este platillo emblemático.
  • La edición 2026 se realiza del 29 de julio al 2 de agosto en la explanada de la alcaldía Venustiano Carranza, ubicada en Francisco del Paso y Troncoso 219, colonia Jardín Balbuena.
  • El acceso es gratuito para todos los asistentes.
  • La organización espera recibir alrededor de 600 mil visitantes en cinco días.

Cómo llegar y qué amenidades ofrece la feria

  • La explanada está frente a la estación Venustiano Carranza de la Línea 5 del Metrobús, lo que facilita el acceso en transporte público.
  • Quienes utilicen el Metro pueden bajar en Fray Servando (Línea 4) y caminar unos quince minutos.
  • Los horarios son: miércoles inaugural de 15 a 22 horas; del jueves al domingo, de 10 a 22 horas.
  • Hay más de cien expositores de México y otros países, con opciones para todos los gustos y presupuestos.
  • Además de la oferta gastronómica, la feria incluye conciertos gratuitos con artistas como Flans, Natalia Jiménez y La Sonora Dinamita.
  • Se realizan talleres y demostraciones culinarias en vivo, así como el espacio “Adoptatón” para fomentar la adopción responsable de animales rescatados.
  • La edición 2026 prevé una derrama económica superior a 50 millones de pesos y refuerza el papel de la torta como símbolo de la vida cotidiana capitalina.
Varias personas con uniformes, cofias y guantes preparan una torta gigante con pan, untable y lechuga, ante una multitud que observa
Personal de cocina ensambla una torta gigante sobre una mesa larga durante la Feria de la Torta en la Alcaldía Venustiano Carranza para un récord Guinness. (FB/AlcaldiaVCarranza)

La Feria de la Torta se ha consolidado como un evento imperdible que combina tradición, espectáculo y sabor en pleno corazón de la capital mexicana.

*Con información de EFE

Temas Relacionados

Feria de la TortaVenustiano CarranzaRécord Guinessmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El 52% de los trabajadores mexicanos desempeñan sus labores sin seguro social ni prestaciones, señala estudio de la OIT

De acuerdo con el estudio Tendencias del Mercado Laboral en América Latina y el Caribe 2026, la tasa de informalidad en México superó el 50 por ciento

El 52% de los trabajadores mexicanos desempeñan sus labores sin seguro social ni prestaciones, señala estudio de la OIT

Marina del Pilar lanza contundente mensaje a Jaime Bonilla en medio de la polémica en Baja California

La gobernadora acusó que los audios de una reunión privada fueron grabados y filtrados de manera deliberada, mientras Jaime Bonilla rechazó cualquier participación

Marina del Pilar lanza contundente mensaje a Jaime Bonilla en medio de la polémica en Baja California

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 30 de julio: cae el “R1”, presunto autor intelectual del homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo

Omar García Harfuch informó que Ramón Ángel “N”, alias “R1”, fue detenido en un operativo conjunto; es identificado como líder de “Los Rs”, célula ligada al CJNG

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 30 de julio: cae el “R1”, presunto autor intelectual del homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo

Detienen a excomisario de Tlayolapa vinculado a “Los Ardillos”, por el secuestro de elementos de la Fiscalía de Guerrero

Autoridades ejecutaron una orden de aprehensión contra Mario Alberto Cortés, quien meses antes había amenazado públicamente con tomar las armas si el gobierno no frenaba el avance de grupos comunitarios

Detienen a excomisario de Tlayolapa vinculado a “Los Ardillos”, por el secuestro de elementos de la Fiscalía de Guerrero

Verde esmeralda, azul turquesa: las lagunas de Montebello que no parecen reales

Declaradas Parque Nacional en 1959, estas lagunas invitan a caminatas, paseos en lancha y observación de especies únicas

Verde esmeralda, azul turquesa: las lagunas de Montebello que no parecen reales
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 30 de julio: cae el “R1”, presunto autor intelectual del homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 30 de julio: cae el “R1”, presunto autor intelectual del homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo

Detienen a excomisario de Tlayolapa vinculado a “Los Ardillos”, por el secuestro de elementos de la Fiscalía de Guerrero

Con interacciones en redes sociales y videojuegos: así operan grupos criminales para tratar personas y obligarlas a delinquir

Grecia Quiroz exige que se investigue a políticos tras detención del “R1” y afirma que “aún hay mucho más por aclarar”

“El Gordo Naim” de la Anti Unión asesinó a Dilan de 16 años y se disparó él mismo en un pie en CDMX

ENTRETENIMIENTO

José Eduardo Derbez y Paola Dalay: los rumores de ruptura e infidelidad que sacuden las redes sociales

José Eduardo Derbez y Paola Dalay: los rumores de ruptura e infidelidad que sacuden las redes sociales

La Casa de los Famosos México EN VIVO hoy 30 de julio: así termina la prueba por el presupuesto semanal

Así inició la amistad de El Malilla y Aldo Rendón, el primer nominado de La Casa de los Famosos México

Yahir estaría en riesgo por dejar en evidencia a la producción de La Casa de los Famosos México

José Daniel Figueroa vuelve como “Guillermo” en Hoy No Me Puedo Levantar y revela cómo cambió después de 20 años

DEPORTES

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 EN VIVO: la Selección Mexicana Sub-23 vence dramáticamente a Venezuela

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 EN VIVO: la Selección Mexicana Sub-23 vence dramáticamente a Venezuela

Jorge Pietrasanta tacha de “malagradecido” a Chicharito por sus declaraciones en contra de Chivas

La Concacaf rechaza la propuesta de FIFA para privatizar la Copa Mundial

Josué Zepeda confirma que viajará al Mundial de Boxeo gracias a Canelo Álvarez: así agradeció el apoyo del campeón mexicano

Roderick Strong advierte a Hechicero: sueña con ganar su primer titulo mundial en la Arena México, el templo de la lucha libre