CDMX obtiene récord Guiness por la torta más grande del mundo en la Feria de Venustiano Carranza

El ambiente festivo de la Feria Internacional de la Torta 2026 alcanzó su punto más alto con la creación de una torta gigante de cien metros de largo y 1,5 toneladas de peso.
Esta hazaña le otorgó a la Ciudad de México un récord Guinness por la torta en porciones más grande del mundo.
El evento, que se desarrolla en la explanada de la alcaldía Venustiano Carranza, celebró su edición número 21 con la participación de decenas de torteros.
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La preparación de esta pieza monumental comenzó como un reto para superar marcas anteriores y, tras un meticuloso proceso de ensamblaje y pesaje bajo estrictos protocolos de higiene, el reconocimiento internacional fue oficializado por los jueces de Guinness World Records.
Durante cinco días, la feria espera reunir a unas 600 mil personas, quienes pueden disfrutar de una oferta gastronómica que abarca desde las recetas más tradicionales hasta creaciones exóticas.
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Además de la torta gigante, los visitantes tienen acceso libre a conciertos, talleres y actividades familiares, lo que convierte esta cita anual en una verdadera celebración de la cultura popular mexicana.
Cuánto cuesta ir a la feria de la Torta
Quienes se acercan a la feria encuentran una experiencia única: la entrada es gratuita y las tortas, que arrancan en $50 pesos, pueden alcanzar hasta $400 pesos según su sofisticación.
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La variedad va desde jamón, milanesa y cochinita pibil, hasta preparaciones internacionales y fusiones inesperadas.
La edición de este año también cuenta con la presencia de expositores de ocho países y diez estados mexicanos.
Cuánto mide la torta gigante
Para quienes se preguntan qué ocurrió con la torta gigante de 2026, el evento logró un nuevo récord tras superar la marca previa de 2025, cuando se elaboró una pieza de noventa metros.
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La pieza de este año, de cien metros y 1,5 toneladas, fue dividida en bloques y repartida entre los asistentes, convirtiendo el logro en una experiencia comunitaria acompañada de música en vivo.
La alcaldesa Evelyn Parra destacó que, por primera vez, la certificación del récord dependió exclusivamente del peso, consolidando el carácter internacional y la dimensión gastronómica de la feria.
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Qué es la Feria de la Torta y cómo llegar
- La Feria Internacional de la Torta es un encuentro anual en Ciudad de México dedicado a celebrar el universo de este platillo emblemático.
- La edición 2026 se realiza del 29 de julio al 2 de agosto en la explanada de la alcaldía Venustiano Carranza, ubicada en Francisco del Paso y Troncoso 219, colonia Jardín Balbuena.
- El acceso es gratuito para todos los asistentes.
- La organización espera recibir alrededor de 600 mil visitantes en cinco días.
Cómo llegar y qué amenidades ofrece la feria
- La explanada está frente a la estación Venustiano Carranza de la Línea 5 del Metrobús, lo que facilita el acceso en transporte público.
- Quienes utilicen el Metro pueden bajar en Fray Servando (Línea 4) y caminar unos quince minutos.
- Los horarios son: miércoles inaugural de 15 a 22 horas; del jueves al domingo, de 10 a 22 horas.
- Hay más de cien expositores de México y otros países, con opciones para todos los gustos y presupuestos.
- Además de la oferta gastronómica, la feria incluye conciertos gratuitos con artistas como Flans, Natalia Jiménez y La Sonora Dinamita.
- Se realizan talleres y demostraciones culinarias en vivo, así como el espacio “Adoptatón” para fomentar la adopción responsable de animales rescatados.
- La edición 2026 prevé una derrama económica superior a 50 millones de pesos y refuerza el papel de la torta como símbolo de la vida cotidiana capitalina.
La Feria de la Torta se ha consolidado como un evento imperdible que combina tradición, espectáculo y sabor en pleno corazón de la capital mexicana.
*Con información de EFE
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