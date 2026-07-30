México
Agregar Infobae enGoogle

Detienen a excomisario de Tlayolapa vinculado a “Los Ardillos”, por el secuestro de elementos de la Fiscalía de Guerrero

Autoridades ejecutaron una orden de aprehensión contra Mario Alberto Cortés, quien meses antes había amenazado públicamente con tomar las armas si el gobierno no frenaba el avance de grupos comunitarios

La captura fue anunciada por la Secretaría de la Defensa Nacional. Crédito: Defensa
La captura fue anunciada por la Secretaría de la Defensa Nacional. Crédito: Defensa
Guardar

Mario Alberto Cortés, excomisario municipal de Tlayolapa, fue detenido tras la ejecución de una orden de aprehensión por su probable responsabilidad en el delito de privación de la libertad en agravio de servidores públicos de la Fiscalía General del Estado de Guerrero. Meses antes, el mismo hombre había amenazado públicamente con tomar las armas si el gobierno no actuaba en su región.

Los resultados del operativo, anunciado este 30 de julio, derivaron de trabajos de investigación de la Fiscalía estatal en coordinación con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Policía Estatal.

PUBLICIDAD

Las autoridades lo vinculan a Los Ardillos y a bloqueos en la Autopista del Sol

En información oficial, autoridades presumieron que Cortés formó parte del grupo delictivo Los Ardillos y que actuó como colaborador cercano de Benito “N”, conocido como “El Oso”, jefe regional y de plaza de esa organización criminal con zona de influencia en la Costa Chica y la Montaña baja de Guerrero.

Las investigaciones también señalaron que el excomisario participó en la organización de movilizaciones y bloqueos sobre la Autopista del Sol, a la altura del entronque de Tierra Colorada. Esas acciones fueron presuntamente encabezadas por Daniel “N”, quien fue detenido el 17 de marzo de 2026 por el mismo delito, privación de la libertad en agravio de servidores públicos.

PUBLICIDAD

Mario Cortés quedó a disposición de la autoridad jurisdiccional en el estado de Guerrero para continuar con las investigaciones, las acciones periciales pertinentes y determinar su situación jurídica, de acuerdo con el comunicado de la Secretaría de la Defensa Nacional.

En febrero amenazó con alzarse en armas desde una conferencia de prensa

En febrero de 2026, Cortés participó como comisario de Tlayolapa en una conferencia de prensa celebrada en Tierra Colorada, junto a representantes de al menos 23 comunidades y 20 colonias del municipio de Juan R. Escudero. En ese evento acusó directamente a Lino Ponce González, coordinador general de la UPOEG, de haber irrumpido en Tlayolapa con gente armada con equipo de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, y de generar tal temor entre los habitantes.

Cortés narró que Ponce González y su gente se habían retirado en algún momento, que la comunidad estuvo tranquila, pero que luego “volvió a salir otra vez” y generó nuevamente confusión.

Los asistentes a esa conferencia —comisarios, comerciantes, transportistas y delegados de colonias— señalaron que la llegada de más de 200 policías comunitarios de la UPOEG y del CIPOG-EZ a pueblos de Tecoanapa, y su posterior desplazamiento hacia territorio de Juan R. Escudero, había agravado el malestar en la región.

Los inconformes exigieron a los gobiernos estatal y federal que dejaran de entablar mesas de diálogo con los grupos comunitarios y actuaran de manera directa para restablecer el orden en la zona.

“Si el Gobierno no hace caso, nosotros también tenemos que levantarnos en armas”

Cortés fue explícito sobre el miedo cotidiano que vivían los habitantes: “¿Qué confianza tendremos nosotros al dejar a la familia que salga con ese?”, dijo en referencia al armamento que portaban los integrantes de la UPOEG. Aclaró que el rechazo no era una decisión individual: “como comunidades nos hemos reunido”, sostuvo.

En el material, el entonces comisario de Tlayolapa amenazó con levantarse en armas. Crédito: Redes Sociales

“Por eso pedimos apoyo del Gobierno, para que el Gobierno haga su trabajo y no lo hagamos nosotros”, dijo Cortés. Acto seguido lanzó la advertencia: “si el Gobierno no hace caso, pues nosotros también tenemos que levantarnos en armas e cuidar nuestras localidades, nuestro municipio”.

Meses después de ese pronunciamiento, fue detenido no por defender a su comunidad, sino por su presunta participación en el secuestro de servidores públicos.

Temas Relacionados

GuerreroLos ArdillosDefensaTlayolapaSedenaFGE GuerreroNarco en Méxicomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El 52% de los trabajadores mexicanos desempeñan sus labores sin seguro social ni prestaciones, señala estudio de la OIT

De acuerdo con el estudio Tendencias del Mercado Laboral en América Latina y el Caribe 2026, la tasa de informalidad en México superó el 50 por ciento

El 52% de los trabajadores mexicanos desempeñan sus labores sin seguro social ni prestaciones, señala estudio de la OIT

Marina del Pilar lanza contundente mensaje a Jaime Bonilla en medio de la polémica en Baja California

La gobernadora acusó que los audios de una reunión privada fueron grabados y filtrados de manera deliberada, mientras Jaime Bonilla rechazó cualquier participación

Marina del Pilar lanza contundente mensaje a Jaime Bonilla en medio de la polémica en Baja California

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 30 de julio: cae el “R1”, presunto autor intelectual del homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo

Omar García Harfuch informó que Ramón Ángel “N”, alias “R1”, fue detenido en un operativo conjunto; es identificado como líder de “Los Rs”, célula ligada al CJNG

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 30 de julio: cae el “R1”, presunto autor intelectual del homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo

Verde esmeralda, azul turquesa: las lagunas de Montebello que no parecen reales

Declaradas Parque Nacional en 1959, estas lagunas invitan a caminatas, paseos en lancha y observación de especies únicas

Verde esmeralda, azul turquesa: las lagunas de Montebello que no parecen reales

Así inició la amistad de El Malilla y Aldo Rendón, el primer nominado de La Casa de los Famosos México

El cantante se manifestó en redes sociales para salvar al stylist

Así inició la amistad de El Malilla y Aldo Rendón, el primer nominado de La Casa de los Famosos México
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 30 de julio: cae el “R1”, presunto autor intelectual del homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 30 de julio: cae el “R1”, presunto autor intelectual del homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo

Con interacciones en redes sociales y videojuegos: así operan grupos criminales para tratar personas y obligarlas a delinquir

Grecia Quiroz exige que se investigue a políticos tras detención del “R1” y afirma que “aún hay mucho más por aclarar”

“El Gordo Naim” de la Anti Unión asesinó a Dilan de 16 años y se disparó él mismo en un pie en CDMX

Capturan al “R1″, autor intelectual del asesinato del alcalde Carlos Manzo

ENTRETENIMIENTO

José Eduardo Derbez y Paola Dalay: los rumores de ruptura e infidelidad que sacuden las redes sociales

José Eduardo Derbez y Paola Dalay: los rumores de ruptura e infidelidad que sacuden las redes sociales

La Casa de los Famosos México EN VIVO hoy 30 de julio: así termina la prueba por el presupuesto semanal

Así inició la amistad de El Malilla y Aldo Rendón, el primer nominado de La Casa de los Famosos México

Yahir estaría en riesgo por dejar en evidencia a la producción de La Casa de los Famosos México

José Daniel Figueroa vuelve como “Guillermo” en Hoy No Me Puedo Levantar y revela cómo cambió después de 20 años

DEPORTES

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 EN VIVO: la Selección Mexicana Sub-23 vence dramáticamente a Venezuela

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 EN VIVO: la Selección Mexicana Sub-23 vence dramáticamente a Venezuela

Jorge Pietrasanta tacha de “malagradecido” a Chicharito por sus declaraciones en contra de Chivas

La Concacaf rechaza la propuesta de FIFA para privatizar la Copa Mundial

Josué Zepeda confirma que viajará al Mundial de Boxeo gracias a Canelo Álvarez: así agradeció el apoyo del campeón mexicano

Roderick Strong advierte a Hechicero: sueña con ganar su primer titulo mundial en la Arena México, el templo de la lucha libre