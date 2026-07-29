Solo necesitas una toalla: ejercicios funcionales para mejorar tu postura

Olvídate de complicaciones: solo necesitas una toalla para comenzar a corregir tu postura en casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Los ejercicios funcionales con toalla cuentan con el respaldo de reconocidas instituciones sanitarias como Harvard, Mayo Clinic, Cleveland Clinic, MedlinePlus y el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido.

Estos organismos coinciden en que la incorporación de una simple toalla en rutinas de movilidad, flexibilidad y soporte postural puede aportar beneficios reales para la salud de la columna y la alineación corporal.

PUBLICIDAD

Las recomendaciones actuales indican que cualquier persona adulta puede comenzar a emplear una toalla en su programa de ejercicios posturales desde hoy mismo, siempre que respete los principios de seguridad y progresión gradual sugeridos por estos organismos.

El motivo principal para optar por esta herramienta es su accesibilidad y su valor probado como apoyo en la movilización y el estiramiento de tronco y hombros, ayudando a contrarrestar los efectos del sedentarismo y las largas horas frente a pantallas.

PUBLICIDAD

Alineación y soporte lumbar

La universidad de Harvard destaca que una postura encorvada puede alterar las curvas naturales de la columna y aumentar la tensión sobre discos y ligamentos.

Para prevenir estos efectos, recomienda mantener la cabeza alineada, los hombros hacia atrás y los pies bien apoyados.

Una de sus sugerencias prácticas es utilizar una toalla enrollada como soporte lumbar mientras se está sentado, lo que ayuda a conservar la curvatura fisiológica de la región baja de la espalda y reduce el riesgo de dolor.

PUBLICIDAD

Esta estrategia se puede aplicar tanto en el trabajo como en el hogar, adaptando el grosor de la toalla según la comodidad individual.

La guía de Harvard insiste en la importancia de la conciencia corporal.

Se aconseja realizar comprobaciones periódicas de la postura durante el día, acompañando los ejercicios con imágenes mentales como imaginar un cordón que tira del esternón hacia arriba.

PUBLICIDAD

Así, la toalla se convierte en una referencia física para recordar y mantener la alineación correcta durante las actividades cotidianas.

Una de sus sugerencias prácticas es utilizar una toalla enrollada como soporte lumbar mientras se está sentado, lo que ayuda a conservar la curvatura fisiológica de la región baja de la espalda y reduce el riesgo de dolor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ejercicios para la alineación corporal

Mayo Clinic expone que la alineación adecuada del cuerpo se puede verificar con la llamada “prueba de la pared”.

Consiste en situar la cabeza, los omóplatos y los glúteos en contacto con una superficie vertical y comprobar que existe un espacio moderado a nivel lumbar.

PUBLICIDAD

Esta referencia permite que el usuario perciba cómo debería sentirse una postura neutra.

Además, la institución recomienda ejercicios suaves como la basculación pélvica y el puente de glúteos, que pueden complementarse con el uso de una toalla enrollada para apoyar la zona lumbar durante el descanso o mientras se realizan estiramientos.

PUBLICIDAD

Las pautas de Mayo Clinic subrayan que mantener la postura no implica rigidez, sino pequeños ajustes y movimientos regulares a lo largo del día.

Se destaca la utilidad de una toalla para facilitar la extensión torácica en el suelo, un ejercicio que consiste en acostarse boca arriba sobre una toalla enrollada colocada a lo largo de la columna torácica, manteniendo las rodillas flexionadas y los pies apoyados en el piso.

PUBLICIDAD

Esta posición facilita la apertura de pecho y favorece la movilidad de la parte alta de la espalda, como recomienda la Mayo Clinic.

Activación del tronco y pausas activas

Cleveland Clinic remarca que el control postural depende en gran parte de la activación suave del tronco y de la conciencia sobre la posición de la cabeza, hombros y caderas.

PUBLICIDAD

Recomienda pensar en la postura en “ráfagas cortas”, es decir, realizar comprobaciones periódicas y pequeños ajustes en lugar de tratar de mantener una alineación perfecta continuamente.

La institución también aconseja estiramientos de hombros y pecho tomando una toalla con ambas manos a la altura de los hombros y elevándola por encima de la cabeza o detrás de la espalda, llevando los brazos hacia arriba y atrás.

Este movimiento ayuda a abrir el pecho y a contrarrestar los hombros adelantados, tal como indica Cleveland Clinic.

La alineación adecuada del cuerpo se puede verificar con la llamada “prueba de la pared”. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Movilidad, ergonomía y hábitos saludables

MedlinePlus, en su guía sobre buena postura, resalta la necesidad de mantenerse activo, cambiar de posición regularmente y apoyar la espalda en superficies adecuadas.

Recomienda el uso de una toalla enrollada cuando la silla no proporciona soporte lumbar suficiente, lo que ayuda a mantener la curvatura normal y previene el cansancio muscular.

También aconseja evitar posturas prolongadas que favorezcan la fatiga, realizar caminatas breves y estirar suavemente los músculos de la espalda y el abdomen.

Según MedlinePlus, la toalla puede formar parte de un programa más amplio de actividad física, que incluya ejercicios recomendados para la flexibilidad y el fortalecimiento del tronco.

La clave está en adaptar los ejercicios a las capacidades de cada persona y en suspender cualquier rutina si produce dolor.

Ejercicios seguros y progresivos

El Servicio Nacional de Salud del Reino Unido ofrece lineamientos claros sobre la práctica de ejercicios para el dolor de espalda y la mejora de la postura.

Recomienda comenzar con pocas repeticiones y aumentar progresivamente tanto la duración como la frecuencia de los estiramientos, evitando el dolor.

En sus guías, el NHS sugiere que los movimientos suaves de la columna, practicados de forma regular, contribuyen a mejorar la flexibilidad y reducir la rigidez.

El uso de una toalla enrollada como soporte lumbar o para facilitar la extensión torácica se alinea perfectamente con estas recomendaciones, siempre que se respete la progresión gradual y se ajuste la intensidad según la tolerancia individual.

El NHS también enfatiza la importancia de realizar pausas frecuentes, cambiar de posición y buscar asesoramiento profesional en caso de dolor persistente o aparición de síntomas nuevos.

Este enfoque integral refuerza el valor de la toalla como complemento y no como solución única.

Cinco ejercicios con toalla para mejorar la salud de la espalda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones respaldadas por instituciones sanitarias

El empleo de una toalla en ejercicios funcionales para la postura cuenta con el aval de instituciones médicas de referencia internacional.

Todas coinciden en que la toalla debe utilizarse dentro de un conjunto de estrategias que incluyan actividad física, fortalecimiento del tronco, estiramientos y ajustes ergonómicos.

Para quienes buscan mejorar su postura, una toalla es un recurso accesible y eficaz, siempre que se emplee siguiendo las recomendaciones de expertos y dentro de un enfoque integral de cuidado musculoesquelético.

La constancia y la atención a la seguridad son las claves para obtener resultados duraderos.