México
Agregar Infobae enGoogle

La Casa de los Famosos México 2026: Así es el proceso de nominación de los miércoles

Este miércoles 29 de julio se llevará a cabo la primer noche de nominación de la cuarta temporada, comienzan las estrategias, alianzas y sorpresas

Logotipo del programa La Casa de los Famosos México en texto azul 3D. Debajo dice 'Noche de Nominación' en texto azul 3D. Fondo con formas difusas de colores.
El logotipo del programa La Casa de los Famosos México, con tipografía 3D azul, anuncia la Noche de Nominación del programa. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Este miércoles 29 de julio se llevará a cabo la primera gala de nominación dentro de La Casa de los Famosos 2026, y quedarán al descubierto las estrategias, alianzas y confrontaciones de todos los habitantes.

Cabe señalar que Aldo Rendón ya se encuentra nominado desde el día domingo, debido a que Arantza Ruiz lo nominó durante la dinámica del teléfono, una de las novedades de la cuarta temporada del reality de Televisa.

PUBLICIDAD

Todos los participantes emitirán sus votos esta noche durante la gala, para así determinar quiénes estarán en la placa el día domingo, y será el público el que vote para salvar a su favorito. Aquí en Infobae México te decimos cómo será el proceso de nominación en esta temporada.

¿Cómo es el proceso de nominación en La Casa de los Famosos México?

La Casa de los Famosos México
(Captura de pantalla)

Durante la gala de nominación, los habitantes de La Casa de los Famosos acuden de manera individual al confesionario, La Jefa es la encargada de llamarlos y, dentro del lugar, explica la cantidad de votos que deben repartir entre sus compañeros.

PUBLICIDAD

Por lo visto en otras temporadas, generalmente en las primeras nominaciones cada participante tiene la oportunidad de repartir tres puntos entre dos habitantes, es decir, dos y un punto para cada uno, aunque en cada noche de nominación esto puede cambiar y es hasta la gala que se confirman las reglas, ya que existen dinámicas de nominación diferentes como más puntos, puntos positivos, al azar y otro tipo de juegos.

Al finalizar el proceso, la producción da a conocer qué habitantes conformarán la placa de nominados, que serán aquellos que acumularon más puntos; Galilea Montijo, conductora de la gala de nominación, se conecta con la Casa y les informa directamente a los participantes quiénes están nominados.

Reglas de la nominación en La Casa de los Famosos México

La Casa de los Famosos México
(Captura de pantalla TikTok)
  • Voto individual en el confesionario: Cada habitante accede solo al confesionario para seleccionar a quién asigna sus puntos de nominación, eligiendo cómo repartirlos (por ejemplo, dos puntos a una persona y uno a otra) según sus intereses personales o la convivencia diaria.
  • Prohibición de alianzas previas: No está permitido que los concursantes coordinen o negocien entre sí sus votos antes de la gala. Si La Jefa descubre cualquier tipo de acuerdo, quienes hayan participado en él son sancionados.
  • Selección de nominados: Terminada la ronda de votaciones, se contabilizan los puntos otorgados a cada participante; quienes reciban más puntos pasan a formar parte de la lista de nominados, quedando expuestos a la posibilidad de abandonar la casa.
  • Protección del Líder: El concursante que obtiene el título de Líder de la semana está exento de ser nominado y, en ocasiones, tiene la facultad de rescatar a uno de los nominados.

¿Quiénes tienen inmunidad en la primera noche de nominación?

(Infobae México/Jenifer Nava)

Para este primer miércoles de nominación dentro de La Casa de los Famosos México 2026 hay dos personas que no pueden recibir votos, se trata de Fede Vigevani y Cynthia Klitbo, el influencer uruguayo recibió la inmunidad al ser líder de la semana, mientras que la actriz la recibió en la dinámica del teléfono rojo del domingo, cuando Gema Garoa le devolvió el favor de ponerla en la final de la Prueba del Líder.

Cabe señalar que Aldo Rendón tampoco podrá recibir votos este miércoles, debido a que él ya está directamente nominado en esta primera semana por la dinámica de las llamadas, cuando Arantza Ruiz lo eligió al contestar el teléfono rojo.

Cuándo y dónde ver la gala de nominación de La Casa de los Famosos México 2026

La gala de nominación se puede ver todos los días miércoles a partir de las 22:00 horas del Centro de México, a través de la señal de Canal 5; mientras que la pregala es a las 21:30 horas por ViX.

Temas Relacionados

La Casa de los Famosos 2026La Casa de los Famosos México 4televisanoticias-entretenimientonoticias-mexico

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

México albergaría la Copa Oro tras el éxito en el Mundial 2026

La Concacaf consideraría que la Selección Mexicana dispute sus partidos de local en el estadio Azteca en la edición 2027

México albergaría la Copa Oro tras el éxito en el Mundial 2026

Adán Augusto reaparece en Senado y evita responder a cuestionamientos por su visa de EEUU

El senador de Morena hizo acto de presencia en el Senado, tras semanas de ausencia y continúa con su costumbre de no responder preguntas de los reporteros

Adán Augusto reaparece en Senado y evita responder a cuestionamientos por su visa de EEUU

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 29 de julio: cae “El 20″ en Sinaloa, ligado al asesinato de 5 militares y culiacanazos

Sigue con Infobae México las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos en el país

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 29 de julio: cae “El 20″ en Sinaloa, ligado al asesinato de 5 militares y culiacanazos

Cerco virtual frustra asalto a automovilista en la alcaldía Álvaro Obregón: caen dos con réplica de pistola

Operadores del C2 Poniente rastrearon en tiempo real la motocicleta en la que dos hombres intentaron escapar

Cerco virtual frustra asalto a automovilista en la alcaldía Álvaro Obregón: caen dos con réplica de pistola

Autoridades aseguran 200 kilos de metanfetamina en Sonora: la droga estaba dentro de carretes industriales

La revisión ocurrió sobre la carretera Internacional México, en Caborca, donde seis corporaciones localizaron la sustancia dentro de objetos de uso comercial

Autoridades aseguran 200 kilos de metanfetamina en Sonora: la droga estaba dentro de carretes industriales
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 29 de julio: cae “El 20″ en Sinaloa, ligado al asesinato de 5 militares y culiacanazos

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 29 de julio: cae “El 20″ en Sinaloa, ligado al asesinato de 5 militares y culiacanazos

Autoridades aseguran 200 kilos de metanfetamina en Sonora: la droga estaba dentro de carretes industriales

Exdirector de la Policía de Mexicali estaría vinculado a la desaparición de jóvenes y fosas clandestinas, afirma FGE

Capturaron a tres con droga, les aseguraron 13 máquinas tragamonedas y cámaras de videovigilancia en Querétaro

Quiénes son Los Delta, la célula táctica del CJNG y cómo operan en Jalisco

ENTRETENIMIENTO

Brenda Rivero presenta denuncia ante la FGJCDMX contra Alfonso Obregón, voz de Shrek, por presunto abuso sexual

Brenda Rivero presenta denuncia ante la FGJCDMX contra Alfonso Obregón, voz de Shrek, por presunto abuso sexual

La Casa de los Famosos hoy 29 de julio: Fede Vigevani y Luis Chaparro planean broma en el baño de mujeres

Karina y Fede se bañan juntos en el jacuzzi y el shippeo crece en La Casa de los Famosos México 2026

Karla Zapién denuncia ante la Fiscalía de CDMX al actor Hugo Stiglitz por presunto abuso sexual cometido hace 33 años

Llega Proyecto Final: la serie mexicana que explora las consecuencias del Cyberbullying en la adolescencia

DEPORTES

México albergaría la Copa Oro tras el éxito en el Mundial 2026

México albergaría la Copa Oro tras el éxito en el Mundial 2026

América anuncia promoción en la venta de boletos para su partido contra Santos en el Estadio Banorte

Hechicero revela su gran objetivo antes del Grand Prix: evitar que el título Mundial Pesado del CMLL acabe en el equipo extranjero

Reportan que Álvaro Fidalgo podría regresar con el Real Betis para el partido contra el Arsenal

Puebla vs Chivas: cuándo y dónde ver EN VIVO el partido de la jornada 3 en la Liga MX