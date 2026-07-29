La Casa de los Famosos México 2026: Así es el proceso de nominación de los miércoles

El logotipo del programa La Casa de los Famosos México, con tipografía 3D azul, anuncia la Noche de Nominación del programa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Este miércoles 29 de julio se llevará a cabo la primera gala de nominación dentro de La Casa de los Famosos 2026, y quedarán al descubierto las estrategias, alianzas y confrontaciones de todos los habitantes.

Cabe señalar que Aldo Rendón ya se encuentra nominado desde el día domingo, debido a que Arantza Ruiz lo nominó durante la dinámica del teléfono, una de las novedades de la cuarta temporada del reality de Televisa.

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Todos los participantes emitirán sus votos esta noche durante la gala, para así determinar quiénes estarán en la placa el día domingo, y será el público el que vote para salvar a su favorito. Aquí en Infobae México te decimos cómo será el proceso de nominación en esta temporada.

¿Cómo es el proceso de nominación en La Casa de los Famosos México?

(Captura de pantalla)

Durante la gala de nominación, los habitantes de La Casa de los Famosos acuden de manera individual al confesionario, La Jefa es la encargada de llamarlos y, dentro del lugar, explica la cantidad de votos que deben repartir entre sus compañeros.

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Por lo visto en otras temporadas, generalmente en las primeras nominaciones cada participante tiene la oportunidad de repartir tres puntos entre dos habitantes, es decir, dos y un punto para cada uno, aunque en cada noche de nominación esto puede cambiar y es hasta la gala que se confirman las reglas, ya que existen dinámicas de nominación diferentes como más puntos, puntos positivos, al azar y otro tipo de juegos.

Al finalizar el proceso, la producción da a conocer qué habitantes conformarán la placa de nominados, que serán aquellos que acumularon más puntos; Galilea Montijo, conductora de la gala de nominación, se conecta con la Casa y les informa directamente a los participantes quiénes están nominados.

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Reglas de la nominación en La Casa de los Famosos México

(Captura de pantalla TikTok)

Voto individual en el confesionario: Cada habitante accede solo al confesionario para seleccionar a quién asigna sus puntos de nominación, eligiendo cómo repartirlos (por ejemplo, dos puntos a una persona y uno a otra) según sus intereses personales o la convivencia diaria.

Prohibición de alianzas previas: No está permitido que los concursantes coordinen o negocien entre sí sus votos antes de la gala. Si La Jefa descubre cualquier tipo de acuerdo, quienes hayan participado en él son sancionados.

Selección de nominados: Terminada la ronda de votaciones, se contabilizan los puntos otorgados a cada participante; quienes reciban más puntos pasan a formar parte de la lista de nominados, quedando expuestos a la posibilidad de abandonar la casa.

Protección del Líder: El concursante que obtiene el título de Líder de la semana está exento de ser nominado y, en ocasiones, tiene la facultad de rescatar a uno de los nominados.

¿Quiénes tienen inmunidad en la primera noche de nominación?

(Infobae México/Jenifer Nava)

Para este primer miércoles de nominación dentro de La Casa de los Famosos México 2026 hay dos personas que no pueden recibir votos, se trata de Fede Vigevani y Cynthia Klitbo, el influencer uruguayo recibió la inmunidad al ser líder de la semana, mientras que la actriz la recibió en la dinámica del teléfono rojo del domingo, cuando Gema Garoa le devolvió el favor de ponerla en la final de la Prueba del Líder.

Cabe señalar que Aldo Rendón tampoco podrá recibir votos este miércoles, debido a que él ya está directamente nominado en esta primera semana por la dinámica de las llamadas, cuando Arantza Ruiz lo eligió al contestar el teléfono rojo.

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Cuándo y dónde ver la gala de nominación de La Casa de los Famosos México 2026

La gala de nominación se puede ver todos los días miércoles a partir de las 22:00 horas del Centro de México, a través de la señal de Canal 5; mientras que la pregala es a las 21:30 horas por ViX.