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Karla Zapién denuncia ante la Fiscalía de CDMX al actor Hugo Stiglitz por presunto abuso sexual cometido hace 33 años

El caso resurge luego de que se informara que se iba a presentar una denuncia relacionada con hechos ocurridos hace más de tres décadas

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La actriz afirmó que le costó mucho trabajo hablar sobre el abuso que vivió cuando era menor de edad.
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La polémica en torno al actor Hugo Stiglitz volvió a tomar fuerza luego de que, durante el programa de Azucena Uresti, se informara este 29 de julio sería presentada una denuncia en su contra por presuntos delitos sexuales relacionados con hechos ocurridos hace 33 años.

El reporte fue dado a conocer desde las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Durante la transmisión se señaló:

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“En unos minutos más estarán viniendo a denunciar al actor Hugo Stiglitz por delitos sexuales en hechos ocurridos hace treinta y tres años”.

El anuncio ocurre después de que la actriz Karla Zapién hiciera pública, tiempo atrás, una acusación en la que aseguró haber sido víctima de abuso sexual por parte del actor cuando tenía 17 años. Hasta el momento, la información difundida en el programa se limita al anuncio de la presentación de la denuncia.

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Esto fue lo que se informó

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El encuentro se dio cuando ella tenía 17 y él 53.

Durante la transmisión de este martes, un reportero informó desde la Fiscalía capitalina que “en unos minutos más estarán viniendo a denunciar al actor Hugo Stiglitz por delitos sexuales en hechos ocurridos hace treinta y tres años”, sin ofrecer más detalles sobre la querella en ese momento.

De igual manera, El Universal retomó las declaraciones que hizo Karla Zapién al salir del recinto:

“No puedo hablar mucho al respecto, sino hasta que tengamos los peritajes. Es por abuso, en 1993 nuestra relación (Stiglitz y ella) era simplemente laboral, yo era menor de edad, tenía 17 años”.

El caso de Karla Zapién que volvió a colocar a Hugo Stiglitz en la conversación

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La controversia comenzó cuando Karla Zapién relató públicamente que, cuando tenía 17 años, conoció a Hugo Stiglitz en Guadalajara y que el actor le ofreció participar en una película. De acuerdo con su testimonio, posteriormente la llevó a un hotel en la Ciudad de México, donde aseguró haber sido víctima de abuso sexual mediante manipulación, sin violencia física.

La actriz explicó en su momento que durante años guardó silencio porque Stiglitz le pidió que no contara lo sucedido y porque lo veía como una figura de confianza.

También señaló que decidió compartir su historia inspirada por otras mujeres que hicieron públicas sus experiencias y afirmó que intentó presentar una denuncia, aunque aseguró que el delito ya había prescrito.

Zapién sostuvo que su intención al hablar del tema era alentar a otras mujeres a denunciar situaciones similares y evitar que más personas pasaran por experiencias como la que ella asegura haber vivido.

Qué se sabe hasta ahora del caso

Texto alternativo: Karla Zapien
La actriz es originaria de Guadalajara Foto: IG/yosoylazapien

Hasta el momento no se han dado a conocer públicamente más detalles sobre el contenido de la denuncia anunciada durante el programa de Azucena Uresti ni sobre las diligencias que podrían realizar las autoridades.

El anuncio ocurre en un contexto en el que el nombre de Hugo Stiglitz ya había sido vinculado con las declaraciones de Karla Zapién, quien hizo pública su historia años después de los hechos que denunció y explicó las razones por las que decidió hablar del tema.

Por ahora, el reporte se limita a la información presentada desde la Fiscalía de la Ciudad de México, donde se indicó que la denuncia sería interpuesta por presuntos delitos sexuales relacionados con hechos ocurridos hace 33 años. Será conforme avance el proceso cuando las autoridades informen sobre los siguientes pasos del caso.

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