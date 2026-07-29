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Capturaron a tres con droga, les aseguraron 13 máquinas tragamonedas y cámaras de videovigilancia en Querétaro

El primer arresto fue en la carretera federal 57, a la altura de la comunidad El Paraíso, en El Marqués: mientras el segundo fue en la comunidad Loma Linda, en San Juan del Río, donde fueron detenidas otras dos personas

Entre lo incautado están máquinas tragamonedas, droga y en lugar se puede ver una estatua de la llamada Santa Muerte Foto: Fiscalía Querétaro
Entre lo incautado están máquinas tragamonedas, droga y en lugar se puede ver una estatua de la llamada Santa Muerte Foto: Fiscalía Querétaro
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La Fiscalía General del Estado de Querétaro ejecutó cateos en El Marqués y San Juan del Río como parte de operativos de la estrategia Sinergia. En las diligencias fueron detenidas tres personas y las autoridades aseguraron 18 máquinas tragamonedas, además de presunta droga y otros indicios vinculados con investigaciones por delitos contra la salud.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Querétaro, una de las intervenciones se realizó en un inmueble ubicado sobre la lateral de la carretera federal 57, a la altura de la comunidad El Paraíso, en El Marqués. En ese sitio se aseguraron 13 máquinas tragamonedas, dinero en efectivo, bebidas alcohólicas, un dron, documentación diversa y un sistema de videograbación. En el lugar fue detenida una persona y el inmueble quedó asegurado.

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La segunda diligencia se llevó a cabo en la comunidad Loma Linda, en San Juan del Río, donde fueron detenidas dos personas, según la misma institución. En ese inmueble se aseguraron bolsas de golosinas con presunto narcótico, numerario en efectivo, cinco máquinas tragamonedas, botellas de bebidas alcohólicas y un sistema de videovigilancia tipo DVR; el sitio también quedó bajo resguardo.

Las acciones derivaron de carpetas de investigación por delitos contra la salud y fueron encabezadas por personal ministerial y de la Policía de Investigación del Delito, con apoyo de la Policía Estatal, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, informó la Fiscalía General del Estado de Querétaro.

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Dos mujeres y un hombre fueron detenidos por posesión de estupefacientes Foto: Fiscalía Querétaro
Dos mujeres y un hombre fueron detenidos por posesión de estupefacientes Foto: Fiscalía Querétaro

Las tres personas detenidas y los indicios asegurados quedaron a disposición de la autoridad competente para continuar con las investigaciones correspondientes, según la Fiscalía General del Estado de Querétaro.

  • Cateos en El Marqués y San Juan del Río dejaron tres detenidos.
  • Aseguraron 18 máquinas tragamonedas: 13 en El Marqués y cinco en San Juan del Río.
  • También decomisaron presunta droga, efectivo, alcohol y sistemas de videovigilancia; ambos inmuebles quedaron asegurados.
El lugar fue asegurado por las autoridades Foto: Fiscalía Querétaro
El lugar fue asegurado por las autoridades Foto: Fiscalía Querétaro

Decomisan 143 tragamonedas, droga y cámaras clandestinas en Sonora y Michoacán

Autoridades de Sonora y Michoacán aseguraron 143 máquinas tragamonedas presuntamente vinculadas con grupos delictivos durante una serie de operativos realizados en distintos municipios de ambas entidades.

Las acciones también permitieron retirar cámaras de videovigilancia instaladas de forma clandestina, decomisar narcóticos, equipos de cómputo y teléfonos celulares, además de detener a un hombre durante un cateo en el municipio michoacano de Uruapan.

Los aseguramientos fueron informados por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán, que señalaron que las investigaciones forman parte de acciones contra estructuras delictivas relacionadas con la extorsión, los delitos contra la salud y otras actividades ilícitas.

Retiran tragamonedas y cámaras clandestinas en Nogales

En Sonora, la Fiscalía estatal informó que, en coordinación con elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional, la Policía Estatal de Seguridad Pública y la Policía Municipal de Nogales, fueron aseguradas 26 máquinas tragamonedas, además de ocho cámaras de videovigilancia tipo “parásito”, ocho monitores y ocho equipos de cómputo instalados en diferentes puntos de esa ciudad fronteriza.

De acuerdo con la dependencia, en un primer despliegue realizado en las colonias Del Valle, Moderna, Buenos Aires y Fondo Legal fueron localizadas cinco cámaras colocadas de manera irregular en postes de telefonía y electricidad, orientadas hacia la vía pública para monitorear los movimientos de autoridades y ciudadanos.

La Fiscalía recordó que previamente, el pasado 21 de julio, durante recorridos de investigación, también fueron retiradas 16 máquinas tragamonedas instaladas al exterior de diversos establecimientos comerciales, ade

Posteriormente, en intervenciones realizadas en las colonias Héroes y El Mirador fueron aseguradas otras 10 máquinas tragamonedas, junto con ocho monitores y ocho CPU que presuntamente eran utilizados para la operación de estos juegos de azar.

Según la FGJES, las investigaciones permitieron establecer que tanto las máquinas como los equipos de videovigilancia fueron colocados “contra la voluntad” de los propietarios de los establecimientos por presuntos integrantes de grupos criminales generadores de violencia en la región. Todos los indicios fueron incorporados a las carpetas de investigación correspondientes.

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